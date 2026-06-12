Alchemist POI and AOI

ALCHEMIST POI & AOI

Точные рыночные зоны для золота, серебра и других рынков

Перестаньте гоняться за ценой. Начните торговать там, где институциональные участники оставляют свои следы.

ALCHEMIST POI & AOI — это профессиональный индикатор для MT5, разработанный для определения высоковероятных точек интереса (POI) и областей интереса (AOI), где активность крупных участников рынка наиболее вероятно оказывает влияние на движение цены.

Индикатор был специально оптимизирован для торговли Золотом (XAUUSD) и Серебром (XAGUSD), помогая трейдерам находить ключевые зоны реакции, разворотов и продолжения тренда ещё до того, как рынок совершит движение.

Почему трейдеры выбирают ALCHEMIST POI & AOI

Институциональные рыночные зоны

Индикатор автоматически определяет важнейшие ценовые области, где сосредоточены ликвидность, крупные ордера и рыночный дисбаланс. Именно из этих зон часто начинаются самые сильные движения рынка.

Создан для золота и серебра

Золото и серебро являются одними из самых волатильных и сложных рынков для торговли. ALCHEMIST POI & AOI был специально настроен под особенности драгоценных металлов, помогая уверенно ориентироваться даже в условиях резких движений цены.

Работает на всех таймфреймах

Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, внутридневным трейдером или свинг-трейдером, индикатор эффективно работает на любых временных интервалах:

  • M1
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • Daily
  • Weekly

Торгуйте так, как удобно именно вам.

Зоны входа и выхода с высокой вероятностью отработки

Больше не нужно гадать, где цена может развернуться или продолжить движение.

Индикатор помогает:

  • Находить потенциальные развороты рынка
  • Определять точки продолжения тренда
  • Улучшать соотношение риск/прибыль
  • Снижать влияние эмоций на принятие решений
  • Повышать точность входов и выходов

Основан на принципах Smart Money

ALCHEMIST POI & AOI использует логику рыночной структуры, ликвидности и поведения крупных участников рынка, помогая сосредоточиться на действительно важных ценовых уровнях.

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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