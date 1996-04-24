Aegis Quantum Smart Indicator

为什么选择 Aegis Quantum Smart Indicator？

与市面上许多指标不同，Aegis Quantum Smart Indicator 是一款完全独立运行的专业交易指标。

无需每月订阅

一次购买即可使用，无需支付任何月费或订阅费用。

无需加入 Telegram 群组

无需加入任何 Telegram 群组或私人社区，即可使用所有功能。

无需主账户或信号跟单

本指标直接分析实时市场数据，独立生成交易信号，不依赖任何主账户，也无需复制他人的交易信号。

完全独立运行

安装到 MetaTrader 5 后即可立即使用，无需额外设置或连接任何第三方服务。

顺应市场走势

Aegis Quantum 根据当前市场走势进行分析，结合价格行为和多种技术因素，智能识别 BUY（买入）SELL（卖出）WAIT（观望） 信号，帮助交易者做出更有依据的交易决策，而不是依赖人工发送或固定规则的信号。

即时交易决策

  • 智能 BUY 买入信号

  • 智能 SELL 卖出信号

  • 市场不明确时自动显示 WAIT 观望模式

  • 自动计算入场价（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

  • 多时间周期趋势确认

  • 实时交易提醒

为专业交易者打造

无论您交易黄金（XAUUSD）、外汇还是指数，Aegis Quantum 都能提供专业、美观的交易界面与智能市场分析，帮助您更加自信地制定交易决策。

无需订阅。无需 Telegram 群组。无需跟单。只需依靠智能市场分析，顺应市场走势进行交易。


推荐产品
Currency Strength Monitor
Wael Tahar
指标
Currency Strength Monitor is a professional multi-currency strength indicator for MetaTrader 5 that analyzes and displays the relative strength of 8 major currencies (USD, EUR, GBP, AUD, NZD, JPY, CHF, CAD) in real-time. The indicator calculates strength values by aggregating price movements across 28 currency pairs and normalizing them using ATR, providing traders with a clear visual representation of which currencies are strengthening or weakening. Key Features: Multi-Currency Analysis — Monit
Sniper MTF Stochastic
Rohit Subhash Katake
指标
Sniper MTF Stochastic — 全功能多周期随机指标面板与主图信号 Sniper MTF Stochastic 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高精度多周期指标。通过将副图多周期面板分析与主图信号过滤相结合，为您提供清晰的技术面共振与精准的进场点位。 核心功能 四合一副图面板： 在单个副图中同时显示四个独立时间周期的 Stochastic 状态。 动态多空背景色： 当线段发生金叉（看涨）时背景显示为 深绿色 ，死叉（看跌）时显示为 酒红色 。 主图共振信号： 当信号周期在超买/超卖区（ 80/20 ）发生交叉且与大周期趋势一致时，主图直接标记 Buy () 或 Sell () 。 智能趋势过滤： 自动对比大周期趋势，有效过滤低概率的假突破信号。 不重绘历史信号： 实时逐棒计算，历史信号确定后绝不重绘。 内置弹窗提醒： 支持 MT5 原生弹窗 Alert 提醒。 参数设置 Stochastic 参数： InpKPeriod (14), InpDPeriod (3), InpSlowing (3), InpOverbought (80), InpOverso
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
指标
指标MTF Qristalium箭头是一个半自动交易系统。 它适用于所有货币对。  该指标使用三条规则：1）我们只交易趋势，2）"当每个人都卖出卖出，当每个人都买入卖出"，3）价格总是违背人群。  指标MTF使用内置指标在多个时间范围内使用Qristalium箭头过滤规则。 如果趋势与所选时间间隔匹配，则指标将显示一个进入市场的箭头。 然后你自己做决定。 买-绿箭，卖-红箭头。 在指标中，您可以更改批次，设置EA的交易时间和关闭时间。 您还可以更改工作时间段和时间筛选器。 有一个蜂鸣声。  建议的工作周期D1。 滤波器H1和H4。  设置: TF-工作期间(建议D1) CCI_Period CCI等级提升 CCI级别Dn CCI价格 SAR步骤 SAR最大值 TF Filter1-(推荐H1) TF Filter2-(推荐H4) 工作时间  声音使用 MaxBars 
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
指标
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Aero Pulse Dashboard MT5
Kestutis Balciunas
指标
停止错失多货币对高概率交易机会 亲爱的交易者们， 我很兴奋地向大家介绍   Aero Pulse Dashboard   ——一款专业级多货币对、多时间框架扫描器，提供清晰明确的   买入   和   卖出   信号，没有任何干扰噪音。 我们共同面临的问题： 你无法同时监控20+货币对的多个时间框架 等你手动发现交易设置时，行情已经走了一半 大多数指标会重绘信号，让回测变得毫无意义 多个指标堆满图表，让决策变得更加困难 你整天盯着屏幕，害怕错过机会   Aero Pulse Dashboard 的独特之处：   多货币对监控 同时扫描多达20个货币对 一目了然查看趋势方向、信号状态和信号时效 一键跳转到任意货币对/时间框架组合   永不重绘信号 历史图表上看到的信号就是实时出现的信号 没有信号移动、没有消失的箭头、没有花招 完美支持回测，建立交易策略信心 ️   多时间框架灵活性 从M1剥头皮交易到MN波段交易全覆盖 根据你的交易风格选择要监控的时间框架 无论你是日内交易者还是波段交易者都能抓住机会   智能警报系统 弹窗提醒、声音通知、邮件提醒和手机推送
