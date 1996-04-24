Volatility Signals MT5

Volatility Signals MT5 - Торговая система основанная на принципах волатильности торгового инструмента.
Включает встроенные алгоритмы для определения направления рынка и рассчитывает разворотные максимумы и минимумы на ценовом графике.
Рассчитывает ключевые целевые уровни в момент появления сигнала, при совершении трейда можно всегда увидеть потенциальный вход, уровни стоп-лосса и возможные цели по тейк-профиту.
Базовые алгоритмы в индикаторе работают в автоматическом режиме, необходимо только применить корректировку силы волатильности торгового инструмента. (параметр "Volatility adjustment" , изменяемый от 1 до 1000)
Сигнальные стрелки появляются при открытии свечи, без запаздывания.
В ходе работы индикатор может корректировать сигналы если они идут не по плану, и в некоторых случаях сигнал может исчезнуть.
Зеленые стрелки для сигналов "SELL", голубые стрелки для сигналов "BUY".
 
  • Индикатор подстраивается под любой выбранный инструмент.
  • Оповещения для сигнальных стрелок.
  • Перерисовка отсутствует, только в некоторых случаях возможна отмена сигнала.
  • Целевые уровни TP 3-вариантов и SL, с изменяемой степенью риска.
  • Лучше подходит для тайм-фреймов M5, M15, M30, H1 и H4.

параметр "Volatility adjustment"следует корректировать при выборе торгового инструмента.
Для основных валют EURUSD, GBPUSD и других  1-5
Для Gold  250-500
Рекомендуем также
FiveStarFX Gold Reversal Edge
Adam Shareef Mohamed
Эксперты
FiveStarFX Gold Reversal Edge Professional automated trading solution designed for structured execution and controlled risk management in the Gold market. Built for traders who value discipline, precision, and consistency. Key Features Fully automated trading One trade at a time (controlled exposure) Fixed Stop Loss and Take Profit Smart Break-Even protection Profit lock with buffer Step-based trailing management Spread protection system Works on any broker Trade Management The E
FREE
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Индикаторы
Индикатор предназначен для того, чтобы вовремя закрывать позиции по рынку. Например: досрочно фиксировать прибыль, если цена не достигла TakeProfit, а рынок разворачивается. Индикатор анализирует импульс, а не тренд. О тренде никакой информации он не дает. Индикатор хорошо подходит для поиска дивергенции. Индикатор Ershov 38 Parrots динамически подстраивается под рынок и выявляет импульсы движения цены средней и высокой амплитуды. На мелкие скачки цены почти не реагирует.  Принципиальное отличи
DMC Trend
Deibson Carvalho
5 (1)
Индикаторы
Indicator that uses ATR and standard deviation to calculate the current trend. It has the top and bottom line. The top line is shown when it is high, and the bottom line when it is low. The indicator does not draw a trend line or show the trend for the day, or for a certain period. It has the function of indicating the current trend, and may indicate a reversal. use it with caution and at your own risk.
