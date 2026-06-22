Stop Gambling MT5 EA

Stop Gambling | Ограничитель Дневных Потерь

Прекратите торговлю в нужный момент. Stop Gambling автоматически закрывает все ваши позиции при достижении дневного лимита потерь. Без исключений, без второго шанса.

Торговля из мести и чрезмерная торговля после полосы неудач — убийцы номер один для счетов розничных трейдеров. Stop Gambling полностью устраняет человеческий фактор. Когда лимит достигнут, советник действует мгновенно. У вас нет выбора.

Как это работает

Установите максимальный процент дневных потерь один раз. С этого момента советник отслеживает эквити вашего счёта на каждом тике и каждую секунду. Как только плавающие потери достигают порога, каждая открытая позиция закрывается по рынку.

Лимит сессии фиксируется при начале торговли. Вы не можете повысить его в середине сессии. Вы можете понизить его, но никогда не поднять обратно.

Жёсткое ограничение потерь

Когда эквити падает на установленный процент от базового уровня сессии, все позиции немедленно закрываются. Без подтверждения, без задержки.

Защитный рейтинг прибыли

По мере закрытия прибыльных сделок базовый уровень сессии автоматически повышается для защиты реализованной прибыли.

Риск всегда измеряется от вашего наивысшего реализованного уровня эквити, а не только от начальной точки

Нереализованные скачки не сдвигают базовый уровень — учитывается только закрытая прибыль

Уровень движется только вверх, никогда вниз

Лимит сессии фиксируется при старте

Процент потерь фиксируется при начале сессии. Изменения входных параметров в середине сессии игнорируются.

Вы устанавливаете правила до открытия рынка, а не во время полосы неудач

Вы можете ужесточить лимит в середине сессии, если хотите быть более консервативным

Вы не можете его повысить

Сохранение состояния по счетам

Советник сохраняет состояние каждого счёта в файл, который сохраняется при перезапуске терминала, удалении советника и смене графика.

Смена таймфрейма или перекомпиляция не сбрасывает вашу сессию

У каждого торгового счёта есть независимое состояние

Сессия сбрасывается в полночь по нью-йоркскому времени

Режимы СПОКОЙНО и ТРЕВОГА

Stop Gambling имеет два торговых режима, переключаемых прямо с панели на графике в любое время.

Режим СПОКОЙНО — режим по умолчанию. Активен только лимит потерь сессии. Полоса на панели показывает, насколько близки текущие плавающие потери к лимиту. При достижении порога все позиции закрываются. Просто и чисто.

Режим ТРЕВОГА добавляет защитный трейлинг-стоп поверх лимита потерь. Используйте его, когда у вас полоса побед и вы хотите гарантировать, что завершите день в плюсе.

Режим ТРЕВОГА работает в двух фазах.

Фаза 1, ожидание активации: после переключения в режим ТРЕВОГА ничего не меняется, пока счёт не наберёт процент активации трейлинга от начального баланса сессии.

Полоса на панели показывает прогресс к порогу активации

Если вы ниже начала сессии, панель показывает Сначала восстановитесь

Вы должны вернуться выше начального баланса, прежде чем трейлинг-стоп активируется

Фаза 2, трейлинговый пол активен: как только прибыль достигает порога активации, трейлинговый пол устанавливается на уровне пикового эквити минус процент отката.

Полоса на панели показывает, насколько близко текущее эквити к полу

Если эквити опускается до пола, все открытые позиции немедленно закрываются

Прибыль фиксируется, а базовый уровень сессии сбрасывается на новый высокий баланс

Вы можете продолжить торговлю с этой точки, с лимитом потерь, теперь защищающим зафиксированную прибыль

Переключение обратно в режим СПОКОЙНО в любой момент отключает трейлинг-стоп. Переключение в режим ТРЕВОГА снова требует достижения порога активации от текущего базового уровня.

Панель торговли

Stop Gambling включает встроенную панель торговли в один клик, которая располагается рядом с монитором риска на вашем графике.