GoldenCeres
Keve Nagy
指标
亲爱的外汇交易者， 我很高兴向您介绍GoldenCeres指标，这是我们过去一年交易旅程中的重要工具。我最亲密的朋友和我一直在使用这个指标成功地导航外汇市场，现在我们迫不及待地想与MQL5社区分享它。 GoldenCeres是一个直观且用户友好的指标，专为有一些外汇交易经验的交易者设计。它直接在图表上提供清晰的买入或卖出信号，简化决策过程，没有任何延迟。此外，它提供了一个推荐的TakeProfit水平，以图表上的小紫线表示。可以使用我们命名为“风险水平”的输入变量来自定义此推荐水平的准确性。 “风险水平”变量的范围从1到20。1的值表示保守策略，击中TakeProfit水平的概率很高，但奖励相对较小。10的值表明平衡的方法，有很好的机会击中TakeProfit水平并获得体面的奖励。20的值代表了一种激进的策略，击中TakeProfit水平的可能性较低，但潜在的奖励显著增大。 GoldenCeres专为XAUUSD 30分钟图表设计，尽管它可以应用于其他XAU图表。请注意，由于它针对30分钟的XAUUSD图表进行了优化，因此其在不同时间框架上的性能可能会有所不同。 我们致力于持续改进，
Signal arrow control panel
Oleksandr Sheyko
指标
MT5 Multiframe Signal is a sleek and powerful dashboard indicator built for MetaTrader 5. It instantly displays BUY/SELL direction across all major timeframes — M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 — using advanced EMA‑based trend analysis. The panel delivers real‑time, zero‑delay signals with precise strength measurement and clean visual layout. Works flawlessly on all instruments, including forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) and metals (XAUUSD) . Maximum clarity, maximum performance — ideal for s
TrendIQ pro
Shipra Gupta
指标
TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。 核心功能 不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting) 自适应波动率趋势引擎 智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud) 基于 ATR 的动态市场检测 回调入场信号 (Pullback) 内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位 自动止损 (Stop Loss) 可视化 可选的移动止损 (Trail
Gamma Volatility Levels
Carlos Pascual Perez Maturano
指标
Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] – The indicator used by professional gold traders in 2025 Fully automatic indicator developed exclusively for XAUUSD (Gold). Displays in real time the most powerful institutional levels that move gold price every single day: • HVL (High Volatility Level) – Orange dashed line Dynamic extreme volatility level (20-period SMA + 1 standard deviation). Gold bounces or breaks this level 87 % of sessions with moves of +$40 to +$120. • CALL RESISTANCE – Blue
EMA Multi Timeframe Plus
Ebrah Ssali
指标
EMA MTF Plus v5.0 – Advanced Multi-Timeframe EMA Dashboard One Glance. Seven Timeframes. Complete Trend Analysis. EA-Ready. EMA MTF Plus v5.0   transforms your chart into a professional multi-timeframe command centre. No more switching between timeframes or guessing alignment. See every EMA direction PLUS trend health, distance metrics, streak analysis, and actionable insights – all on one ultra-clean, CPU-optimized display. What It Answers in Seconds Question How It Answers Is TimeFrame trend b
BW Indicators
Sergei Gurov
指标
A tool for creating Bill Williams indicators Our tool provides the ability to set Bill Williams indicators on a chart with a mouse click. - The Awesome Oscillator (AO) indicator helps to assess the driving force of the trend. - Alligator indicator — determines the current state of the trend and possible entry and exit points. - Fractals indicator — helps to identify significant levels  - Accelerator Oscillator (AC) indicator — shows the change in trend acceleration. - Market Facilitation Index
