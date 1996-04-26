Liquidity Outlook


Индикатор «Прогноз ликвидности» [tambangEA] — это индикатор технического анализа, предназначенный для отображения потенциальных зон концентрации ликвидности вокруг текущей рыночной цены.
Индикатор определяет активные зоны дисбаланса и пулы стоп-лоссов, оценивает их относительную значимость, отслеживает взаимодействие цены с ними и организует информацию в пять структурированных представлений на панели инструментов:
Обзор
Основные зоны
Статистика
Давление
Сценарий
Индикатор «Прогноз ликвидности» не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Это дискреционный инструмент поддержки принятия решений, предназначенный для помощи трейдерам в организации структуры рынка, контекста ликвидности и планирования сценариев.

Основные функции
Индикатор ликвидности объединяет несколько аналитических компонентов в одном интерфейсе графика:
Обнаружение дисбаланса и разрывов справедливой стоимости
Обнаружение подтвержденных стоп-пулов на основе колебаний
Отслеживание динамического потребления зон
Композитная оценка зон ликвидности
Расчет ближайшего уровня ликвидности
Сравнение давления ликвидности на повышение и понижение
Историческая статистика заполнения разрывов и зачистки пулов
Измерение скорости реакции
Структурированное отображение сценариев
Многосимвольный сканер ликвидности
Оповещения на графике и буферы индикаторов для интеграции

Обнаружение зон ликвидности
Индикатор обнаруживает два основных типа зон ликвидности.

Дисбаланс / Зоны разрывов
Дисбаланс представляет собой ценовую зону, где движение рынка создало неэффективное или неполное распределение цен.

Функция прогнозирования ликвидности позволяет выявлять:
Трехсвечевые гэпы справедливой стоимости
Устаревшие гэпы смежных свечей
Бычьи дисбалансы ниже текущей цены
Медвежьи дисбалансы выше текущей цены
Квалификация гэпа может быть отфильтрована с использованием:
Нормализованного по ATR минимального размера
Процентного минимального размера
Допуска цены
Исторической отправной точки
Максимального диапазона ретроспективного анализа
Стоп-пулов
Стоп-пулы — это предполагаемые кластеры ликвидности, расположенные вокруг подтвержденных максимумов и минимумов колебаний.
Механизм определения точек разворота использует отдельные подтверждающие бары слева и справа. Стоп-пул создается только после подтверждения колебания, а не отображается исторически до того, как подтверждение стало доступно.

Обработка завершенных баров
Основной механизм обнаружения работает с использованием завершенных свечей.
Подтвержденные зоны не создаются на основе информации о незавершенных барах. Активные зоны, оценки, статистические измерения и сценарии могут изменяться по мере закрытия новых свечей и взаимодействия цены с существующими зонами.

Это означает, что индикатор предоставляет постоянно обновляемую карту ликвидности, а не постоянно фиксированный прогноз.

Динамический жизненный цикл зоны
Каждая зона ликвидности отслеживается на протяжении всего своего жизненного цикла.
Зона может быть классифицирована как:
Активная
Частично израсходованная
Полностью заполненная
Заполненная
Очищенная
Устаревшая
Скрытая от графика, но сохраняемая для статистики
Когда цена входит в зону, видимый прямоугольник может сжиматься, показывая только ту часть, которая еще не была израсходована.

Процент израсходованных участков показывает, какая часть исходной зоны уже заполнена или с ней взаимодействовали.

Композитный балл зоны
Каждая активная зона получает балл от 0,0 до 10,0.
Балл может включать в себя:
Относительное участие объема
Размер зоны, нормализованный по ATR
Свежесть зоны или повторные тесты
Слияние с соседними зонами
Расстояние от текущей цены
Затухание балла во времени
Размер оставшейся неизрасходованной зоны
Балл является механизмом ранжирования. Он не представляет собой гарантированную вероятность разворота, продолжения тренда или прибыли. Элитные зоны
Зоны, соответствующие заданному пороговому значению элитности, классифицируются как элитные зоны.
В модели оценки по умолчанию новые зоны получают большее значение, а после повторных взаимодействий компонент тестирования постепенно уменьшается. Альтернативное поведение оценки теста можно выбрать с помощью параметров ввода.
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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Marti Lovers MT5
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Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
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5 (1)
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3.67 (3)
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Multi Pair Currency Strength MT5
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1 (1)
Эксперты
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Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
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Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 РАЛЛИ БАЗА РАЛЛИ (RBR), ДРОП БАЗА РАЛЛИ (DBR), ДРОП БАЗА ДРОП (DBD), РАЛЛИ БАЗА ДРОП (RBD), РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (FVG) / ДИСБАЛАНС, СКРЫТАЯ БАЗА Представляем советника «Помощник спроса и предложения» (EA) — ваш незаменимый инструмент для точной и уверенной навигации в динамичном мире финансовых рынков. Этот передовой советник тщательно разработан, чтобы предоставить тре
FREE
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Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
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5 (1)
Утилиты
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Agus Santoso
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Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
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Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
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