FREE
Uno Quant Trader
Mark Joseph Borromeo Juan
Индикаторы
UNO Quant Trader UNO Quant Trader is a premium market-bias and trade-planning indicator built for traders who want cleaner decisions, faster chart reading, and a professional dashboard view. This indicator uses a multi-layer mathematical market model designed to analyze price behavior, momentum pressure, imbalance zones, trend strength, market exhaustion, and high-probability trade areas. Instead of relying on emotion or random entries, UNO Quant Trader helps you read the market using structured
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Индикаторы
Multiple Timeframe MACD indicator. This indicator was built for making multiple timeframe analysis possible in MT5 using MACD Indicator. MACD Indicator traditionally shows two lines and one histogram. MACD Line(Yellow) is calculated by subtracting 12period EMA(fast) from 26period EMA (slow). Signal Line(Blue) is created by a 9period EMA from MACD Line. Histogram is just the difference between MACD and Signal lines. Histogram is colored based on the difference between its value and the previous h
Fabulous Four FAB4 Indicator
Daniel Raimundo De Oliveira
Индикаторы
The Exclusivissimo FAB4 (Fabulous Four) Indicator is an institutional-grade chart analysis tool designed for MetaTrader 5. Built for professional traders who demand precision, this indicator automatically maps the most critical liquidity zones and momentum shifts in the market, keeping your chart clean and your entries surgical. Whether you are trading Forex, Indices, or Stocks, the FAB4 Indicator provides a complete institutional roadmap right on your screen, highlighting true market intent wit
Dual Trend Analyzer
Elidio Xavier Guimaraes
Индикаторы
Dual Trend Analyzer: Инструмент MQL5 для анализа статистической корреляции Dual Trend Analyzer — это мощный инструмент MQL5, разработанный для анализа и визуализации статистической корреляции между двумя различными финансовыми символами (активами). Он предлагает беспрецедентную гибкость, позволяя вам выбирать один из трех наиболее широко признанных методов корреляции: Пирсона, Спирмена или Кендалла-Тау . Выявление корреляционных паттернов с помощью Dual Trend Analyzer Этот индикатор разработан д
Colored TRIX
Flavio Javier Jarabeck
4.67 (3)
Индикаторы
Developed by Jack Hutson in the 80's, the Triple Exponential Moving Average (a.k.a. TRIX ) is a Momentum technical indicator that shows the percentage of change in a moving average that has been smoothed exponentially 3 times. The smoothing process was put in place in order to filter out price movements that are considered insignificant for the analysis period chosen. We at Minions Labs found hard to follow the smoothness of the original TRIX line, so we colored the TRIX line with BUY and SELL t
FREE
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Индикаторы
ToolBox 360 is the swiss knife of all indicators. It is full packed with useful tools to help you with your trading. It can be used to find best entry and exit points and help you to decide if you should open a trade or not. It shows market trends, candlestick formations outside / inside bars and you can sett time based allerts. Main features: Time based Fibonacci lines Choose a start and end time and the indicator shows you Fibonacci lines within the selected time range including range high a
Multi Divergence Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам Multi Divergence MT5, продвинутый торговый индикатор, разработанный для улучшения вашего анализа рынка путем обнаружения дивергенций между несколькими индикаторами. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить свои стратегии входа и выхода, выявляя потенциальные развороты и продолжения ценовых трендов. С помощью Multi Divergence MT5 вы можете получить значительное преимущество в торговле, быстро интерпретируя сигналы дивергенции, которые указывают на изм
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Индикаторы
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
XFlow
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
XFlow показывает расширяющийся ценовой канал помогающий определять тренд и моменты его разворота. Используется также при сопровождении сделок для установки тейк-профит/стоп-лосс и усреднений. Практически не имеет параметров и очень прост в использовании - просто укажите важный для вас момент истории и индикатор рассчитает ценовой канал. ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЛИНИИ ROTATE - толстая сплошная линия. Центр общего вращения цены. Цена делает широкие циклические движения вокруг линии ROTATE. Положение цены окол
Strength Radar2
Erick Guimaraes Dos Santos
Индикаторы
Strength Radar 02 — Поднимите ваш трейдинг на новый уровень! Здравствуйте, трейдер! Если вы ищете инструмент, который выведет вашу работу на форекс на новый уровень, Strength Radar 02 — именно то, что вам нужно! Разработанный с энтузиазмом и профессионализмом, этот индикатор превращает анализ силы валют в простой и мощный процесс. Он показывает вам четкую картину в реальном времени по AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, JPY и USD , используя такие индикаторы, как MA, MACD, RSI и другие — всё можно
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
RBM EA Deluxe
Renato Brendim Medici
Эксперты
An XAUUSD-focused robot that only enters when several market conditions line up at once: trend, volume, price structure and session. It shows you exactly what it’s analyzing on the chart, and why it decided to trade or wait. Most gold robots you’ll find out there run on something simple: a moving average cross, or a channel breakout, and that’s it. The problem is gold doesn’t trade that way. It sweeps liquidity, traps early entries, and usually only moves for real after shaking everyone out fir