FREE
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
指标
Buyer Seller Arrows – 自信交易的利器！ 发现一个革命性的工具，用于在所有时间框架（从 M1 到 MN1）中直观分析买方与卖方的力量。该指标通过 彩色百分比和箭头 为你提供 即时的市场动态概览 。 主要功能： 绿色向上箭头 = 买方占优 红色向下箭头 = 卖方占优 百分比强度 显示在每个时间框架 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) 颜色编码 让你快速识别趋势（鲜绿色与鲜红色） 工作原理： 跟踪 买卖压力之间的平衡 使用 EMA 与 SMA 计算市场强度 实时显示 趋势主导情况 帮助识别 理想的进场与出场点位 为什么交易者喜欢它： 极其直观 – 无需复杂图表，只看市场力量 快速决策 – 适合剥头皮交易与波段交易 完全可定制 – 根据你的交易风格调整参数 优秀的辅助工具 – 与其他指标结合确认信号
SureNAS100
Looi Kah Fung
专家
WHAT IS SureNAS100 EA? SureNAS100 EA is a fully automated Expert Advisor built for the NAS100 index CFD on MetaTrader 5. It runs a single, fully documented strategy — the opening range breakout — rather than a basket of overlapping ideas. No martingale. No grid. No fixed-price averaging in. One trade per day, opened only on a confirmed breakout, closed by a predefined reward-to-risk target that the stop advances toward automatically as the trade proves itself. Every position is opened on signal
TradingManagement
Christian Ishmael Calienta Magallon
实用工具
TradingManager is a comprehensive trading panel designed to streamline your trading workflow in MetaTrader 5. It combines order management, risk controls, and market analysis into one intuitive interface. Key Features 1. Trading Panel Market Order Entry   - One-click BUY/SELL with automatic SL and TP line placement on chart Fib Limit Orders   - Draw Fibonacci-based limit orders with visual SL and TP levels Risk Management   - Choose between Lots, % Risk, or $ Risk modes Take Profit Split   - Dis
Easy Starter Bot
Andrei Frasin
专家
Easy Starter Bot 每售出5份，机器人价格将翻倍！ Easy Starter Bot 专为小资金账户或风险承受能力较低的用户设计。 不要期待两天内翻倍资金：本EA追求持续稳定盈利，避免用激进策略让账户暴露于高风险。 如需更高收益，可自行调整参数提升风险，风险选择权始终在你手中。 无论如何， 你都不会孤单 ：如有任何疑问或需要支持，请随时联系邮箱   tradeautosystemit@gmail.com 。 在最保守模式下，机器人在一年多的回测中最大回撤仅为224美元，即使在特朗普讲话和美联储货币政策变动等高波动时期也能稳定运行。 对于想用小资金测试机器人的用户，可在 最后一页 找到推荐的小资金设置示例。 Plug & Relax – 自动交易，轻松无忧。 感谢您的关注，祝您交易顺利！
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
指标
v2.0 新功能 - Gold Pulse 现在还能回答黄金为什么在动：MACRO 宏观判定 - 美元、收益率与风险情绪一眼读懂：对黄金是 HEADWIND 还是 TAILWIND；NEXT 下一个高影响事件，实时倒计时（经济日历）；将鼠标悬停在任意元素上即可查看背后的精确数字 - 一眼看图，按需取数。 准确掌握黄金在一天中的位置，在关键时刻第一时间收到警报，绝不错过驱动 XAUUSD 的每个瞬间。实时时段时钟、ADR 消耗、ATR/点差、多周期趋势方向、自动绘制的关键价位——现在新增时段开盘、ADR 耗尽和关键价位触及警报，以及每周开盘价和亚洲时段区间框。 专为 XAUUSD 打造。信息面板——无信号、无马丁格尔、无盈利承诺。 为什么选 PRO（对比免费版 Gold Pulse） 免费版 Gold Pulse 让你一眼看清所需的一切。PRO 则确保关键时刻你绝不错过。 警报（弹窗 + 推送到手机）： - 时段开盘 — 东京 / 伦敦 / 纽约 - ADR 耗尽 — 当日波幅首次越过你设定的百分比阈值时触发（默认 100%） - 关键价位触及 — 价格进入任一价位的容差范围时
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
指标
介绍 Moving Average Multicurrency Scanner MT5，这是一款尖端指标，旨在通过监控多个货币对在不同时间框架下来增强您的交易体验。此工具非常适合依赖移动平均线来识别趋势并做出明智交易决策的交易者。 使用 Moving Average Multicurrency Scanner MT5，您可以轻松分析市场动态并及时接收信号，让您能够实时把握交易机会。想象一下，您可以通过无缝对接多个时间框架和货币对来定制您的交易策略。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用基于信号的交易策略。 可视箭头信号：Plots 在信号蜡烛上直接在图表上清晰显示买入/卖出箭头，便于视觉阅读。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容进行历史回测。 弹出警报：在信号事件上生成 MetaTrader 弹出警报，确保您不会错过潜在的交易设置。
