BTC Quantum AI Scalper PRO

BTC Quantum AI Scalper PRO

適用於 MetaTrader 5 的專業比特幣 AI 交易指標

BTC Quantum AI Scalper PRO 是一款新一代比特幣交易系統，它結合了經典的技術分析、市場情緒分析以及自主研發的基於 AI 的機率引擎。

與僅依賴移動平均線或震盪指標的傳統指標不同，此系統可同時分析多個關鍵市場因素：

• 恐慌與貪婪指數

• 資金費率

• 資金費率變化

• 未平倉合約變化

• 多空比率

• 吃單者買賣比率

• 成交量變化

• 加密貨幣新聞情緒

基於這些資料來源，該指標會計算出一個專有的 AI 評分，並僅識別出最強勁的交易機會。

主要功能

✓ 買進和賣出訊號

✓ 基於機率的交易過濾

✓ TP1 和 TP2 目標

✓ 動態止損

✓ 即時警報和通知

✓ 趨勢確認系統

✓ 可視化交易管理級別

推薦用途

• 比特幣短線交易

• 日內交易

• 動量交易

• 高波動性市場

推薦時間週期

M1

M5

此指標針對需要快速決策並同時嚴格控制風險的交易者進行了最佳化。

額外贈送

每次購買均包含一個免費的 Python AI 資料採集器。

此附加工具可自動收集加密貨幣市場情緒數據，並可用於增強比特幣市場分析。

資料來源：

• 恐慌與貪婪指數

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購買後，我們將透過電子郵件向您發送 Python AI 資料擷取器和安裝指南。

優勢

✓ 提升 AI 評分準確率

✓ 增強市場情緒分析

✓ 自動資料更新

✓ 包含簡易安裝指南

重要提示

此指標可作為獨立產品使用，無需任何其他軟體。

Python AI 資料擷取器作為贈品，提供給希望進行增強型市場情緒分析的交易者。


E-mail: r.beisenbaev@gmail.com

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4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
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