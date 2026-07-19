MT5 MCP Bridge

Verbinde dein AI Modell mit unserem MT5 MCP Server und statte so das Modell mit Handelsfunktionen aus.

Das AI Model kann Echtzeit Preise abfragen und Trades ausführen. Das läuft alles in deinem MT5 Terminal. Du gibst keine Login Daten weiter.

Um den MCP Token und den EA-Key zu erhalten, registriere dich auf https://algomcp.com. Dort findest du weitere Dokumentationen und den Link zum MCP server.

Parameter:

EAKey ... ApiKey den du nach Registrierung auf https://algomcp.com erhältst.

PollIntervalMS ... Intervall in mSec für das Polling mit dem MCP Server

HttpTimeoutMS ... Antwortzeit in mSec

Slippage ... Order splippage

MaxLots ... Maximale Positionsgröße in Lots