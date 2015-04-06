SkdonSeriesMulti

  • Эксперты
  • Igor Bulyshev
    Igor Bulyshev

    Igor Bulyshev

    Умный, красивый, в меру упитанный и талантливый трейдер-программист в полном расцвете сил!!))
  • Версия: 6.90
  • Обновлено: 24 июля 2026
Советник предназначен для долгосрочной (пожизненной) мультивалютной торговли сразу на 28 валютных парах (список пар зафиксирован в коде) на таймфрейме M30. Список валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, GBPJPY, EURJPY, AUDCAD, AUDJPY, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, NZDJPY, NZDUSD, CADJPY, AUDCHF, AUDNZD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, GBPAUD, GBPCHF, CBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF.
Его цель – ловить трендовые движения и управлять рисками с помощью специальных механизмов усреднения, блокирующих ордеров и аварийной защиты.
Основная стратегия – трендовая с использованием моего индикатора Skdon2, который на каждом закрытом баре выдаёт сигнал BUY или SELL.
При смене сигнала советник закрывает старые позиции по определённому правилу и выставляет серию из 4 (количество задаётся в настройках) отложенных ордеров (BUYSTOP или SELLSTOP) в направлении нового сигнала.

1. Что делает советник в целом
Он анализирует каждую валютную пару на 30-минутном таймфрейме с помощью собственного индикатора встроенного в код.
Когда индикатор подаёт сигнал на покупку или продажу, советник открывает серию ордеров: один рыночный ордер (сразу по текущей цене) и несколько отложенных (выше рынка для покупки, ниже – для продажи) с заданным в настройках шагом. Количество отложенных ордеров задаётся параметром InpPendingCount (по умолчанию 4, но в тестере принудительно снижается до 2, чтобы избежать ошибок лимита).
Если сигнал меняется на противоположный, советник закрывает старую серию (полностью или частично) и открывает новую в новом направлении.
Таким образом, он следует за трендом, постоянно переворачиваясь при смене сигнала.

2. Режимы работы
Советник имеет три основных режима:
Режим 0 – Normal (обычный). Советник работает в полную силу: открывает новые серии, управляет ими, использует компенсацию и трейлинг. Это основной режим для повседневной торговли.
Режим 1 – Exit market (выход). Новые серии не открываются. Существующие серии продолжают управляться (трейлинг, усреднение, локи), но как только они закроются, новых не будет. Используется, когда вы хотите плавно выйти из рынка, не закрывая всё резко.

Режим ликвидации (автоматический). Включается автоматически, если на какой-либо паре убыток превысил заданный процент от баланса (по умолчанию 5%). При активации:
Запрещается открытие новых серий.
Начинают закрываться только прибыльные серии, чтобы собрать профит и уменьшить общий убыток.
Режим отключается, когда общий убыток станет меньше заданного процента (по умолчанию 4%) или когда не останется ни одного рыночного ордера. После этого нормальная работа возобновляется.

3. Как открываются и закрываются серии
Сигнал индикатора Skdon2 вычисляется на каждом новом баре M30. Если сигнал сменился (например, был «покупать», стал «продавать»), советник считает, что тренд развернулся.
Если серии ещё нет, то при появлении сигнала открывается:
1 рыночный ордер (Buy или Sell) - сразу и несколько отложенных ордеров (Buy Stop или Sell Stop) на расстоянии StepDistance друг от друга. Их количество задаётся параметром PendingCount.
Если серия уже есть, а сигнал изменился на противоположный, то:
Сначала закрываются все отложенные ордера (удаляются).
Затем закрываются рыночные ордера по правилам:
Если общая прибыль серии положительна – закрываются все рыночные ордера серии.
Если общая прибыль отрицательна – закрываются только те ордера, которые в плюсе, а убыточные остаются (чтобы не фиксировать убыток).
После этого открывается новая серия в новом направлении.

4. Компенсационный режим (усреднение и локи)
Когда на какой-то паре накапливается убыток более 2.5% от баланса, советник включает компенсационный режим для этой пары. В нём работают:
Усреднение (Averaging). Находится самый убыточный ордер на этой паре. Когда цена отходит от последнего усредняющего ордера на расстояние AveragingStepPoints, открывается новый ордер в том же направлении, что и убыточный. Это позволяет снизить среднюю цену входа. Лот каждого следующего усреднения увеличивается по коэффициенту-мультипликатору AveragingMultiplier, но дробно (начальный лот берётся как стартовый_лот / FractionSize). Это даёт плавный рост лотов, а не резкий. Как только общая прибыль по этой компенсационной серии (целевой ордер + все усреднения) достигнет целевого значения (стартовый_лот * 250), вся серия закрывается с прибылью.
Локирующие ордера (Locking). Открываются, когда убыток превышает 3% и есть дисбаланс между суммарным объёмом Buy и Sell (разница больше 0.01 лота). Лок-ордер открывается против преобладающего направления (если больше Buy, то открывается Sell, и наоборот). Это частично хеджирует позицию. Лот лока = дисбаланс * LockLotPercent / 100. После открытия лока дисбаланс уменьшается, и следующий лок будет меньшего объёма.
Новые локи открываются только в сторону улучшения предыдущего:
Для Sell-локов – когда цена падает (улучшает Sell-позицию).
Для Buy-локов – когда цена растёт.