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Индикаторы
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Future Drawdown Controller Calculator Indicator
Md Golam Murshed
Индикаторы
Full Description Overview Drawdown Controller Calculator Indicator is an advanced professional risk-management tool for MetaTrader 5 , specially designed for traders who use multiple running trades, pending orders, grid systems, and martingale strategies . This indicator allows you to see the future drawdown in advance — not only for currently running trades, but also for all pending orders combined , assuming they get triggered step by step. Instead of guessing or hoping, you will know ex
FREE
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Эксперты
Descrição Este Expert Advisor (EA) implementa uma estratégia baseada na divergência de preços entre o mini dólar (WDO$N) e o dólar cheio (DOL$N). Ele monitora, segundos antes da abertura do mercado ou ao longo do dia (conforme o modo escolhido), possíveis discrepâncias entre esses dois ativos e efetua ordens no mini dólar, apostando na convergência futura. Principais Recursos Divergência Mínima Configurável: A estratégia utiliza um parâmetro de divergência mínima de 10 pontos, ajustável de acor
FREE
Ultimate Double Top Bottom Pro Volume Matrix
Mudassar Rasool
Индикаторы
Ultimate Double Top & Bottom (Pro Volume Matrix) Stop trading retail breakouts. Start trading Institutional Traps. The   Ultimate Double Top & Bottom   is not a standard, lagging pattern scanner. It is a highly advanced, non-repainting structural engine equipped with a proprietary   3-Leg Volume Matrix . Designed exclusively for Smart Money Concepts (SMC) and order flow traders, this indicator mathematically dissects the tick volume inside M and W patterns to reveal true institutional intent:  
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Индикаторы
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Индикаторы
"2nd To NoneFX Scalper" is one powerful indicator which you can use on any timeframe. The accuracy is in between 90% - 95% can be more. The indicator is 100% non repaint so it doesn't repaint at all. When the arrow comes out wait for the candlestick to close the arrow won't repaint/recalculate or move. The indicator works with all volatility indices,step index, Boom & Crash(500 & 1000) and all currency pairs. You can change settings of the indicator. For great results find the trend of the pair,
Quantum Pulse Force
Joas Da Silva Veiga
Индикаторы
индикатор тренда, рыночный поток, индикатор импульса, анализ цены, форекс индикатор, сигналы покупки продажи, разворот тренда, волатильность, торговые сигналы, технический анализ, скальпинг, сила рынка, MT5 индикатор, алгоритмическая торговля, ценовые каналы Quantum Pulse Force — это технический индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для анализа ускорения движения цены, определения фаз тренда и бокового движения, а также выделения ключевых рыночных точек на основе нескольких количественных
Yenforge Usdjpy Adaptive Signals
Atsushi Katayama
Индикаторы
YENFORGE USDJPY v1.10 Adaptive Fusion 5 YENFORGE USDJPY is a discretionary signal indicator for MetaTrader 5. It evaluates confirmed M5 and M15 bars and displays BUY/SELL candidates together with reference target, stop and time-exit levels. This product is designed and validated primarily for Japanese traders using USDJPY data from the OANDA Japan MT5 Tokyo server. It can start on other broker feeds, but signal timing, prices, spread filtering and historical reconstruction may differ. The interf
FVG Smart Filter
Samuel Henrique Almeida Ferreira
5 (1)
Индикаторы
FVG Smart Money Filter is an advanced Fair Value Gap (FVG) indicator designed to identify institutional imbalances with higher precision. Unlike traditional FVG indicators, this tool combines multiple filters to reduce false signals and improve trade quality. MAIN FEATURES: - Automatic detection of bullish and bearish FVG zones - 50% equilibrium level (midpoint) - Dynamic projection of zones on the chart - Touch counter system - Mitigation by touch or candle close FILTERS INCLUDED: Trend F
FREE
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Kadenspikekiller
Netsai Mundawata
Индикаторы
Boom & Crash AI Spike Detector MT5 – Advanced Edition + Weltrade Support Unlock the Next Generation of Boom & Crash Trading Experience a smarter way to trade with our Advanced AI Boom & Crash Spike Detector for MT5. Powered by enhanced AI technology and intelligent market filtering, this indicator delivers high-probability Buy and Sell signals with improved accuracy and reduced false entries. Designed for scalpers, day traders, and swing traders, the latest version combines precision, spee
Market Direction Pro
Igor Zakharev
Индикаторы
Market Direction Pro — профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который преобразует сложное поведение рынка в четкое, подтвержденное направление. Индикатор не перерисовывает стрелки сигналов. Созданный на основе особого многоэтапного аналитического процесса, он помогает трейдерам фильтровать внутрибарный шум и фокусироваться на сигналах, которые остаются стабильными после подтверждения. Бычьи и медвежьи стрелки отображаются непосредственно на основном ценовом графике, а специальный визуальн
Timeframe Separator
Alexandre Borela
5 (2)
Индикаторы
If you like this project, leave a 5 star review. Often times we are using brokers that are outside of the GMT-0 timezone, this not only complicates things, but, it can make seeing when a trading session starts a bit more difficult than it should. This indicator allows you to set a timezone offset it will draw a vertical line for the: Day. Week. Month. Quarter. year.
