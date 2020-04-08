Acceleration Bias v4

Acceleration Bias — это современный аналитический инструмент для глубокого исследования рыночной динамики, который измеряет изменения ускорения цены и формирует чёткие визуальные сигналы на основе математической асимметрии импульса.

Индикатор создан для трейдеров, работающих с волатильностью, импульсными фазами и структурой движения цены, а также для тех, кто ищет алгоритмическую основу для системного анализа.

Назначение и ключевая идея

В отличие от классических осцилляторов, анализирующих только изменение скорости (первую производную), Acceleration Bias оценивает вторую производную — ускорение цены.

Алгоритм вычисляет, насколько быстро усиливается или ослабляется импульс, определяет доминирование положительных или отрицательных ускорений в заданном диапазоне и формирует нормализованное значение — Bias-коэффициент ускорения.

Это позволяет:

выявлять переходы между разгоном и замедлением тренда;

оценивать силу внутреннего импульса;

фиксировать моменты изменения динамики раньше классических индикаторов;

выделять асимметрию ускорений в движении цены.

Особенности алгоритма

В основе индикатора лежит функция которая:

разбивает выбранный диапазон на элементы скорости;

рассчитывает последовательные изменения скорости (ускорения);

подсчитывает количество положительных и отрицательных ускорений;

формирует Bias-значение как разницу доминирующих направлений, нормированную на длину выборки.

Результат — числовое значение от -1 до +1, которое отражает структуру импульса:

чем ближе к +1 → тем больше положительных ускорений;

чем ближе к -1 → тем больше отрицательных ускорений.

Визуализация в отдельном окне индикатора

Acceleration Bias использует 7 буферов и выводит 6 графических элементов:

🔵 Buy Arrow — условный сигнал положительного ускорения

🔴 Sell Arrow — условный сигнал отрицательного ускорения

🔵 Zero Arrow — индикация нейтральных областей

🔵 Line Blue — линия положительного импульса

🔴 Line Red — линия отрицательного импульса

🟢 Expert Line (Green) — универсальная линия, доступная для Expert Advisors

Комбинация стрелок, линий и сглаженного значения создаёт точное визуальное представление структуры ускорения.

Гибкие параметры

Индикатор поддерживает широкий набор настроек:

Источник данных

VectorData — выбор ценового вектора (Close, High, Low и др.)

Длина и тип выборки

Length — глубина анализа ускорений

AvgBars — усреднение

Representation — способ представления данных

Index — индекс источника

Расширенные параметры

ForwardOn — анализ со смещением вперёд

Inversion — инверсия сигналов

LimitHistory — максимальный объём истории

SignalOn — отображение сигналов

MinLevel — минимальный порог амплитуды

IndexSignal — источник сигналов

Благодаря этому Acceleration Bias легко адаптируется к любым стратегиям.

Где используется

Индикатор подходит для:

анализа импульсных рынков (Forex, Crypto, Metals, Indices)

внутридневных и среднесрочных систем

построения роботов (EA) через отдельный экспертный буфер

фильтрации рыночного шума

подтверждения направления движения импульса

создания комплексных индикаторных модулей

Преимущества Acceleration Bias

✔ Уникальная модель анализа ускорения

✔ Понятная и структурированная интерпретация данных

✔ Адаптация под любые трендовые и контртрендовые системы

✔ Точная оценка динамики благодаря нормированному Bias-коэффициенту

✔ Полная интеграция с Expert Advisors

Юридическая информация

Авторские права © 2024–2025, Sabina Fik

Лицензия: PROPRIETARY — все права защищены.

Любое копирование, модификация или распространение запрещены.

Итог

Acceleration Bias — профессиональный индикатор анализа ускорения ценового импульса, обеспечивающий детализированное и наглядное представление изменений динамики.

Благодаря гибким настройкам, математической точности и расширенной визуализации он идеально подходит для формирования современных аналитических систем и алгоритмических стратегий.