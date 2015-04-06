SkdonSeriesMulti

本顾问旨在用于长期（终身）的多货币交易，同时交易 28 个货币对（货币对列表固定在代码中），时间框架为 M30。货币对列表：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、USDJPY、USDCHF、GBPJPY、EURJPY、AUDCAD、AUDJPY、CHFJPY、EURCHF、EURGBP、NZDJPY、NZDUSD、CADJPY、AUDCHF、AUDNZD、CADCHF、EURAUD、EURCAD、EURNZD、GBPAUD、GBPCHF、GBPCAD、GBPNZD、NZDCAD、NZDCHF。

其目标是捕捉趋势运动，并通过特殊的平均化机制、锁仓订单和紧急保护措施来管理风险。

核心策略为趋势跟踪，使用内置的 Skdon2 指标，在每个已完成的 K 线上发出买入或卖出信号。

当信号改变时，顾问按特定规则平掉旧仓位，并按新信号方向设置一系列（数量可在参数中设定）挂单（BUYSTOP 或 SELLSTOP）。

1. 顾问整体功能

它在 M30 图表上，通过内置于代码中的自定义指标分析每个货币对。

当指标发出买入或卖出信号时，顾问会开启一系列订单：一个市价单（立即按当前价格成交）以及若干挂单（买入时挂于市价上方，卖出时挂于下方），挂单间距由参数设定。挂单数量由参数 InpPendingCount 控制（默认 4，但在测试器中强制降为 2，以避免订单数量限制错误）。

如果信号反转为相反方向，顾问会平掉旧系列（全部或部分），并按新方向开启新系列。

如此，它便跟随趋势，在信号变化时不断反向操作。

2. 工作模式

顾问有三种主要模式：

模式 0 – 正常（Normal） ：顾问全力运行，开启新系列、管理现有系列，使用补偿和追踪止损。这是日常交易的默认模式。

模式 1 – 退出市场（Exit market） ：不开启新系列。已有系列继续接受管理（追踪、平均化、锁仓），但一旦这些系列平仓，不再建立新系列。用于平稳离场，而非一次性强制平仓。

清算模式（自动触发） ：当某个货币对的亏损超过账户净值的设定百分比（默认 5%）时自动启动。启动后： 禁止开立新系列； 仅平掉盈利的系列，以累积利润并降低总亏损； 当总亏损低于设定百分比（默认 4%）或没有任何市价单时，清算模式关闭，随后恢复正常工作。



3. 系列的开启与平仓

Skdon2 指标信号在每个新的 M30 K 线生成。若信号发生变化（例如由买入转为卖出），顾问视为趋势反转。

若尚无系列，则在信号出现时开启：

1 个市价单（Buy 或 Sell）——立即执行；

若干个挂单（Buy Stop 或 Sell Stop），彼此间距为 StepDistance ，数量由 PendingCount 决定。

若已有系列，而信号反转为相反方向，则：

首先删除所有挂单；

然后按以下规则平掉市价单： 若该系列总利润为正，则平掉该系列所有市价单； 若总利润为负，则仅平掉盈利的单子，亏损单保留（避免锁定亏损）。

之后，按新方向开启新系列。

4. 补偿模式（平均化与锁仓）

当某个货币对的累计亏损超过账户净值的 2.5% 时，顾问对该货币对启用补偿模式。该模式下包括：

平均化（Averaging） ：找到该货币对上最亏损的订单。当价格从最后一个平均化订单运行 AveragingStepPoints 点后，按与亏损单相同的方向新开一个订单，从而降低平均入场价。每次平均化的手数按系数 AveragingMultiplier 放大，但采用分数方式（初始手数 = 起始手数 / FractionSize），实现平滑增长而非突增。一旦该补偿系列（目标订单 + 所有平均化订单）的总利润达到目标值（起始手数 × 250），则整个系列获利平仓。

锁仓订单（Locking） ：当亏损超过 3% 且多空总成交量不平衡（差值大于 0.01 手）时开启。锁仓订单开在与占优方向相反的方向（若 Buy 多，则开 Sell；反之亦然），部分对冲头寸。锁仓手数 = 不平衡量 × LockLotPercent / 100。锁仓后不平衡量减少，后续锁仓的手数相应减小。

新锁仓仅在有利于改善前一锁仓的方向开立： 对于 Sell 锁仓——当价格下跌时（改善 Sell 头寸）； 对于 Buy 锁仓——当价格上涨时。

锁仓间距为 LockStepPoints ，防止在同一水平频繁开锁。锁仓订单也受追踪止损管理（在该货币对补偿模式激活时，所有订单均适用追踪止损，但平均化订单除外）。

追踪止损（Trailing Stop）：仅适用于处于补偿模式的货币对。对于每个订单（平均化订单除外），当价格从开仓价运行不少于 TrailingActivation 点后，追踪止损激活。随后止损位按 TrailingStopDist 点差跟随当前价格移动，但更新步长不小于 TrailingStep ，从而在价格进一步运动中锁定利润。

5. 附加保护机制

跳空保护（Gap Protection） ：在每个 M30 新 K 线开盘时，检查前一 K 线收盘价与当前开盘价之间是否存在跳空。若跳空幅度超过 GapThreshold ，顾问删除该货币对的所有挂单，并平掉市价单（若总利润为正则全平，若为负则仅平盈利单）。经过 40 秒“冷却”后，重新计算信号，若信号已改变，则开立新系列。

