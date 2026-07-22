Trade Butler
- Утилиты
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- Версия: 1.40
- Активации: 5
Помощник ручной торговли для MetaTrader 5
Trade Butler рассчитывает объём позиции исходя из выбранного вами риска, наносит вход, стоп-лосс и тейк-профит прямо на график и ничего не отправляет без вашего подтверждения. Это не торговый робот — каждая сделка остаётся вашим решением.
Расчёт риска — основа
- Задавайте риск в процентах от баланса или фиксированным лотом.
- Три пресета, которые вы настраиваете сами, плюс поле для своего значения.
- Лот, сумма риска и соотношение прибыли к риску обновляются, пока вы двигаете линии.
- Если счёт слишком мал, лот поднимается до минимума брокера и помечается, чтобы вы видели: реальный риск выше заданного.
Линии и информационные метки
- Перемещайте вход, стоп-лосс и тейк-профит в любое место графика.
- У каждой линии есть метка с ценой, суммой в валюте счёта и процентом.
- Тип отложенного ордера — stop или limit — определяется тем, где вы поставили вход.
- Прокрутка графика не сдвигает линии.
- Метки можно разместить слева или справа.
Сначала настройка, затем подтверждение
- Во время настройки сделки панель переключается на «Выполнить» и «Отмена».
- Каждый ордер проходит через окно подтверждения: тип, вход, стоп-лосс, тейк-профит, риск и соотношение прибыли к риску.
- Если что-то не так — стоп слишком близко, не хватает маржи, рынок закрыт — вы получите понятное сообщение, ничего не отправится, а линии останутся на месте.
Управление открытыми позициями
- Безубыток: переносит стоп-лосс на цену входа плюс заданный вами буфер.
- Частичное закрытие: по умолчанию 25 % и 50 %, настраивается, никогда ниже минимума брокера.
- Трейлинг: следует на заданной дистанции, никогда не двигается назад и переживает перезапуск терминала.
Дневной лимит убытка
Защита от переторговли — полезно, если вы торгуете по правилу фиксированного дневного убытка, например в проп-фирме.
- Считается по всему счёту, включая ручные сделки и позиции на других графиках. Плавающая прибыль восстанавливает лимит.
- Задаётся в процентах от баланса или фиксированной суммой; 0 отключает лимит.
- При достижении новые входы блокируются. Безубыток, частичное закрытие и трейлинг остаются доступны.
- Переживает перезапуск и обновляется по серверному времени брокера.
Настройки
- Пресеты риска, буфер безубытка, проценты частичного закрытия, дистанция трейлинга.
- Шесть цветовых слотов с палитрой из 32 цветов, светлая или тёмная тема, звук, сторона меток.
- Панель перемещается, масштабируется и запоминает положение, размер и настройки.
Ваши остальные сделки не затрагиваются
Все операции с ордерами фильтруются по magic number и символу графика, поэтому ручные сделки и другие стратегии для Trade Butler невидимы. Единственное намеренное исключение: дневной лимит убытка учитывает их.
Как проходит сделка
- Выберите риск — пресет, свой процент или фиксированный лот.
- Задайте направление. Стоп-лосс и тейк-профит появятся сразу.
- Перетащите линии на нужные уровни; значения обновятся.
- Нажмите «Выполнить», проверьте сводку, нажмите «Отправить».
Полезно знать
- Только MetaTrader 5.
- Разработан и протестирован для хеджинговых счетов. На неттинговых счетах сначала проверьте частичное закрытие на демо-счёте.
- Интерфейс следует языку терминала: русский, английский, немецкий, испанский, японский или китайский.
- Сначала попробуйте на демо-счёте, чтобы освоить управление.
Кратко
- Объём позиции из процента риска или фиксированного лота, расчёт в реальном времени
- Перетаскиваемые линии входа, стоп-лосса и тейк-профита с метками
- Рыночные и отложенные ордера, тип определяется автоматически
- Окно подтверждения перед каждым ордером
- Безубыток, частичное закрытие и трейлинг-стоп
- Дневной лимит убытка по всему счёту
- Фильтр по magic number и символу защищает остальные сделки
- Свои пресеты, цвета, темы и оформление
- Русский, английский, немецкий, испанский, японский и китайский
Trade Butler берёт на себя рутину, чтобы вы действовали быстрее и оставались дисциплинированными — решения полностью остаются за вами.
I love it—it is exactly what I needed. The clean design and easy-to-use features have significantly improved my workflow. My favorite feature is the maximum daily loss limit. Since I do prop trading, I always had to keep a close eye on my losses throughout the day, which could be quite a hassle. Now, I can simply let my “butler” 😉 take care of it for me. One feature I would still love to see is the ability to open multiple positions at once and set multiple take-profit levels. It would also be very helpful to see the total value of a position at the time of purchase, including an automatic conversion from lot size to the actual position value.