Volatility Signals MT5

Индикатор подстраивается под любой выбранный инструмент.

Оповещения для сигнальных стрелок.

Перерисовка отсутствует, только в некоторых случаях возможна отмена сигнала.

Целевые уровни TP 3-вариантов и SL, с изменяемой степенью риска.

Лучше подходит для тайм-фреймов M5, M15, M30, H1 и H4.

- Торговая система основанная на принципах волатильности торгового инструмента.Включает встроенные алгоритмы для определения направления рынка и рассчитывает разворотные максимумы и минимумы на ценовом графике.Рассчитывает ключевые целевые уровни в момент появления сигнала, при совершении трейда можно всегда увидеть потенциальный вход, уровни стоп-лосса и возможные цели по тейк-профиту.Базовые алгоритмы в индикаторе работают в автоматическом режиме, необходимо только применить корректировку силы волатильности торгового инструмента. (параметр "Volatility adjustment" , изменяемый от 1 до 1000)Сигнальные стрелки появляются при открытии свечи, без запаздывания.В ходе работы индикатор может корректировать сигналы если они идут не по плану, и в некоторых случаях сигнал может исчезнуть.Зеленые стрелки для сигналов "SELL", голубые стрелки для сигналов "BUY".параметр "Volatility adjustment"следует корректировать при выборе торгового инструмента.Для основных валют EURUSD, GBPUSD и других 1-5Для Gold 250-500