Stop Gambling MT5 EA

Stop Gambling | 每日亏损限额执行工具

在关键时刻停止交易。Stop Gambling 会在您触达每日亏损限额时自动平仓所有持仓。没有例外，没有第二次机会。

报复性交易和连续亏损后的过度交易是零售交易者账户亏损的头号杀手。Stop Gambling 完全消除人为因素。当触达限额时，EA 立即执行。您没有选择。

运作方式

只需设置一次最大每日亏损百分比。从那一刻起，EA 在每个价格跳动和每一秒监控您的账户净值。一旦浮亏达到阈值，所有持仓立即以市价平仓。

会话限额在交易开始时锁定。您不能在会话中途提高限额。您可以降低，但不能再次提高。

硬性亏损限额执行

当您的净值从会话基准下降设定百分比时，所有持仓立即平仓。无需确认，无延迟。

盈利保护棘轮

随着您平仓盈利交易，会话基准自动向上调整以保护已实现收益。

风险始终从您的最高已实现净值水平衡量，而不仅仅是起始点

未实现的净值峰值不会移动基准 — 只有已平仓的盈利才算

棘轮只向上移动，从不向下

会话限额在开始时锁定

亏损百分比在会话开始时锁定。会话中途的输入更改将被忽略。

您在市场开盘前设定规则，而不是在连续亏损时

如果您想更保守，可以在会话中途收紧限额

您不能提高限额

按账户状态持久化

EA 将每个账户的状态保存到文件，该文件在终端重启、EA 移除和图表切换后依然存在。

切换时间框架或重新编译不会重置您的会话

每个交易账户都有独立的状态

会话在纽约时间午夜重置

平静模式和焦虑模式

Stop Gambling 有两种交易模式，可随时直接从图表面板切换。

平静模式是默认模式。只有会话亏损限额有效。面板进度条显示当前浮亏距离限额的距离。当达到阈值时，所有持仓平仓。简单干净。

焦虑模式在亏损限额之上添加盈利保护追踪止损。当您处于连续盈利时使用此模式，以确保当天盈利离场。

焦虑模式分两个阶段运作。

第一阶段，等待激活：切换到焦虑模式后，在账户从会话起始余额获得追踪激活百分比的收益之前，一切保持不变。

面板进度条显示向激活阈值的进度

如果您当前低于会话起始值，面板显示先回本

您必须回到起始余额以上，追踪止损才能启动

第二阶段，追踪底线激活：一旦收益达到激活阈值，追踪底线设置在峰值净值减去追踪回撤百分比处。

面板进度条显示当前净值距离底线的距离

如果净值下跌触及底线，所有持仓立即平仓

收益锁定，会话基准重置为新的更高余额

您可以从那里继续交易，亏损限额现在保护已锁定的盈利

随时切换回平静模式即可禁用追踪止损。再次切换到焦虑模式需要从当前基准达到激活阈值。

交易执行面板

Stop Gambling 包含一个内置的一键交易面板，与风险监控面板并排显示在图表上。

两种模式 — 最小化模式仅显示手数和买入/卖出，用于纯粹的快速市价入场，不应用止损或止盈。展开模式激活完整的风险设置。通过圆点按钮切换

— 最小化模式仅显示手数和买入/卖出，用于纯粹的快速市价入场，不应用止损或止盈。展开模式激活完整的风险设置。通过圆点按钮切换 基于风险的手数计算 — 输入风险百分比，手数根据止损距离和账户余额自动计算。更改止损后手数实时更新

— 输入风险百分比，手数根据止损距离和账户余额自动计算。更改止损后手数实时更新 止损、止盈和保本缓冲输入 — 在下单前直接在面板中设置止损、止盈和保本缓冲点数

— 在下单前直接在面板中设置止损、止盈和保本缓冲点数 实时风险显示 — 在点击买入或卖出前查看确切的美元风险和剩余每日限额的百分比。设置止盈后自动显示风险收益比

— 在点击买入或卖出前查看确切的美元风险和剩余每日限额的百分比。设置止盈后自动显示风险收益比 实时盈亏显示 — 所有持仓的累计盈亏始终可见

— 所有持仓的累计盈亏始终可见 持仓管理 — 每个持仓显示完整操作行：移至保本、平仓25%、50%或75%，或完全平仓

— 每个持仓显示完整操作行：移至保本、平仓25%、50%或75%，或完全平仓 批量操作 — 保本全部、¼全部、½全部、¾全部和全部平仓，一键同时作用于所有持仓

— 保本全部、¼全部、½全部、¾全部和全部平仓，一键同时作用于所有持仓 智能按钮状态 — 当操作不可行时按钮自动变暗。持仓亏损时保本不可用。手数太小时部分平仓不可用

— 当操作不可行时按钮自动变暗。持仓亏损时保本不可用。手数太小时部分平仓不可用 可滚动持仓列表 — 最多同时显示五个持仓，大持仓组有滚动控件

面板与外观

图表面板可以放置在六个位置：左上、顶部居中、右上、左下、底部居中或右下。选择浅色或深色主题以匹配您的图表设置。可以隐藏价格和时间刻度以保持图表整洁。点击交易面板右上角的圆点可在最小化模式（快速入场，无止损止盈）和展开模式（完整风险设置）之间切换。

语言支持

面板和所有提醒完全本地化。支持语言：英语、俄语、中文、西班牙语、葡萄牙语、日语、德语、韩语、法语、意大利语、土耳其语。

输入参数

面板主题（默认浅色）：图表面板的视觉主题。选择浅色或深色。

面板位置（默认顶部居中）：风险监控面板的位置。从六个锚点位置中选择。

语言（默认英语）：面板显示和所有提醒的语言。

隐藏价格和时间刻度（默认否）：在 EA 活动期间隐藏图表价格和时间刻度。

最大亏损百分比（默认 20.0）：所有持仓平仓前的最大亏损百分比。有效范围为 1 到 99。

追踪激活百分比（默认 10.0）：激活追踪底线所需的从会话开始的收益百分比。仅适用于焦虑模式。

追踪回撤百分比（默认 5.0）：触发持仓平仓和收益锁定的从峰值净值下跌百分比。仅适用于焦虑模式。

显示交易面板（默认是）：显示或隐藏内置交易执行面板。

交易面板位置（默认左上）：交易执行面板的位置。从六个锚点位置中选择。

重要说明