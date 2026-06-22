Stop Gambling MT5 EA

Stop Gambling | Ограничитель Дневных Потерь

Прекратите торговлю в нужный момент. Stop Gambling автоматически закрывает все ваши позиции при достижении дневного лимита потерь. Без исключений, без второго шанса.

Торговля из мести и чрезмерная торговля после полосы неудач — убийцы номер один для счетов розничных трейдеров. Stop Gambling полностью устраняет человеческий фактор. Когда лимит достигнут, советник действует мгновенно. У вас нет выбора.

 

Как это работает

Установите максимальный процент дневных потерь один раз. С этого момента советник отслеживает эквити вашего счёта на каждом тике и каждую секунду. Как только плавающие потери достигают порога, каждая открытая позиция закрывается по рынку.

Лимит сессии фиксируется при начале торговли. Вы не можете повысить его в середине сессии. Вы можете понизить его, но никогда не поднять обратно.

 

Жёсткое ограничение потерь

Когда эквити падает на установленный процент от базового уровня сессии, все позиции немедленно закрываются. Без подтверждения, без задержки.

 

Защитный рейтинг прибыли

По мере закрытия прибыльных сделок базовый уровень сессии автоматически повышается для защиты реализованной прибыли.

  • Риск всегда измеряется от вашего наивысшего реализованного уровня эквити, а не только от начальной точки
  • Нереализованные скачки не сдвигают базовый уровень — учитывается только закрытая прибыль
  • Уровень движется только вверх, никогда вниз

 

Лимит сессии фиксируется при старте

Процент потерь фиксируется при начале сессии. Изменения входных параметров в середине сессии игнорируются.

  • Вы устанавливаете правила до открытия рынка, а не во время полосы неудач
  • Вы можете ужесточить лимит в середине сессии, если хотите быть более консервативным
  • Вы не можете его повысить

 

Сохранение состояния по счетам

Советник сохраняет состояние каждого счёта в файл, который сохраняется при перезапуске терминала, удалении советника и смене графика.

  • Смена таймфрейма или перекомпиляция не сбрасывает вашу сессию
  • У каждого торгового счёта есть независимое состояние
  • Сессия сбрасывается в полночь по нью-йоркскому времени

 

Режимы СПОКОЙНО и ТРЕВОГА

Stop Gambling имеет два торговых режима, переключаемых прямо с панели на графике в любое время.

Режим СПОКОЙНО — режим по умолчанию. Активен только лимит потерь сессии. Полоса на панели показывает, насколько близки текущие плавающие потери к лимиту. При достижении порога все позиции закрываются. Просто и чисто.

Режим ТРЕВОГА добавляет защитный трейлинг-стоп поверх лимита потерь. Используйте его, когда у вас полоса побед и вы хотите гарантировать, что завершите день в плюсе.

Режим ТРЕВОГА работает в двух фазах.

Фаза 1, ожидание активации: после переключения в режим ТРЕВОГА ничего не меняется, пока счёт не наберёт процент активации трейлинга от начального баланса сессии.

  • Полоса на панели показывает прогресс к порогу активации
  • Если вы ниже начала сессии, панель показывает Сначала восстановитесь
  • Вы должны вернуться выше начального баланса, прежде чем трейлинг-стоп активируется

Фаза 2, трейлинговый пол активен: как только прибыль достигает порога активации, трейлинговый пол устанавливается на уровне пикового эквити минус процент отката.

  • Полоса на панели показывает, насколько близко текущее эквити к полу
  • Если эквити опускается до пола, все открытые позиции немедленно закрываются
  • Прибыль фиксируется, а базовый уровень сессии сбрасывается на новый высокий баланс
  • Вы можете продолжить торговлю с этой точки, с лимитом потерь, теперь защищающим зафиксированную прибыль

Переключение обратно в режим СПОКОЙНО в любой момент отключает трейлинг-стоп. Переключение в режим ТРЕВОГА снова требует достижения порога активации от текущего базового уровня.

