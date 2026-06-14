BTC Quantum AI Scalper PRO





適用於 MetaTrader 5 的專業比特幣 AI 交易指標





BTC Quantum AI Scalper PRO 是一款新一代比特幣交易系統，它結合了經典的技術分析、市場情緒分析以及自主研發的基於 AI 的機率引擎。





與僅依賴移動平均線或震盪指標的傳統指標不同，此系統可同時分析多個關鍵市場因素：





• 恐慌與貪婪指數





• 資金費率





• 資金費率變化





• 未平倉合約變化





• 多空比率





• 吃單者買賣比率





• 成交量變化





• 加密貨幣新聞情緒





基於這些資料來源，該指標會計算出一個專有的 AI 評分，並僅識別出最強勁的交易機會。





主要功能





✓ 買進和賣出訊號





✓ 基於機率的交易過濾





✓ TP1 和 TP2 目標





✓ 動態止損





✓ 即時警報和通知





✓ 趨勢確認系統





✓ 可視化交易管理級別





推薦用途





• 比特幣短線交易





• 日內交易





• 動量交易





• 高波動性市場





推薦時間週期





M1





M5





此指標針對需要快速決策並同時嚴格控制風險的交易者進行了最佳化。





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每次購買均包含一個免費的 Python AI 資料採集器。





此附加工具可自動收集加密貨幣市場情緒數據，並可用於增強比特幣市場分析。





資料來源：





• 恐慌與貪婪指數





• 資金費率





• 未平倉合約量





• 多空比率





• 吃單者買賣比率





• 成交量分析





• 加密貨幣新聞入口網站





購買後，我們將透過電子郵件向您發送 Python AI 資料擷取器和安裝指南。





優勢





✓ 提升 AI 評分準確率





✓ 增強市場情緒分析





✓ 自動資料更新





✓ 包含簡易安裝指南





重要提示





此指標可作為獨立產品使用，無需任何其他軟體。