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
指标
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
A0 Break Quality
Tan Chau Yong
指标
A0 Break Quality is a free educational indicator for traders who want to understand how price interacts with support and resistance instead of following an unexplained buy or sell arrow. The indicator evaluates confirmed swing levels using closed candles. It separates a simple touch from a wick sweep, a weak close, a body break, follow-through, a retest hold and a failed break. The chart panel explains the latest state in plain English and shows the currently tracked support and resistance. M
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
指标
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
指标
MT5 Session Indicator: Track Global Market Hours with Precision Boost your trading strategy with this FREE Session Indicator for MetaTrader 5 , designed to help you effortlessly identify active trading sessions across global markets. Perfect for forex, stocks, and commodities traders, this tool highlights key market hours (Asian, European, North American, and overlaps) directly on your chart, ensuring you never miss high-liquidity periods. Key Features: Visual Session Overlays : Clear color-c
FREE
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
指标
通过 Pip Movement Alert MT5 领先市场动能，这是一款多币种指标，专为跟踪和提醒交易者多个符号的精确点数移动而设计，适用于外汇、股票、加密货币和商品交易。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中备受赞誉，并在 Investopedia 和 TradingView 的讨论中因其检测突发市场变化的能力而受到关注，该指标是希望利用快速价格变化的交易者的必备工具。用户报告称，识别基于点数的重大移动（例如，10点增量）的可靠性高达95%，许多人指出通过利用实时警报捕捉波动性激增，交易时机提高了20-30%。主要优势包括多币种监控、可定制的点数阈值以及轻量级设计，无需持续分析图表即可简化跟踪，非常适合剥头皮、日内交易和波段交易者。 Pip Movement Alert MT5 监控用户定义的符号（默认：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF），并在价格移动指定点数值（默认：10点）时触发警报，检测绝对价格水平（例如，1.178500、1.178600）。它使用实时计算来识别上升或下降移动，通过弹出窗口、推送通知和电子邮件
FREE
Candle Timer Countdown Pro
Kun Ming Xie
指标
概述 Candle Timer Countdown Pro 显示当前K线收盘的平滑、精准倒计时，并配有一个圆形进度弧，让您一眼即可直观了解剩余时间。不同于其他在无新tick时会冻结或时间漂移的计时器，本指标使用服务器时间插值算法，在 M1 至 MN 的所有周期上提供无卡顿的平滑倒计时。 无论您是在1分钟图上进行剥头皮交易，还是在H4进行波段操作，准确知道当前K线何时收盘，有助于把握入场时机、确认K线形态，并避免过早决策。 为什么本计时器与众不同 大多数 MT5 计时器仅依赖 TimeCurrent()，该函数只有在新tick到来时才更新。在低波动或高周期图表中，tick可能间隔数秒，导致计时器冻结后突然跳动。 本指标通过在每次tick到达时锚定服务器时间，并在两次tick之间使用本地毫秒时钟进行插值计算，实现每0.5秒平滑递减，无卡顿、无延迟。同时配备实时圆形进度弧，提供独特的可视化时间提示。 主要功能 精准倒计时 服务器时间插值确保即使在tick稀少时也能平滑倒计时，无冻结、无跳动、无漂移。 圆形进度弧 在倒计时文字旁显示实时圆形进度环。 可选样式： 空心圆环 实心扇形 颜色随多空方
EPoCreW Super ORB H4 Indicator
Livhuwani Neville Ramovha
指标
简体中文（Chinese – Simplified） 欢迎使用 EPo-CreW Forex Super ORB-H4 指标！ 本指南将教您如何使用这一强大的工具，根据市场第一个 4 小时开盘区间来识别高概率交易机会。无论您是初学者还是经验丰富的交易者，该系统都将帮助您以更高的信心和一致性进行交易。 交易策略. 这是一个演示产品，将在安装之日起 30 天后到期。 完整版在此： https://www.mql5.com/en/market/product/160926?source=Site OR https://t.me/Fundamental_fx 交易：所有货币、黄金和BTCUSD 注意：确保切换到 M5 时间框架。这是使用此指标的最佳时间框架 策略 1：突破与回调（主要策略） SELL（卖出）设置： 价格向上突破蓝线（高点突破） 出现金色 BREAKOUT（突破）箭头 等待价格收盘回到蓝线下方 出现红色 SELL 箭头（回调入场） 在指示的入场价位卖出（SELL） 止损（SL） 设置在红点处（区间高点上方） 止盈（TP） 设置在蓝点处（TP1、TP2、TP3） BUY（买入）设
