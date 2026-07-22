Trade Butler

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Trade Butler — помощник ручной торговли для MetaTrader 5
Trade Butler

Помощник ручной торговли для MetaTrader 5

Trade Butler рассчитывает объём позиции исходя из выбранного вами риска, наносит вход, стоп-лосс и тейк-профит прямо на график и ничего не отправляет без вашего подтверждения. Это не торговый робот — каждая сделка остаётся вашим решением.

Расчёт риска — основа

  • Задавайте риск в процентах от баланса или фиксированным лотом.
  • Три пресета, которые вы настраиваете сами, плюс поле для своего значения.
  • Лот, сумма риска и соотношение прибыли к риску обновляются, пока вы двигаете линии.
  • Если счёт слишком мал, лот поднимается до минимума брокера и помечается, чтобы вы видели: реальный риск выше заданного.

Линии и информационные метки

  • Перемещайте вход, стоп-лосс и тейк-профит в любое место графика.
  • У каждой линии есть метка с ценой, суммой в валюте счёта и процентом.
  • Тип отложенного ордера — stop или limit — определяется тем, где вы поставили вход.
  • Прокрутка графика не сдвигает линии.
  • Метки можно разместить слева или справа.

Сначала настройка, затем подтверждение

  • Во время настройки сделки панель переключается на «Выполнить» и «Отмена».
  • Каждый ордер проходит через окно подтверждения: тип, вход, стоп-лосс, тейк-профит, риск и соотношение прибыли к риску.
  • Если что-то не так — стоп слишком близко, не хватает маржи, рынок закрыт — вы получите понятное сообщение, ничего не отправится, а линии останутся на месте.

Управление открытыми позициями

  • Безубыток: переносит стоп-лосс на цену входа плюс заданный вами буфер.
  • Частичное закрытие: по умолчанию 25 % и 50 %, настраивается, никогда ниже минимума брокера.
  • Трейлинг: следует на заданной дистанции, никогда не двигается назад и переживает перезапуск терминала.

Дневной лимит убытка

Защита от переторговли — полезно, если вы торгуете по правилу фиксированного дневного убытка, например в проп-фирме.

  • Считается по всему счёту, включая ручные сделки и позиции на других графиках. Плавающая прибыль восстанавливает лимит.
  • Задаётся в процентах от баланса или фиксированной суммой; 0 отключает лимит.
  • При достижении новые входы блокируются. Безубыток, частичное закрытие и трейлинг остаются доступны.
  • Переживает перезапуск и обновляется по серверному времени брокера.

Настройки

  • Пресеты риска, буфер безубытка, проценты частичного закрытия, дистанция трейлинга.
  • Шесть цветовых слотов с палитрой из 32 цветов, светлая или тёмная тема, звук, сторона меток.
  • Панель перемещается, масштабируется и запоминает положение, размер и настройки.

Ваши остальные сделки не затрагиваются

Все операции с ордерами фильтруются по magic number и символу графика, поэтому ручные сделки и другие стратегии для Trade Butler невидимы. Единственное намеренное исключение: дневной лимит убытка учитывает их.

Как проходит сделка

  1. Выберите риск — пресет, свой процент или фиксированный лот.
  2. Задайте направление. Стоп-лосс и тейк-профит появятся сразу.
  3. Перетащите линии на нужные уровни; значения обновятся.
  4. Нажмите «Выполнить», проверьте сводку, нажмите «Отправить».

Полезно знать

  • Только MetaTrader 5.
  • Разработан и протестирован для хеджинговых счетов. На неттинговых счетах сначала проверьте частичное закрытие на демо-счёте.
  • Интерфейс следует языку терминала: русский, английский, немецкий, испанский, японский или китайский.
  • Сначала попробуйте на демо-счёте, чтобы освоить управление.

Кратко

  • Объём позиции из процента риска или фиксированного лота, расчёт в реальном времени
  • Перетаскиваемые линии входа, стоп-лосса и тейк-профита с метками
  • Рыночные и отложенные ордера, тип определяется автоматически
  • Окно подтверждения перед каждым ордером
  • Безубыток, частичное закрытие и трейлинг-стоп
  • Дневной лимит убытка по всему счёту
  • Фильтр по magic number и символу защищает остальные сделки
  • Свои пресеты, цвета, темы и оформление
  • Русский, английский, немецкий, испанский, японский и китайский

Trade Butler берёт на себя рутину, чтобы вы действовали быстрее и оставались дисциплинированными — решения полностью остаются за вами.

Отзывы 1
Noah_2411
19
Noah_2411 2026.07.25 12:17 
 

I love it—it is exactly what I needed. The clean design and easy-to-use features have significantly improved my workflow. My favorite feature is the maximum daily loss limit. Since I do prop trading, I always had to keep a close eye on my losses throughout the day, which could be quite a hassle. Now, I can simply let my “butler” 😉 take care of it for me. One feature I would still love to see is the ability to open multiple positions at once and set multiple take-profit levels. It would also be very helpful to see the total value of a position at the time of purchase, including an automatic conversion from lot size to the actual position value.

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EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Noah_2411
19
Noah_2411 2026.07.25 12:17 
 

I love it—it is exactly what I needed. The clean design and easy-to-use features have significantly improved my workflow. My favorite feature is the maximum daily loss limit. Since I do prop trading, I always had to keep a close eye on my losses throughout the day, which could be quite a hassle. Now, I can simply let my “butler” 😉 take care of it for me. One feature I would still love to see is the ability to open multiple positions at once and set multiple take-profit levels. It would also be very helpful to see the total value of a position at the time of purchase, including an automatic conversion from lot size to the actual position value.

Alexej Kutscherenko
170
Ответ разработчика Alexej Kutscherenko 2026.07.25 20:57
Thank you for your feedback, I have added your suggestions to my list of features that I will add. ~Teaser: a prop account mode is in the works~
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