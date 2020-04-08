Acceleration Bias v4
- Индикаторы
- Sabina Fik
- Версия: 1.0
Acceleration Bias — это современный аналитический инструмент для глубокого исследования рыночной динамики, который измеряет изменения ускорения цены и формирует чёткие визуальные сигналы на основе математической асимметрии импульса.
Индикатор создан для трейдеров, работающих с волатильностью, импульсными фазами и структурой движения цены, а также для тех, кто ищет алгоритмическую основу для системного анализа.
Назначение и ключевая идея
В отличие от классических осцилляторов, анализирующих только изменение скорости (первую производную), Acceleration Bias оценивает вторую производную — ускорение цены.
Алгоритм вычисляет, насколько быстро усиливается или ослабляется импульс, определяет доминирование положительных или отрицательных ускорений в заданном диапазоне и формирует нормализованное значение — Bias-коэффициент ускорения.
Это позволяет:
-
выявлять переходы между разгоном и замедлением тренда;
-
оценивать силу внутреннего импульса;
-
фиксировать моменты изменения динамики раньше классических индикаторов;
-
выделять асимметрию ускорений в движении цены.
Особенности алгоритма
В основе индикатора лежит функция которая:
-
разбивает выбранный диапазон на элементы скорости;
-
рассчитывает последовательные изменения скорости (ускорения);
-
подсчитывает количество положительных и отрицательных ускорений;
-
формирует Bias-значение как разницу доминирующих направлений, нормированную на длину выборки.
Результат — числовое значение от -1 до +1, которое отражает структуру импульса:
чем ближе к +1 → тем больше положительных ускорений;
чем ближе к -1 → тем больше отрицательных ускорений.
Визуализация в отдельном окне индикатора
Acceleration Bias использует 7 буферов и выводит 6 графических элементов:
-
🔵 Buy Arrow — условный сигнал положительного ускорения
-
🔴 Sell Arrow — условный сигнал отрицательного ускорения
-
🔵 Zero Arrow — индикация нейтральных областей
-
🔵 Line Blue — линия положительного импульса
-
🔴 Line Red — линия отрицательного импульса
-
🟢 Expert Line (Green) — универсальная линия, доступная для Expert Advisors
Комбинация стрелок, линий и сглаженного значения создаёт точное визуальное представление структуры ускорения.
Гибкие параметры
Индикатор поддерживает широкий набор настроек:
Источник данных
-
VectorData — выбор ценового вектора (Close, High, Low и др.)
Длина и тип выборки
-
Length — глубина анализа ускорений
-
AvgBars — усреднение
-
Representation — способ представления данных
-
Index — индекс источника
Расширенные параметры
-
ForwardOn — анализ со смещением вперёд
-
Inversion — инверсия сигналов
-
LimitHistory — максимальный объём истории
-
SignalOn — отображение сигналов
-
MinLevel — минимальный порог амплитуды
-
IndexSignal — источник сигналов
Благодаря этому Acceleration Bias легко адаптируется к любым стратегиям.
Где используется
Индикатор подходит для:
-
анализа импульсных рынков (Forex, Crypto, Metals, Indices)
-
внутридневных и среднесрочных систем
-
построения роботов (EA) через отдельный экспертный буфер
-
фильтрации рыночного шума
-
подтверждения направления движения импульса
-
создания комплексных индикаторных модулей
Преимущества Acceleration Bias
-
✔ Уникальная модель анализа ускорения
-
✔ Понятная и структурированная интерпретация данных
-
✔ Адаптация под любые трендовые и контртрендовые системы
-
✔ Точная оценка динамики благодаря нормированному Bias-коэффициенту
-
✔ Полная интеграция с Expert Advisors
Юридическая информация
Авторские права © 2024–2025, Sabina Fik
Лицензия: PROPRIETARY — все права защищены.
Любое копирование, модификация или распространение запрещены.
Итог
Acceleration Bias — профессиональный индикатор анализа ускорения ценового импульса, обеспечивающий детализированное и наглядное представление изменений динамики.
Благодаря гибким настройкам, математической точности и расширенной визуализации он идеально подходит для формирования современных аналитических систем и алгоритмических стратегий.