FREE
Big Figure Indicator MT5
Vonjinirina Alfred Randrianiaina
指标
Multi-Timeframe Psychological Price Levels Indicator Trade with Confidence. Identify Key Market Levels Instantly. The Multi-Timeframe Psychological Price Levels Indicator is an advanced trading tool designed to automatically detect and display the market's most influential psychological price levels across multiple timeframes. These critical levels often act as powerful zones of support, resistance, breakout, and reversal where institutional and retail traders naturally focus their attention. U
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
TideMarks Highs and Lows NY London Tokyo
Roberto De Aragao
指标
TideMarks — Session Highs & Lows (NY, London, Tokyo) TideMarks is a professional session tracking indicator for MetaTrader 5. Like the tide leaving its mark on the shore, TideMarks draws the exact high and low reached during each major trading session — giving you clean, reliable reference levels directly on your chart. Built-in sessions: Tokyo (00:00–09:00 UTC), London (08:00–16:30 UTC) and New York (13:30–20:00 UTC) are pre-configured with precise open and close times down to the minute. All t
Anan Smart Pro
Mohammed Anan
指标
Anan Smart Flow Pro is a premium MT5 signal indicator designed for traders who prefer structured entries, clean visual execution zones, and confirmed closed-candle signals. The indicator combines smart trend-following logic with ATR-based dynamic TP/SL levels to provide professional BUY and SELL opportunities directly on the chart. Signals are confirmed only after candle close and do not repaint on closed candles. Main Features: • Non-repainting closed-candle signals • Smart BUY / SELL entr
Gold Sniper Vision Pro
Yusuf Al-ali
指标
GOLD SNIPER VISION If you trade Gold, this indicator was built for you. GOLD SNIPER VISION is a professional XAUUSD trading indicator for MetaTrader 5, designed to identify high-quality trading opportunities through multi-timeframe market analysis. KEY FEATURES • Clear BUY & SELL signals • Entry, Stop Loss & Take Profit levels • Multi-Timeframe market analysis • Multiple Scalping & Swing modes • Automatic market analysis • Professional dashboard • Designed specifically for Gold (XAUUSD) TR
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
指标
您好，交易员！ 大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。 Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。 以下是该系统背后的具体技术： 1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN） 市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。 功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。 优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。 2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO） 模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。 功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。 优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。 执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端 如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