Расстояние между локами – LockStepPoints. Это предотвращает частое открытие локов на одном уровне. Локи также управляются трейлинг-стопом (трейлинг-стоп присутствует у всех ордеров на валютной паре на которой активен режим компенсации, кроме усредняющих ордеров).

Трейлинг-стоп (Trailing Stop). Действует только на парах в компенсационном режиме. Для каждого ордера (кроме усредняющих) трейлинг активируется, когда цена прошла от цены открытия не менее TrailingActivation пунктов. Затем стоп-лосс переносится на расстояние TrailingStopDist от текущей цены, но не чаще, чем с шагом TrailingStep. Это позволяет фиксировать прибыль при дальнейшем движении цены.

5. Дополнительные защитные механизмы.
Защита от гэпов (Gap Protection). При открытии нового бара M30 проверяется, не было ли гэпа (резкого скачка цены) между закрытием предыдущего и открытием текущего бара. Если размер гэпа превышает GapThreshold, советник удаляет все отложенные ордера на этой паре, а рыночные ордера закрывает (если общая прибыль положительна – все, если отрицательна – только прибыльные). После «остывания» в течение 40 секунд сигнал пересчитывается и, если он изменился, открывается новая серия.
Закрытие старых убыточных ордеров. Каждые 8 минут проверяются рыночные ордера, которые открыты более 35 часов и находятся в убытке. Для такого «худшего» убыточного ордера советник ищет прибыльные серии на других парах и закрывает их, пока не наберётся достаточно прибыли, чтобы покрыть убыток + небольшой запас. Затем закрывается и сам старый убыточный ордер.

Закрытие противоположных ордеров. Если на одной паре есть прибыльные Buy и убыточные Sell (или наоборот), и прибыль одной стороны покрывает убыток самого убыточного ордера серии с запасом, то прибыльные ордера закрываются вместе с самым убыточным ордером, чтобы сократить общий риск.

6. Информационная панель. На графике отображается панель с двумя блоками:
Левая панель: текущий режим, статус ликвидации, целевая прибыль, список валютных пар в режиме компенсации.
Правая панель: прибыль за последние дни, количество ордеров, объёмы, старые убытки, последние действия торгового робота.

