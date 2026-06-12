Alchemist POI and AOI
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Активации: 5
Точные рыночные зоны для золота, серебра и других рынков
Перестаньте гоняться за ценой. Начните торговать там, где институциональные участники оставляют свои следы.
ALCHEMIST POI & AOI — это профессиональный индикатор для MT5, разработанный для определения высоковероятных точек интереса (POI) и областей интереса (AOI), где активность крупных участников рынка наиболее вероятно оказывает влияние на движение цены.
Индикатор был специально оптимизирован для торговли Золотом (XAUUSD) и Серебром (XAGUSD), помогая трейдерам находить ключевые зоны реакции, разворотов и продолжения тренда ещё до того, как рынок совершит движение.
Почему трейдеры выбирают ALCHEMIST POI & AOI
Институциональные рыночные зоны
Индикатор автоматически определяет важнейшие ценовые области, где сосредоточены ликвидность, крупные ордера и рыночный дисбаланс. Именно из этих зон часто начинаются самые сильные движения рынка.
Создан для золота и серебра
Золото и серебро являются одними из самых волатильных и сложных рынков для торговли. ALCHEMIST POI & AOI был специально настроен под особенности драгоценных металлов, помогая уверенно ориентироваться даже в условиях резких движений цены.
Работает на всех таймфреймах
Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, внутридневным трейдером или свинг-трейдером, индикатор эффективно работает на любых временных интервалах:
- M1
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- Daily
- Weekly
Торгуйте так, как удобно именно вам.
Зоны входа и выхода с высокой вероятностью отработки
Больше не нужно гадать, где цена может развернуться или продолжить движение.
Индикатор помогает:
- Находить потенциальные развороты рынка
- Определять точки продолжения тренда
- Улучшать соотношение риск/прибыль
- Снижать влияние эмоций на принятие решений
- Повышать точность входов и выходов
Основан на принципах Smart Money
ALCHEMIST POI & AOI использует логику рыночной структуры, ликвидности и поведения крупных участников рынка, помогая сосредоточиться на действительно важных ценовых уровнях.