Yere Gold Momentum Guard
- Эксперты
-
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Yere XAUUSD Momentum Guard MT4 — это торговый советник, разработанный специально для торговли золотом. Он объединяет анализ импульса, фильтры волатильности, подтверждение тренда, обнаружение микропробоев и адаптивное управление рисками для поиска потенциальных торговых возможностей на XAUUSD.
Советник анализирует направление рынка на нескольких таймфреймах и использует скорость изменения цены в реальном времени, чтобы избегать покупок во время сильного нисходящего движения и продаж во время сильного восходящего движения. Перед открытием позиции вход подтверждается импульсом, силой тренда и условиями ценового движения.
Основные функции
- Разработан специально для символов XAUUSD и GOLD.
- Автоматическое определение суффиксов брокера.
- Анализ импульса и тренда на нескольких таймфреймах.
- Интеллектуальный фильтр направления на основе скорости цены.
- Подтверждение микропробоев.
- Stop Loss и Take Profit на основе ATR.
- Адаптивный трейлинг-стоп, следующий за прибыльной позицией.
- Перевод в безубыток и быстрая фиксация прибыли.
- Настраиваемый Profit Guard на основе реальных значений в USD.
- Поддержка стандартных, центовых и пользовательских счетов.
- Расчёт объёма позиции на основе риска счёта.
- Проверка фактического риска лота перед исполнением ордера.
- Ограничения дневного убытка и общего риска портфеля.
- Дополнительные настраиваемые торговые сессии.
- Компактная информационная панель в реальном времени.
- Не требует DLL, внешней лицензии или WebRequest.
Настройки по умолчанию предназначены как сбалансированная отправная точка. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать и оптимизировать советник с учётом брокера, типа счёта, спреда и допустимого уровня риска.
Торговля связана со значительным риском. Прошлые результаты и результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.