7. Описание всех настроек (входных параметров)
Группа 1: Основные настройки.
Base magic number=100 Идентификатор всех ордеров советника. Если у вас несколько копий на разных счётах, меняйте это число, чтобы они не мешали друг другу.
Work mode=0 0 – нормальный режим; 1 – режим выхода (новые серии не открываются). Используется для ручного завершения работы.
Risk percent=30 Влияет на размер лота. Чем больше число, тем крупнее лот. Например, при 30 базовый лот = баланс * 0.003 / 10000 (эмпирическая формула). Рекомендуется подбирать под ваш риск.
Minimum gap=35 Минимальный размер гэпа в стандартных пунктах, при котором срабатывает защита. Для JPY-пар пункт = 0.01, для остальных = 0.0001.
Pending orders count=4 Сколько отложенных ордеров добавлять к каждому рыночному при открытии серии. Чем больше, тем глубже сетка.
Distance between pendings=15 Шаг между отложенными ордерами в пунктах. Влияет на плотность сетки.
Show info panel=true Показывать информационную панель на графике. Можно отключить для экономии ресурсов и при тестировании.
Группа 2: Режим ликвидации.
Loss % to activate=5.0 Если убыток на любой паре превысит этот процент от баланса, включится режим ликвидации.
Loss % to exit=4.0 Когда общий убыток по всем валютным парам станет меньше этого процента, режим ликвидации отключится.
Группа 3: Компенсация и трейлинг.
Lock lot percent=15.0 Процент от дисбаланса объёмов, который используется для расчёта лота локирующего ордера.
Lock step points=5 Шаг между локирующими ордерами в пунктах. Новый лок открывается только когда цена отойдёт на это расстояние в сторону улучшения.
Averaging step points=20 Шаг между усредняющими ордерами. Новый усредняющий ордер открывается, когда цена пройдёт это расстояние от предыдущего усредняющего ордера.
Averaging multiplier=1.7 Во сколько раз увеличивается лот каждого следующего усреднения. Значение >1 даёт рост лотов.
Trailing activation=18 Сколько пунктов должна пройти цена от открытия, чтобы включился трейлинг-стоп.
Trailing stop distance=15 На каком расстоянии от текущей цены устанавливать стоп-лосс при трейлинге. Должно быть меньше активации, чтобы стоп был в прибыли.
Trailing step=2 Минимальное изменение стоп-лосса при обновлении. Защищает от частых модификаций.
Группа 4: Дробное закрытие.
Profit factor=250.0 Используется во вспомогательном механизме закрытия противоположных ордеров.
Fraction size=5.0 Размер дробной части для усреднений. Первый усредняющий лот = стартовый_лот / FractionSize. Меньше число – крупнее первый усредняющий лот.
8. Важные практические советы.
Начинайте с демо-счёта, чтобы понять поведение советника при ваших настройках.
Убедитесь, что TrailingStopDist всегда меньше TrailingActivation, иначе трейлинг будет ставить стоп-лосс в убыток.
При высокой волатильности увеличьте GapThreshold и шаги (StepDistance, LockStepPoints, AveragingStepPoints), чтобы избежать частых срабатываний.
Для агрессивной торговли увеличьте LockLotPercent и AveragingMultiplier, уменьшите шаги.
Режим ликвидации – это крайняя защита. Если он часто срабатывает, значит, риск слишком высок – уменьшите RiskPercent или увеличьте пороги активации.
Советник полностью автоматический, но требует стабильного интернет-соединения и наличия всех 28 пар в списке символов.

Достоинства советника.
Мультивалютность – 28 валютных пар. Высокая диверсификация снижает зависимость от одной валюты.
Автоматическая очистка портфеля – робот сам ликвидирует старые убытки и встречные позиции, не требуя ручного контроля.
Глобальная цель по прибыли – регулярная фиксация общего результата, что делает кривую прироста капитала более сглаженной.
Высокая отказоустойчивость торговой системы – предусмотрены повторные попытки при ошибках, защита от нехватки баров, проверка торговых разрешений.
Риски и их минимизация
Рыночный (тренд сменяется резко, большие убытки). Частичное закрытие позиций при смене сигнала + глобальная цель + очистка от старых убыточных ордеров. Убыточные ордера не держатся неделями и месяцами.
Гэпы (выходные, важные новости). Специальный защитный алгоритм: при гэпе ≥35 пунктов (порог задаётся в настройках) отложенные ордера по паре закрываются, через 40 секунд (период охлаждения) происходит анализ состояния индикатора и продолжение работы.
Технический сбой (отключение питания, перезагрузка). Все состояния восстанавливаются при перезапуске торговой системы: направление серий считывается из существующих ордеров, состояние индикатора для каждой валютной пары постоянно сохраняется и сравнивается с состоянием после перезапуска всей системы.
Просадка после серии убытков. Благодаря алгоритму достижения глобальной цели и механизму выставления противоположных ордеров, убытки компенсируются за счёт прибыли доминирующих сторон.
Период работы торговой системы: круглосуточно с понедельника по пятницу.
Советник полностью автоматический, не требует ручного вмешательства.
Удачи в торговле!
На скриншотах предоставлены отчёты о тестировании советника на различных валютных парах за 3 года. При тестировании использовались настройки по умолчанию. Прошу также учесть, что это мультивалютный торговый робот и при тестировании в тестере стратегий на отдельно выбранной валютной паре алгоритм закрытия старых убыточных ордеров за счёт прибыли серий ордеров на других валютных парах не работает.
Особенности работы в тестере
Для успешного прохождения тестирования советник автоматически ограничивает количество отложенных ордеров до 2 и общее число открытых ордеров до 30. Это сделано для предотвращения ошибок 148 (превышение лимита ордеров).
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Этот советник реализует оригинальную торговую систему Денниса и Экхардта, широко известную как The Turtle Trader. Он торгует точно так же, как и оригинальные черепахи, и может использоваться опытными трейдерами для определения трендов на восходящем или нисходящем рынках. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Прост в использовании и контроле Полностью настраиваемые параметры стратегии Полностью настраиваемые торговые настройки Работа
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Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
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Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
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Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
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Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
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4.93 (43)
Эксперты
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Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
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Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
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Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
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4.7 (1091)
Эксперты
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AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
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5 (2)
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Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
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Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
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4.89 (18)
Эксперты
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4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
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Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
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Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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