FREE
Winning Strategy Pro
Jasim Mohammed Mousa Bahiya
Эксперты
Winning Strategy Pro is a professional Expert Advisor for XAUUSD M5. It uses a unique algorithm combining multiple technical confirmations for high-probability entries with strict risk management. KEY FEATURES: - Smart price level detection - Multiple entry confirmation filters - Flexible Money Management (Fixed or % Risk) - Daily protection (loss/profit limits, max trades) - Trading time filter - Email & Push notifications - Visual trading zones on chart - Real-time info panel PROTECTION: -
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают сигнал и оставляют вас самостоятельно разбираться со всем остальным. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать данный символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после вашего входа, помогая сохраня
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Другие продукты этого автора
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Directions MT5 - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих сред
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Correction Signals In Trend MT5 - технический индикатор анализирующий динамику рынка, помогает трейдеру определять направление тренда и находить точки для открытия ордеров. Индикатор следящий за трендом в формате линий поддержки и сопротивления показывает восходящий или нисходящий тренд. В трендовом направлении после окончания коррекции совершается поиск сигналов. Стрелками указаны потенциальные моменты для совершения торговых операций. Для каждого сигнала отображаются рекомендуемые уровни устан
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
Индикаторы
Wave Reversal Indicator - определитель направления трендовых волн и разворотов цены. Индикатор показывает волновые движения и трендовые направления. Он дает рекомендации куда следовать трейдеру, помогает следовать торговой стратегии. Является дополнением к внутри-дневной или среднесрочной стратегии. Почти все параметры подобраны к каждому тайм-фрейму и изменяются в автоматическом режиме, единственный параметр для ручной настройки - длина волны. Работает на различных торговых инструментах, и тайм
FREE
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping and Binary Signal Detector - Скальперский индикатор дающий направленные сигналы для открытия позиций по тренду. Индикатор представляет собой полную торговую систему, которую можно использовать для Forex и бинарных опционов. Система алгоритмов позволяет распознавать интенсивные движения цены в несколько последовательных баров. Индикатор предоставляет несколько типов оповещений для стрелок. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах (рекомендуется M5 или Выше). Как использ
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " ZigZag on Trend " представляет из себя помощника в определении направления движения цены, а так же калькулятора баров и пунктов. Состоит из трендового индикатора, следящей за направлением цены трендовой линией представленной в виде зигзага и счетчика вычисляющего число баров пройденных в направлении тренда и количество пунктов по вертикальной шкале.(расчеты ведутся по открытию бара) Индикатор не перерисовывается. Для удобства исполнен в виде окрашенных баров или в виде линий. Можно и
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Кластерный индикатор работающий в ценовом канале. Для работы индикатор строит канальную линию - (пунктирная линия). Внутри канала строятся кластерные участки определяющие направление движения цены - (гистограммы в двух направлениях), начинаются с крупных стрелок. Над/под каждой гистограммой строятся маленькие стрелки - показатель повышения волатильности. Индикатор не перерисовывает значений. работает на любых инструментах и таймфреймах. Входы осуществляются при появлении крупных стрелок, внутри
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. Имеет осцилляторную линию двигающуюся вслед за изменением объемов. Большие стрелки на линии показывают разворотные значения. Вокруг линии построен канал с маленькими стрелками показывающими усиление движения цены в направлении увеличения объемов. Индикатор не перерисовывает значений. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Может дополнять любую стратегию торговли нахождением тренда или осуществлять входы по направлению
