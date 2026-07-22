Trade Butler

MetaTrader 5 手动交易助手

Trade Butler 根据您设定的风险计算仓位大小，把入场、止损和止盈直接绘制在图表上，未经您确认不会发送任何订单。它不是自动交易机器人——每一笔交易都由您决定。

风险计算：核心功能

以 账户余额百分比 或 固定手数 设定风险。

或 设定风险。 三个可自定义的预设，另加一个手动输入框。

拖动线条时，手数、风险金额和盈亏比会实时更新。

如果账户过小，手数会提高到经纪商最小手数并给出提示，让您看到实际风险高于设定值。

线条与信息标签

在图表上自由拖动入场、止损和止盈线。

每条线都带有标签，显示价格、以账户货币计的金额和百分比。

挂单类型（Stop 或 Limit）由入场线的位置自动判断。

平移图表不会移动线条。

标签可显示在左侧或右侧。

先设置，再确认

设置交易时，面板会切换为“执行”和“取消”。

每笔订单都会经过确认窗口：类型、入场、止损、止盈、风险和盈亏比。

如果有问题——止损过近、保证金不足、休市——会显示清晰提示，订单不会发送，线条保持原位。

管理持仓

保本 ：把止损移到入场价，再加上您设定的缓冲点数。

：把止损移到入场价，再加上您设定的缓冲点数。 部分平仓 ：默认 25% 和 50%，可自行调整，且不会低于经纪商最小手数。

：默认 25% 和 50%，可自行调整，且不会低于经纪商最小手数。 追踪止损：按设定距离跟随，绝不回退，终端重启后依然有效。

每日亏损限额 防止过度交易——如果您在固定每日亏损规则下交易（例如自营交易公司），会特别有用。 按 整个账户 统计，包括手动交易和其他图表上的持仓。浮动盈利会使可用额度回升。

统计，包括手动交易和其他图表上的持仓。浮动盈利会使可用额度回升。 可设为余额百分比或固定金额；设为 0 即关闭。

达到限额后，将无法建立新仓位。保本、部分平仓和追踪止损仍然可用。

终端重启后限制依然有效，按经纪商服务器时间重置。

设置

风险预设、保本缓冲点数、部分平仓比例、追踪距离。

六组颜色设置与 32 色调色板、浅色或深色主题、声音、标签位置。

面板可移动、可缩放，并记住位置、大小和设置。

您的其他交易不受影响

所有订单操作都按幻数（magic number）和图表品种过滤，因此手动交易和其他策略对 Trade Butler 不可见。唯一有意的例外：全账户每日亏损限额会把它们计算在内。

交易流程

选择风险——预设、自定义百分比或固定手数。 选择方向。止损和止盈立即出现。 把线条拖到目标位置；数值随之更新。 点击“执行”，检查摘要，按“发送”。

注意事项

仅支持 MetaTrader 5。

为对冲（hedging）账户开发和测试。在净持仓（netting）账户上，请先在模拟账户测试部分平仓。

界面语言跟随您的终端语言，支持中文、英语、德语、俄语、西班牙语和日语。

建议先在模拟账户上熟悉操作。

功能一览

根据风险百分比或固定手数实时计算仓位

可拖动的入场、止损、止盈线，附带信息标签

市价单与挂单，订单类型自动识别

每笔订单前都有确认窗口

保本、部分平仓与追踪止损

全账户每日亏损限额

幻数与品种过滤，保护您的其他交易

自定义预设、颜色、主题与布局

界面语言：中文、英语、德语、俄语、西班牙语、日语

Trade Butler 替您处理繁琐的部分，让您操作更快、更自律——决定权完全在您手中。