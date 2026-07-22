Trade Butler

Помощник ручной торговли для MetaTrader 5

Trade Butler рассчитывает объём позиции исходя из выбранного вами риска, наносит вход, стоп-лосс и тейк-профит прямо на график и ничего не отправляет без вашего подтверждения. Это не торговый робот — каждая сделка остаётся вашим решением.

Расчёт риска — основа

Задавайте риск в процентах от баланса или фиксированным лотом .

или . Три пресета, которые вы настраиваете сами, плюс поле для своего значения.

Лот, сумма риска и соотношение прибыли к риску обновляются, пока вы двигаете линии.

Если счёт слишком мал, лот поднимается до минимума брокера и помечается, чтобы вы видели: реальный риск выше заданного.

Линии и информационные метки

Перемещайте вход, стоп-лосс и тейк-профит в любое место графика.

У каждой линии есть метка с ценой, суммой в валюте счёта и процентом.

Тип отложенного ордера — stop или limit — определяется тем, где вы поставили вход.

Прокрутка графика не сдвигает линии.

Метки можно разместить слева или справа.

Сначала настройка, затем подтверждение

Во время настройки сделки панель переключается на «Выполнить» и «Отмена».

Каждый ордер проходит через окно подтверждения: тип, вход, стоп-лосс, тейк-профит, риск и соотношение прибыли к риску.

Если что-то не так — стоп слишком близко, не хватает маржи, рынок закрыт — вы получите понятное сообщение, ничего не отправится, а линии останутся на месте.

Управление открытыми позициями

Безубыток: переносит стоп-лосс на цену входа плюс заданный вами буфер.

переносит стоп-лосс на цену входа плюс заданный вами буфер. Частичное закрытие: по умолчанию 25 % и 50 %, настраивается, никогда ниже минимума брокера.

по умолчанию 25 % и 50 %, настраивается, никогда ниже минимума брокера. Трейлинг: следует на заданной дистанции, никогда не двигается назад и переживает перезапуск терминала.

Дневной лимит убытка Защита от переторговли — полезно, если вы торгуете по правилу фиксированного дневного убытка, например в проп-фирме. Считается по всему счёту , включая ручные сделки и позиции на других графиках. Плавающая прибыль восстанавливает лимит.

, включая ручные сделки и позиции на других графиках. Плавающая прибыль восстанавливает лимит. Задаётся в процентах от баланса или фиксированной суммой; 0 отключает лимит.

При достижении новые входы блокируются. Безубыток, частичное закрытие и трейлинг остаются доступны.

Переживает перезапуск и обновляется по серверному времени брокера.

Настройки

Пресеты риска, буфер безубытка, проценты частичного закрытия, дистанция трейлинга.

Шесть цветовых слотов с палитрой из 32 цветов, светлая или тёмная тема, звук, сторона меток.

Панель перемещается, масштабируется и запоминает положение, размер и настройки.

Ваши остальные сделки не затрагиваются

Все операции с ордерами фильтруются по magic number и символу графика, поэтому ручные сделки и другие стратегии для Trade Butler невидимы. Единственное намеренное исключение: дневной лимит убытка учитывает их.

Как проходит сделка

Выберите риск — пресет, свой процент или фиксированный лот. Задайте направление. Стоп-лосс и тейк-профит появятся сразу. Перетащите линии на нужные уровни; значения обновятся. Нажмите «Выполнить», проверьте сводку, нажмите «Отправить».

Полезно знать

Только MetaTrader 5.

Разработан и протестирован для хеджинговых счетов. На неттинговых счетах сначала проверьте частичное закрытие на демо-счёте.

Интерфейс следует языку терминала: русский, английский, немецкий, испанский, японский или китайский.

Сначала попробуйте на демо-счёте, чтобы освоить управление.

Кратко

Объём позиции из процента риска или фиксированного лота, расчёт в реальном времени

Перетаскиваемые линии входа, стоп-лосса и тейк-профита с метками

Рыночные и отложенные ордера, тип определяется автоматически

Окно подтверждения перед каждым ордером

Безубыток, частичное закрытие и трейлинг-стоп

Дневной лимит убытка по всему счёту

Фильтр по magic number и символу защищает остальные сделки

Свои пресеты, цвета, темы и оформление

Русский, английский, немецкий, испанский, японский и китайский

Trade Butler берёт на себя рутину, чтобы вы действовали быстрее и оставались дисциплинированными — решения полностью остаются за вами.