Acceleration Bias v4

Acceleration Bias — индикатор ускорения ценового импульса

Acceleration Bias — это современный аналитический инструмент для глубокого исследования рыночной динамики, который измеряет изменения ускорения цены и формирует чёткие визуальные сигналы на основе математической асимметрии импульса.
Индикатор создан для трейдеров, работающих с волатильностью, импульсными фазами и структурой движения цены, а также для тех, кто ищет алгоритмическую основу для системного анализа.

Назначение и ключевая идея

В отличие от классических осцилляторов, анализирующих только изменение скорости (первую производную), Acceleration Bias оценивает вторую производную  ускорение цены.

Алгоритм вычисляет, насколько быстро усиливается или ослабляется импульс, определяет доминирование положительных или отрицательных ускорений в заданном диапазоне и формирует нормализованное значение — Bias-коэффициент ускорения.

Это позволяет:

  • выявлять переходы между разгоном и замедлением тренда;

  • оценивать силу внутреннего импульса;

  • фиксировать моменты изменения динамики раньше классических индикаторов;

  • выделять асимметрию ускорений в движении цены.

Особенности алгоритма

В основе индикатора лежит функция которая:

  • разбивает выбранный диапазон на элементы скорости;

  • рассчитывает последовательные изменения скорости (ускорения);

  • подсчитывает количество положительных и отрицательных ускорений;

  • формирует Bias-значение как разницу доминирующих направлений, нормированную на длину выборки.

Результат — числовое значение от -1 до +1, которое отражает структуру импульса:
чем ближе к +1 → тем больше положительных ускорений;
чем ближе к -1 → тем больше отрицательных ускорений.

Визуализация в отдельном окне индикатора

Acceleration Bias использует 7 буферов и выводит 6 графических элементов:

  • 🔵 Buy Arrow — условный сигнал положительного ускорения

  • 🔴 Sell Arrow — условный сигнал отрицательного ускорения

  • 🔵 Zero Arrow — индикация нейтральных областей

  • 🔵 Line Blue — линия положительного импульса

  • 🔴 Line Red — линия отрицательного импульса

  • 🟢 Expert Line (Green) — универсальная линия, доступная для Expert Advisors

Комбинация стрелок, линий и сглаженного значения создаёт точное визуальное представление структуры ускорения.

Гибкие параметры

Индикатор поддерживает широкий набор настроек:

Источник данных

  • VectorData — выбор ценового вектора (Close, High, Low и др.)

Длина и тип выборки

  • Length — глубина анализа ускорений

  • AvgBars — усреднение

  • Representation — способ представления данных

  • Index — индекс источника

Расширенные параметры

  • ForwardOn — анализ со смещением вперёд

  • Inversion — инверсия сигналов

  • LimitHistory — максимальный объём истории

  • SignalOn — отображение сигналов

  • MinLevel — минимальный порог амплитуды

  • IndexSignal — источник сигналов

Благодаря этому Acceleration Bias легко адаптируется к любым стратегиям.

Где используется

Индикатор подходит для:

  • анализа импульсных рынков (Forex, Crypto, Metals, Indices)

  • внутридневных и среднесрочных систем

  • построения роботов (EA) через отдельный экспертный буфер

  • фильтрации рыночного шума

  • подтверждения направления движения импульса

  • создания комплексных индикаторных модулей

Преимущества Acceleration Bias

  •  Уникальная модель анализа ускорения

  •  Понятная и структурированная интерпретация данных

  •  Адаптация под любые трендовые и контртрендовые системы

  •  Точная оценка динамики благодаря нормированному Bias-коэффициенту

  •  Полная интеграция с Expert Advisors

Юридическая информация

Авторские права © 2024–2025, Sabina Fik
Лицензия: PROPRIETARY — все права защищены.
Любое копирование, модификация или распространение запрещены.

Итог

Acceleration Bias — профессиональный индикатор анализа ускорения ценового импульса, обеспечивающий детализированное и наглядное представление изменений динамики.
Благодаря гибким настройкам, математической точности и расширенной визуализации он идеально подходит для формирования современных аналитических систем и алгоритмических стратегий.


