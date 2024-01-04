Yere Gold Momentum Guard

Yere XAUUSD Momentum Guard MT4 — это торговый советник, разработанный специально для торговли золотом. Он объединяет анализ импульса, фильтры волатильности, подтверждение тренда, обнаружение микропробоев и адаптивное управление рисками для поиска потенциальных торговых возможностей на XAUUSD.

Советник анализирует направление рынка на нескольких таймфреймах и использует скорость изменения цены в реальном времени, чтобы избегать покупок во время сильного нисходящего движения и продаж во время сильного восходящего движения. Перед открытием позиции вход подтверждается импульсом, силой тренда и условиями ценового движения.

Основные функции

  • Разработан специально для символов XAUUSD и GOLD.
  • Автоматическое определение суффиксов брокера.
  • Анализ импульса и тренда на нескольких таймфреймах.
  • Интеллектуальный фильтр направления на основе скорости цены.
  • Подтверждение микропробоев.
  • Stop Loss и Take Profit на основе ATR.
  • Адаптивный трейлинг-стоп, следующий за прибыльной позицией.
  • Перевод в безубыток и быстрая фиксация прибыли.
  • Настраиваемый Profit Guard на основе реальных значений в USD.
  • Поддержка стандартных, центовых и пользовательских счетов.
  • Расчёт объёма позиции на основе риска счёта.
  • Проверка фактического риска лота перед исполнением ордера.
  • Ограничения дневного убытка и общего риска портфеля.
  • Дополнительные настраиваемые торговые сессии.
  • Компактная информационная панель в реальном времени.
  • Не требует DLL, внешней лицензии или WebRequest.

Настройки по умолчанию предназначены как сбалансированная отправная точка. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать и оптимизировать советник с учётом брокера, типа счёта, спреда и допустимого уровня риска.

Торговля связана со значительным риском. Прошлые результаты и результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.


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This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
Эксперты
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
Эксперты
PMT MQL5 Gold Привет, трейдеры! Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков. Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold . Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания. Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным! Профессиональный советник для торговли золотом Бонус для покупателей : PMT Indicator в конце описания!!! PMT MQL 5 Gold — автоматический
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Эксперты
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
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