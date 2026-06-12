Alchemist POI and AOI

Точные рыночные зоны для золота, серебра и других рынков

ALCHEMIST POI & AOI

Перестаньте гоняться за ценой. Начните торговать там, где институциональные участники оставляют свои следы.

ALCHEMIST POI & AOI — это профессиональный индикатор для MT5, разработанный для определения высоковероятных точек интереса (POI) и областей интереса (AOI), где активность крупных участников рынка наиболее вероятно оказывает влияние на движение цены.

Индикатор был специально оптимизирован для торговли Золотом (XAUUSD) и Серебром (XAGUSD), помогая трейдерам находить ключевые зоны реакции, разворотов и продолжения тренда ещё до того, как рынок совершит движение.

Почему трейдеры выбирают ALCHEMIST POI & AOI

Институциональные рыночные зоны

Индикатор автоматически определяет важнейшие ценовые области, где сосредоточены ликвидность, крупные ордера и рыночный дисбаланс. Именно из этих зон часто начинаются самые сильные движения рынка.

Создан для золота и серебра

Золото и серебро являются одними из самых волатильных и сложных рынков для торговли. ALCHEMIST POI & AOI был специально настроен под особенности драгоценных металлов, помогая уверенно ориентироваться даже в условиях резких движений цены.

Работает на всех таймфреймах

Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, внутридневным трейдером или свинг-трейдером, индикатор эффективно работает на любых временных интервалах:

M1

M5

M15

M30

H1

H4

Daily

Weekly

Торгуйте так, как удобно именно вам.

Зоны входа и выхода с высокой вероятностью отработки

Больше не нужно гадать, где цена может развернуться или продолжить движение.

Индикатор помогает:

Находить потенциальные развороты рынка

Определять точки продолжения тренда

Улучшать соотношение риск/прибыль

Снижать влияние эмоций на принятие решений

Повышать точность входов и выходов

Основан на принципах Smart Money

ALCHEMIST POI & AOI использует логику рыночной структуры, ликвидности и поведения крупных участников рынка, помогая сосредоточиться на действительно важных ценовых уровнях.