 

Панель торговли

Stop Gambling включает встроенную панель торговли в один клик, которая располагается рядом с монитором риска на вашем графике.

  • Два режима — свёрнутый показывает только размер лота и BUY/SELL для быстрых рыночных входов без СЛ и ТП. Развёрнутый активирует полную настройку риска. Переключение кнопкой с точкой
  • Расчёт лотов на основе риска — введите процент риска, и размер лота рассчитается автоматически исходя из дистанции СЛ и баланса счёта. Измените СЛ — и размер лота обновится в реальном времени
  • Поля СЛ, ТП и буфера БУ — установите стоп-лосс, тейк-профит и буфер безубыточности в пунктах прямо из панели перед открытием сделки
  • Отображение риска в реальном времени — видите точный риск в долларах и процент от оставшегося дневного лимита перед нажатием кнопки покупки или продажи. Соотношение риск/прибыль отображается автоматически при установленном ТП
  • Отображение P&L в реальном времени — суммарный текущий P&L по всем открытым позициям всегда виден
  • Управление позициями — каждая открытая позиция показывает полную строку действий: перевод в безубыток, закрытие 25%, 50% или 75%, или полное закрытие
  • Массовые операции — БУ ВСЕ, ¼ ВСЕХ, ½ ВСЕХ, ¾ ВСЕХ и ЗАКРЫТЬ ВСЕ действуют на все позиции одновременно одним кликом
  • Умные состояния кнопок — кнопки автоматически отключаются, когда действие невозможно. Безубыток недоступен, когда позиция в убытке. Частичные закрытия недоступны при минимальном размере лота
  • Прокручиваемый список позиций — до пяти позиций видны одновременно с элементами прокрутки для больших портфелей

 

Панель и внешний вид

Панель на графике можно разместить в шести позициях: верхний левый, верхний центр, верхний правый, нижний левый, нижний центр или нижний правый. Выберите светлую или тёмную тему под ваш график. Шкалы цены и времени можно скрыть для чистоты графика. Нажмите на точку в правом верхнем углу торговой панели, чтобы переключаться между свёрнутым режимом (быстрый вход, без СЛ и ТП) и развёрнутым режимом (полная настройка риска).

 

Поддержка языков

Панель и все оповещения полностью локализованы. Поддерживаемые языки: английский, русский, китайский, испанский, португальский, японский, немецкий, корейский, французский, итальянский, турецкий.

 

Входные параметры

Тема панели (по умолчанию Светлая): визуальная тема панели на графике. Выберите Светлую или Тёмную.

Позиция панели (по умолчанию Верхний центр): положение монитора риска на графике. Выберите из шести позиций.

Язык (по умолчанию Английский): язык отображения панели и всех оповещений.

Скрыть шкалы цены и времени (по умолчанию Нет): скрывает шкалы цены и времени на графике, пока советник активен.

Максимальные потери % (по умолчанию 20.0): максимальный процент потерь до закрытия всех позиций. Допустимый диапазон от 1 до 99.

Активация трейлинга % (по умолчанию 10.0): процент прироста от начала сессии, необходимый для активации трейлингового пола. Применяется только в режиме ТРЕВОГА.

Откат трейлинга % (по умолчанию 5.0): процент падения от пикового эквити, при котором позиции закрываются и прибыль фиксируется. Применяется только в режиме ТРЕВОГА.

Показать панель торговли (по умолчанию Да): показывает или скрывает встроенную панель торговли.

Позиция панели торговли (по умолчанию Верхний левый): положение торговой панели на графике. Выберите из шести позиций.

 

Важные примечания

  • Работает на любом инструменте и таймфрейме
  • Прикрепляйте к одному графику на счёт
  • Требует включённой алготорговли в MetaTrader 5
  • Лимит основан на эквити и включает плавающий P&L. Нереализованные потери учитываются в пороге

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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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