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Цикличный индикатор для торговли и прогнозирования направления рынка. Показывает цикличное поведение цены в виде осциллятора. Дает сигналы открытия сделок при отбое от верхних и нижних границ осциллятора. В виде гистограммы показывает сглаженную силу тренда. Дополнит любую стратегию торговли, от скальпинга до внутри-дневной. Индикатор не перерисовывается. Подходит для использования на всех символах/инструментах. Подходящие тайм-фреймы для краткосрочного трейдинга M5, M15, M30. Для дневной и боле
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Max Min Reversal Arrows - стрелочный разворотный индикатор для прогнозирования движения цены. Индикатор строится по уровням поддержки и сопротивления по локальным минимумам и максимумам цены. Возможности продукта Стрелки появляются на текущей свече. Индикатор не перерисовывается. Может использоваться на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые тайм-фреймы для использования M30, H1, H4. Точечные линии - это уровни поддержки и сопротивления в пределах сигнала. Движение цены от
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Binary Scalper - продукт технического анализа для форекс и бинарных опционов. Включает в себя нескольно технических индикаторов объединенных в торговую систему. Подходит для ручной торговли внутри тренда, для скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые Тайм-фреймы для торговли M15, M30, H1 и H4, M5 и M1 использовать при высокой волатильности. Имеется несколько типов оповещений. Как использовать продукт Оптимальные настройки уже по
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Point Directions - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих средних
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Binary Lines - индикатор технического анализа для валюты, товаров, криптовалют, акций, индексов и любых финансовых инструментов. Можно использовать для бинарных опционов или скальпинга на Forex. Показывает точки входа и выхода в фиксированные промежутки времени и предоставляет трейдерам необходимую информацию о результатах возможных сделок. Точки входа формируются в самом начале свечи, по направлению линии MA, длительность сделок в барах можно отрегулировать вручную и подстроить под любой финанс
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Line Breakouts - Система для торговли по тренду. Содержит определитель тренда, который можно адаптировать к любому графику и торговому инструменту с помощью периода и функции сглаживания. И определитель уровней поддержки и сопротивления. При нахождении цены ниже линии сопротивления - открывать сделки Sell, а при нахождении цены выше  линии поддержки - открывать сделки Buy. Стоп-лосс ставить в несколько пунктов от линий, Тейк-профит фиксировать через несколько свечей(3-10-15), исходя из тайм-фрей
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Trend Indicator - Индикатор верхнего и нижнего уровня тренда, который может определить трендовое направление и указать его усиление. Трендовое направление определяется круглыми точками, если точки выше нулевой линии - тренд бычий, если ниже - медвежий. Усиление направленного движения показывается стрелками. Имеет единственный параметр для ручной настройки - Продолжительность трендового направления.   Возможности Работает на всех тайм-фреймах Подстраивается под любой финансовый инструмент
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Power Signals - трендовый индикатор использующий стратегию поиска потенциальных волатильных сигналов для принятия торговых решений. Анализируя рынок индикатор определяет зоны повышенной и пониженной волатильности в пределах направленного трендового движения. Основные параметры генерации сигналов уже настроены, оставшиеся настройки и периоды проиндексированы в 2 параметра для ручной настройки: 1. "Candle calculation method" - 2 режима генерации сигналов, рекомендуется использовать обычны
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Indicator Waiting Volatility - индикатор для определения зон волатильности и состояния флета. На протяжении времени цена на графике находится в разных тенденциях, идет вниз, вверх или остается на месте. Индикатор помогает трейдеру определить в какой тенденции находится цена. В своей работе использует несколько инструментов для технического анализа, сначала определяется направление тренда, затем по этому направлению индикатор следит за изменением волатильности. Если цена колеблется в пределах ш
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв