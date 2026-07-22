Trade Butler
- 实用工具
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- 版本: 1.40
- 激活: 5
MetaTrader 5 手动交易助手
Trade Butler 根据您设定的风险计算仓位大小，把入场、止损和止盈直接绘制在图表上，未经您确认不会发送任何订单。它不是自动交易机器人——每一笔交易都由您决定。
风险计算：核心功能
- 以账户余额百分比或固定手数设定风险。
- 三个可自定义的预设，另加一个手动输入框。
- 拖动线条时，手数、风险金额和盈亏比会实时更新。
- 如果账户过小，手数会提高到经纪商最小手数并给出提示，让您看到实际风险高于设定值。
线条与信息标签
- 在图表上自由拖动入场、止损和止盈线。
- 每条线都带有标签，显示价格、以账户货币计的金额和百分比。
- 挂单类型（Stop 或 Limit）由入场线的位置自动判断。
- 平移图表不会移动线条。
- 标签可显示在左侧或右侧。
先设置，再确认
- 设置交易时，面板会切换为“执行”和“取消”。
- 每笔订单都会经过确认窗口：类型、入场、止损、止盈、风险和盈亏比。
- 如果有问题——止损过近、保证金不足、休市——会显示清晰提示，订单不会发送，线条保持原位。
管理持仓
- 保本：把止损移到入场价，再加上您设定的缓冲点数。
- 部分平仓：默认 25% 和 50%，可自行调整，且不会低于经纪商最小手数。
- 追踪止损：按设定距离跟随，绝不回退，终端重启后依然有效。
每日亏损限额
防止过度交易——如果您在固定每日亏损规则下交易（例如自营交易公司），会特别有用。
- 按整个账户统计，包括手动交易和其他图表上的持仓。浮动盈利会使可用额度回升。
- 可设为余额百分比或固定金额；设为 0 即关闭。
- 达到限额后，将无法建立新仓位。保本、部分平仓和追踪止损仍然可用。
- 终端重启后限制依然有效，按经纪商服务器时间重置。
设置
- 风险预设、保本缓冲点数、部分平仓比例、追踪距离。
- 六组颜色设置与 32 色调色板、浅色或深色主题、声音、标签位置。
- 面板可移动、可缩放，并记住位置、大小和设置。
您的其他交易不受影响
所有订单操作都按幻数（magic number）和图表品种过滤，因此手动交易和其他策略对 Trade Butler 不可见。唯一有意的例外：全账户每日亏损限额会把它们计算在内。
交易流程
- 选择风险——预设、自定义百分比或固定手数。
- 选择方向。止损和止盈立即出现。
- 把线条拖到目标位置；数值随之更新。
- 点击“执行”，检查摘要，按“发送”。
注意事项
- 仅支持 MetaTrader 5。
- 为对冲（hedging）账户开发和测试。在净持仓（netting）账户上，请先在模拟账户测试部分平仓。
- 界面语言跟随您的终端语言，支持中文、英语、德语、俄语、西班牙语和日语。
- 建议先在模拟账户上熟悉操作。
功能一览
- 根据风险百分比或固定手数实时计算仓位
- 可拖动的入场、止损、止盈线，附带信息标签
- 市价单与挂单，订单类型自动识别
- 每笔订单前都有确认窗口
- 保本、部分平仓与追踪止损
- 全账户每日亏损限额
- 幻数与品种过滤，保护您的其他交易
- 自定义预设、颜色、主题与布局
- 界面语言：中文、英语、德语、俄语、西班牙语、日语
Trade Butler 替您处理繁琐的部分，让您操作更快、更自律——决定权完全在您手中。
I love it—it is exactly what I needed. The clean design and easy-to-use features have significantly improved my workflow. My favorite feature is the maximum daily loss limit. Since I do prop trading, I always had to keep a close eye on my losses throughout the day, which could be quite a hassle. Now, I can simply let my “butler” 😉 take care of it for me. One feature I would still love to see is the ability to open multiple positions at once and set multiple take-profit levels. It would also be very helpful to see the total value of a position at the time of purchase, including an automatic conversion from lot size to the actual position value.