平掉老旧亏损订单 ：每隔 8 分钟检查持仓超过 35 小时且处于亏损状态的市价单。对于其中“最差”的亏损单，顾问在其他货币对上寻找盈利系列并平掉它们，直至累积的利润足以覆盖该亏损并略有盈余，然后平掉该老旧亏损单。

平掉反向订单：若同一货币对上存在盈利的 Buy 和亏损的 Sell（或反之），且盈利一方的利润足以覆盖该系列中最差亏损单的亏损并有余量，则将这些盈利订单与该最差亏损单同时平掉，以降低总体风险。

6. 信息面板

图表上显示包含两个区块的面板：

左侧面板 ：当前模式、清算状态、目标利润、处于补偿模式的货币对列表。

右侧面板：近几日利润、订单数量、成交量、历史亏损、交易机器人最近操作记录。

7. 所有输入参数说明

组 1：基本设置

Base magic number=100 – 所有订单的魔术号。若在多个账户运行多个副本，请修改此编号以防冲突。

Work mode=0 – 0：正常模式；1：退出模式（不开启新系列）。用于手动结束交易。

Risk percent=30 – 影响手数大小。数值越大，手数越大。例如 30 时，基础手数 = 余额 × 0.003 / 10000（经验公式）。建议根据自身风险调整。

Minimum gap=35 – 触发跳空保护的最小跳空点数（标准点）。对 JPY 货币对，1 点为 0.01；其余为 0.0001。

Pending orders count=4 – 每个市价单附加的挂单数量。数值越大，网格越深。

Distance between pendings=15 – 挂单之间的间距（点），影响网格密度。

Show info panel=true – 是否在图表上显示信息面板。可关闭以节省资源，尤其在测试时。

组 2：清算模式

Loss % to activate=5.0 – 若任一货币对亏损超过账户净值的此百分比，则激活清算模式。

Loss % to exit=4.0 – 当所有货币对的总亏损低于此百分比时，清算模式关闭。

组 3：补偿与追踪

Lock lot percent=15.0 – 用于计算锁仓手数的不平衡量百分比。

Lock step points=5 – 锁仓订单之间的步长（点）。新锁仓仅在价格朝有利方向运行此距离后才开立。

Averaging step points=20 – 平均化订单之间的步长（点）。新平均化订单在价格从上一平均化订单运行此距离后开立。

Averaging multiplier=1.7 – 每个后续平均化订单手数的放大倍数。>1 使手数递增。

Trailing activation=18 – 价格从开仓价运行多少点后激活追踪止损。

Trailing stop distance=15 – 追踪止损时，止损位距当前价格的点数。应小于激活点数，以确保止损处于盈利区。

Trailing step=2 – 更新止损位的最小步长，防止频繁修改。

组 4：分数平仓

Profit factor=250.0 – 用于辅助机制（平掉反向订单）中的参数。

Fraction size=5.0 – 平均化订单的分数部分大小。首个平均化订单手数 = 起始手数 / FractionSize。数值越小，首个平均化手数越大。

8. 重要实用建议

先从模拟账户开始，以理解顾问在不同参数下的行为。

确保 TrailingStopDist 小于 TrailingActivation ，否则追踪止损会将止损设在亏损区域。

在高波动期间，增大 GapThreshold 以及各步长（StepDistance、LockStepPoints、AveragingStepPoints），以避免频繁触发。

若采用激进交易，可增大 LockLotPercent 和 AveragingMultiplier ，并减小步长。

清算模式是最后防线。若频繁触发，说明风险过高，应降低 RiskPercent 或提高激活阈值。

顾问完全自动化，但需要稳定的网络连接，且所有 28 个货币对必须存在于交易品种列表中。

顾问优点

多货币——28 个货币对，高度分散降低了对单一货币的依赖。

自动优化投资组合——机器人自行清理老旧亏损和反向仓位，无需人工干预。

全局利润目标——定期锁定整体收益，使资金曲线更平滑。

高容错性——包含错误重试机制、K 线不足保护、交易权限检查等。

风险及其最小化

市场风险（趋势急剧反转，产生大额亏损） ：通过信号变化时部分平仓、全局利润目标以及清理老旧亏损订单来应对。亏损订单不会持仓数周或数月。

跳空风险（周末、重大新闻） ：设有专门的跳空保护算法——当跳空 ≥35 点（阈值可调）时，删除该货币对的挂单，冷却 40 秒后重新分析指标状态并继续工作。

技术故障（断电、重启） ：所有状态在系统重启后可恢复——系列方向从现有订单中读取，每个货币对的指标状态持续保存，并与重启后的状态进行比对。

连续亏损后的回撤 ：通过全局利润目标算法和反向订单机制，亏损可由占优方的盈利来弥补。

交易时段 ：周一至周五全天候运行。

顾问完全自动，无需人工干预。

祝交易顺利！

附注：截图提供了顾问在不同货币对上的三年测试报告，测试采用默认参数。请注意，本顾问为多货币机器人，若在策略测试器中仅对单个货币对进行测试，则“利用其他货币对盈利系列来平掉老旧亏损订单”的算法将不会生效。

测试器中的特殊事项

为使测试顺利进行，顾问会自动将挂单数量限制为 2，并将总开仓订单数限制为 30。这是为了防止出现错误 148（超过订单数量限制）。