Yere Gold Momentum Guard

Yere XAUUSD Momentum Guard MT4 — это торговый советник, разработанный специально для торговли золотом. Он объединяет анализ импульса, фильтры волатильности, подтверждение тренда, обнаружение микропробоев и адаптивное управление рисками для поиска потенциальных торговых возможностей на XAUUSD.

Советник анализирует направление рынка на нескольких таймфреймах и использует скорость изменения цены в реальном времени, чтобы избегать покупок во время сильного нисходящего движения и продаж во время сильного восходящего движения. Перед открытием позиции вход подтверждается импульсом, силой тренда и условиями ценового движения.

Основные функции

Разработан специально для символов XAUUSD и GOLD.

Автоматическое определение суффиксов брокера.

Анализ импульса и тренда на нескольких таймфреймах.

Интеллектуальный фильтр направления на основе скорости цены.

Подтверждение микропробоев.

Stop Loss и Take Profit на основе ATR.

Адаптивный трейлинг-стоп, следующий за прибыльной позицией.

Перевод в безубыток и быстрая фиксация прибыли.

Настраиваемый Profit Guard на основе реальных значений в USD.

Поддержка стандартных, центовых и пользовательских счетов.

Расчёт объёма позиции на основе риска счёта.

Проверка фактического риска лота перед исполнением ордера.

Ограничения дневного убытка и общего риска портфеля.

Дополнительные настраиваемые торговые сессии.

Компактная информационная панель в реальном времени.

Не требует DLL, внешней лицензии или WebRequest.

Настройки по умолчанию предназначены как сбалансированная отправная точка. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать и оптимизировать советник с учётом брокера, типа счёта, спреда и допустимого уровня риска.

Торговля связана со значительным риском. Прошлые результаты и результаты тестирования не гарантируют будущую доходность.