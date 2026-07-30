Volatility Signals
- 指标
-
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Volatility Signals 一个基于金融工具波动率原理的交易系统。
它内置了用于判断市场方向的算法，并计算价格图表上的反转高点和低点。
它会在信号出现时计算关键目标位。执行交易时，您可以随时查看潜在的入场点、止损点和止盈点。
该指标的基本算法自动运行；您只需调整金融工具的波动率（“波动率调整”参数，可调范围为 1 到 1000）。
信号箭头会在蜡烛图开盘时立即出现。
运行过程中，如果信号未按预期运行，指标可以进行调整，在某些情况下，信号可能会消失。
绿色箭头表示“卖出”信号，蓝色箭头表示“买入”信号。
选择交易品种时，应调整“Volatility Adjustment”参数。
主要货币对：EURUSD、GBPUSD 等：1-5
黄金：250-500
它内置了用于判断市场方向的算法，并计算价格图表上的反转高点和低点。
它会在信号出现时计算关键目标位。执行交易时，您可以随时查看潜在的入场点、止损点和止盈点。
该指标的基本算法自动运行；您只需调整金融工具的波动率（“波动率调整”参数，可调范围为 1 到 1000）。
信号箭头会在蜡烛图开盘时立即出现。
运行过程中，如果信号未按预期运行，指标可以进行调整，在某些情况下，信号可能会消失。
绿色箭头表示“卖出”信号，蓝色箭头表示“买入”信号。
- 该指标适用于任何选定的金融工具。
- 信号箭头出现时会发出警报。
- 不会重绘；信号仅在少数情况下可以取消。
- 针对三种期权和止损设置止盈目标位，风险水平可变。
- 最适合 M5、M15、M30、H1 和 H4 时间框架。
选择交易品种时，应调整“Volatility Adjustment”参数。
主要货币对：EURUSD、GBPUSD 等：1-5
黄金：250-500