指标
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
指标
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
作者的更多信息
Scalping Pro New
Cheng Kah Seng
专家
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
FREE
Aegis Quantum Martin Pro
Cheng Kah Seng
专家
Aegis Quantum Martin Pro is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It combines a simple completed-candle trend entry with configurable grid and lot-multiplier basket management. The default setup is intended for M5 charts on XAUUSD, EURUSD, and GBPUSD. Broker symbol names, spreads, execution conditions, and contract specifications can affect operation and results. ENTRY LOGIC The default AggressiveEasy mode uses completed candle values: Buy entry: - Fast EMA 9 is above Slow EMA 21. -
FREE
Xau grid pro
Cheng Kah Seng
专家
GridX EA – Smart Grid Trading System Overview GridX EA is an automated Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a smart grid strategy with built-in risk management. It automatically opens, manages, and closes trades according to market conditions without manual intervention. The EA is suitable for traders looking for systematic grid trading while maintaining controlled risk. Features Smart Grid Algorithm Automatic Buy & Sell Trading Basket Take Profit Basket Stop Loss Adjustable Grid
Gold flash scalper
Cheng Kah Seng
专家
Gold Flash Scalper EA Gold Flash Scalper EA is a professional automated trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a trend-following scalping strategy designed to identify short-term trading opportunities while applying strict risk management. The EA continuously monitors the market, executes trades automatically according to its strategy, and helps eliminate emotional decision-making. Key Features Fully Automated Trading Optimized for XAUUSD M5
Hybrid Ai Ea
Cheng Kah Seng
专家
[19:03, 05/07/2026] Shamin: Hybrid AI EA Intelligent Multi-Strategy Trading System Hybrid AI EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor that combines multiple trading strategies into one intelligent automated system. Instead of relying on a single entry method, the EA continuously analyzes market conditions and selects high-probability trading opportunities using advanced rule-based logic and built-in risk management. Designed for traders who want a versatile and efficient trading solu
Universal pulse AI PRO
Cheng Kah Seng
专家
Universal Pulse EA 专业级多策略智能交易系统 Universal Pulse EA 是一款新一代全自动智能交易机器人，专为外汇交易者打造。它结合趋势分析、动量确认、波动率过滤以及智能风险管理等多种交易逻辑，帮助交易者在不同市场环境下寻找高质量交易机会，并以稳定、可靠的方式执行交易。 与传统单一指标EA不同，Universal Pulse EA 会在开仓前综合分析多个市场条件，仅在满足预设交易规则时才执行订单，从而有效减少无效交易，提高整体交易质量。 核心功能 智能市场分析 多重交易信号确认 自动趋势识别 动量分析 波动率过滤 市场噪音过滤 高质量入场信号 智能交易管理 全自动买入（Buy）和卖出（Sell） 动态止损（Stop Loss） 动态止盈（Take Profit） 自动保本（Break Even） 移动止损（Trailing Stop） 智能平仓管理 支持部分止盈（可选） 自动订单管理 专业风险控制 固定手数交易 根据账户余额自动计算手数 自定义风险百分比 点差过滤 滑点保护 最大持仓数量限制 每日盈利目标（可选） 每日亏损限制（可选） 账户资金保护 最大回
筛选:
无评论
回复评论