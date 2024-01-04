Yere Gold Momentum Guard

Yere XAUUSD Momentum Guard MT4 是一款专为黄金交易设计的智能交易系统。它结合动量分析、波动率过滤、趋势确认、微型突破检测和自适应风险管理，用于识别 XAUUSD 的潜在交易机会。

该 EA 会分析多个时间周期的市场方向，并利用实时价格速度，避免在价格快速下跌时买入，或在价格快速上涨时卖出。开仓前，系统会通过动量、趋势强度和价格行为条件对交易信号进行确认。

主要功能

  • 专为 XAUUSD 和 GOLD 交易品种设计。
  • 自动识别经纪商交易品种后缀。
  • 多时间周期动量与趋势分析。
  • 基于价格速度的智能方向过滤器。
  • 微型突破确认。
  • 基于 ATR 的止损和止盈。
  • 跟随盈利交易的自适应移动止损。
  • 保本保护和快速利润锁定。
  • 可根据真实美元金额设置的 Profit Guard。
  • 支持标准账户、美分账户和自定义账户。
  • 根据账户风险计算交易手数。
  • 下单前验证实际手数风险。
  • 每日亏损和投资组合总风险限制。
  • 可选的交易时间设置。
  • 紧凑的实时信息面板。
  • 无需 DLL、外部授权系统或 WebRequest。

默认参数旨在提供一个相对均衡的起点。建议交易者在实盘账户使用前，根据经纪商、账户类型、点差和风险承受能力进行测试和优化。

交易存在较高风险。历史表现和回测结果不能保证未来收益。


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专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
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专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
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专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
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专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
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专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
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专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
专家
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
专家
PMT MQL5 Gold 交易者们，大家好！ 我们是一支由专业交易者和开发者组成的团队。很高兴向您介绍集成在 PMT MQL5 Gold 中的核心算法。这套方案专为黄金交易设计，值得您认真了解。   专业黄金交易 EA PMT MQL5 Gold 是一款专为 XAU/USD / Gold 、 H1 周期开发的自动交易 Expert Advisor 。它不是面向很多品种的通用机器人，而是交易逻辑、风险模型和测试都围绕黄金打造的系统。 适合需要清晰规则、受控风险、 Stop Loss ，并希望购买前自行验证的交易者。   PMT 的核心思路 系统不会为了交易而交易。它等待合适条件，过滤多余入场，只在符合策略逻辑时执行。交易质量比数量更重要。 品种： XAU/USD / Gold 周期： H1 风格：自动算法交易 方法：纪律执行、过滤信号、控制风险   风险控制是核心 PMT MQL5 Gold 的重点是风险控制。 单笔风险最高限制为 1% 每笔交易都有 Stop Loss 不使用马丁格尔、网格或危险加仓 风险 / 收益逻辑约为 1:
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
专家
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
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