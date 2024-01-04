Yere Gold Momentum Guard

Yere XAUUSD Momentum Guard MT4 是一款专为黄金交易设计的智能交易系统。它结合动量分析、波动率过滤、趋势确认、微型突破检测和自适应风险管理，用于识别 XAUUSD 的潜在交易机会。

该 EA 会分析多个时间周期的市场方向，并利用实时价格速度，避免在价格快速下跌时买入，或在价格快速上涨时卖出。开仓前，系统会通过动量、趋势强度和价格行为条件对交易信号进行确认。

主要功能

专为 XAUUSD 和 GOLD 交易品种设计。

自动识别经纪商交易品种后缀。

多时间周期动量与趋势分析。

基于价格速度的智能方向过滤器。

微型突破确认。

基于 ATR 的止损和止盈。

跟随盈利交易的自适应移动止损。

保本保护和快速利润锁定。

可根据真实美元金额设置的 Profit Guard。

支持标准账户、美分账户和自定义账户。

根据账户风险计算交易手数。

下单前验证实际手数风险。

每日亏损和投资组合总风险限制。

可选的交易时间设置。

紧凑的实时信息面板。

无需 DLL、外部授权系统或 WebRequest。

默认参数旨在提供一个相对均衡的起点。建议交易者在实盘账户使用前，根据经纪商、账户类型、点差和风险承受能力进行测试和优化。

交易存在较高风险。历史表现和回测结果不能保证未来收益。