Два режима — свёрнутый показывает только размер лота и BUY/SELL для быстрых рыночных входов без СЛ и ТП. Развёрнутый активирует полную настройку риска. Переключение кнопкой с точкой

— свёрнутый показывает только размер лота и BUY/SELL для быстрых рыночных входов без СЛ и ТП. Развёрнутый активирует полную настройку риска. Переключение кнопкой с точкой Расчёт лотов на основе риска — введите процент риска, и размер лота рассчитается автоматически исходя из дистанции СЛ и баланса счёта. Измените СЛ — и размер лота обновится в реальном времени

— введите процент риска, и размер лота рассчитается автоматически исходя из дистанции СЛ и баланса счёта. Измените СЛ — и размер лота обновится в реальном времени Поля СЛ, ТП и буфера БУ — установите стоп-лосс, тейк-профит и буфер безубыточности в пунктах прямо из панели перед открытием сделки

— установите стоп-лосс, тейк-профит и буфер безубыточности в пунктах прямо из панели перед открытием сделки Отображение риска в реальном времени — видите точный риск в долларах и процент от оставшегося дневного лимита перед нажатием кнопки покупки или продажи. Соотношение риск/прибыль отображается автоматически при установленном ТП

— видите точный риск в долларах и процент от оставшегося дневного лимита перед нажатием кнопки покупки или продажи. Соотношение риск/прибыль отображается автоматически при установленном ТП Отображение P&L в реальном времени — суммарный текущий P&L по всем открытым позициям всегда виден

— суммарный текущий P&L по всем открытым позициям всегда виден Управление позициями — каждая открытая позиция показывает полную строку действий: перевод в безубыток, закрытие 25%, 50% или 75%, или полное закрытие

— каждая открытая позиция показывает полную строку действий: перевод в безубыток, закрытие 25%, 50% или 75%, или полное закрытие Массовые операции — БУ ВСЕ, ¼ ВСЕХ, ½ ВСЕХ, ¾ ВСЕХ и ЗАКРЫТЬ ВСЕ действуют на все позиции одновременно одним кликом

— БУ ВСЕ, ¼ ВСЕХ, ½ ВСЕХ, ¾ ВСЕХ и ЗАКРЫТЬ ВСЕ действуют на все позиции одновременно одним кликом Умные состояния кнопок — кнопки автоматически отключаются, когда действие невозможно. Безубыток недоступен, когда позиция в убытке. Частичные закрытия недоступны при минимальном размере лота

— кнопки автоматически отключаются, когда действие невозможно. Безубыток недоступен, когда позиция в убытке. Частичные закрытия недоступны при минимальном размере лота Прокручиваемый список позиций — до пяти позиций видны одновременно с элементами прокрутки для больших портфелей

Панель и внешний вид

Панель на графике можно разместить в шести позициях: верхний левый, верхний центр, верхний правый, нижний левый, нижний центр или нижний правый. Выберите светлую или тёмную тему под ваш график. Шкалы цены и времени можно скрыть для чистоты графика. Нажмите на точку в правом верхнем углу торговой панели, чтобы переключаться между свёрнутым режимом (быстрый вход, без СЛ и ТП) и развёрнутым режимом (полная настройка риска).

Поддержка языков

Панель и все оповещения полностью локализованы. Поддерживаемые языки: английский, русский, китайский, испанский, португальский, японский, немецкий, корейский, французский, итальянский, турецкий.

Входные параметры

Тема панели (по умолчанию Светлая): визуальная тема панели на графике. Выберите Светлую или Тёмную.

Позиция панели (по умолчанию Верхний центр): положение монитора риска на графике. Выберите из шести позиций.

Язык (по умолчанию Английский): язык отображения панели и всех оповещений.

Скрыть шкалы цены и времени (по умолчанию Нет): скрывает шкалы цены и времени на графике, пока советник активен.

Максимальные потери % (по умолчанию 20.0): максимальный процент потерь до закрытия всех позиций. Допустимый диапазон от 1 до 99.

Активация трейлинга % (по умолчанию 10.0): процент прироста от начала сессии, необходимый для активации трейлингового пола. Применяется только в режиме ТРЕВОГА.

Откат трейлинга % (по умолчанию 5.0): процент падения от пикового эквити, при котором позиции закрываются и прибыль фиксируется. Применяется только в режиме ТРЕВОГА.

Показать панель торговли (по умолчанию Да): показывает или скрывает встроенную панель торговли.

Позиция панели торговли (по умолчанию Верхний левый): положение торговой панели на графике. Выберите из шести позиций.

Важные примечания