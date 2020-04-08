Acceleration Bias v4

Acceleration Bias ist ein modernes Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um Veränderungen in der Preisbeschleunigung zu messen und die Impulsasymmetrie mit Hilfe eines robusten mathematischen Modells zu visualisieren.

Dieser Indikator ist für Händler gedacht, die mit Marktvolatilität, Impulsphasen und Preisbewegungsstrukturen arbeiten, sowie für diejenigen, die algorithmische, regelbasierte analytische Unterstützung benötigen.

Zweck und Kernkonzept

Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die nur Geschwindigkeitsänderungen (erste Ableitung) analysieren, wertet Acceleration Bias diezweite Ableitung des Preises aus - die Preisbeschleunigung.

Der Algorithmus bestimmt, ob der interne Impuls an Stärke gewinnt oder sich verlangsamt, analysiert die Dominanz positiver oder negativer Beschleunigungen innerhalb eines ausgewählten Bereichs und berechnet einen normalisierten Ausgang, der alsAcceleration Bias Koeffizient bekannt ist.

Dies macht es möglich,:

Übergänge zwischen Beschleunigungs- und Verlangsamungsphasen eines Trends zu erkennen;

die interne Stärke eines Preisimpulses zu bewerten;

frühe dynamische Verschiebungen zu erkennen, bevor traditionelle Indikatoren reagieren;

eine Asymmetrie in der Bewegungsstruktur aufzuzeigen.

Algorithmische Grundlage

Das Herzstück des Indikators ist die folgende Funktion:

Zerlegung des ausgewählten Segments in Geschwindigkeitselemente,

Berechnung der sequentiellen Geschwindigkeitsänderungen (Beschleunigungen),

Zählung der positiven und negativen Beschleunigungswerte,

Normalisierung des Ungleichgewichts der Beschleunigung über die Länge der Stichprobe.

Die resultierende Ausgabe reicht von-1 bis +1:

näher an +1 → Dominanz positiver Beschleunigungen;

näher an -1 → Dominanz negativer Beschleunigungen.

Dies ermöglicht einen detaillierten Einblick in das interne Marktimpulsverhalten.

Visuelle Darstellung

Acceleration Bias verwendet7 Puffer und zeichnet6 visuelle Komponenten in einem separaten Indikatorfenster:

🔵 Kaufpfeil - zeigt positive Beschleunigungsbedingungen an

🔴 Verkaufspfeil - zeigt negative Beschleunigungsbedingungen an

🔵 Nullpfeil - zeigt neutrale Zonen an

🔵 Linie Blau - positive Impulslinie

🔴 Linie Rot - negative Impulslinie

🟢 E xpert Line (Grün) - eine universelle Linie, die für Expert Advisors angezeigt wird

Das visuelle System kombiniert Pfeile, zweifarbige Linien und eine glatte analytische Kurve, um eine präzise Interpretation des Beschleunigungsverhaltens zu ermöglichen.

Konfigurierbare Parameter

Der Indikator verfügt über eine Vielzahl von Eingaben zur Feinabstimmung:

Datenquelle

VectorData - Auswahl des Preisvektors (Close, High, Low, etc.)

Stichprobenlänge und -darstellung

Length - Tiefe der Beschleunigungsanalyse

AvgBars - Glättungsgrad

Repräsentation - Modell der Datendarstellung

Index - Auswahl des Datenindexes

Erweiterte Optionen

ForwardOn - vorwärtsverschobene Analyse

Umkehrung - Signalumkehrung

LimitHistory - maximale historische Tiefe

SignalOn - Aktivieren/Deaktivieren der Signaldarstellung

MinLevel - Schwellenwert für die Mindestamplitude

IndexSignal - Quellenindex für die Signalerzeugung

Mit diesen Einstellungen kann Acceleration Bias in praktisch jeden analytischen oder algorithmischen Rahmen integriert werden.

Geeignete Anwendungsfälle

Acceleration Bias ist effektiv für:

impulsgetriebene Märkte (Forex, Krypto, Metalle, Indizes)

Intraday- und Swing-Trading-Methoden

Algorithmische Handelssysteme und EAs, die den dedizierten Puffer nutzen

Rauschfilterung und Impulsstrukturbestätigung

Analysemodule für mehrere Indikatoren

Die wichtigsten Vorteile

✔ Einzigartiges beschleunigungsbasiertes Analysemodell

✔ Klare und strukturierte Interpretation

✔ Universelle Kompatibilität mit Trend- und Gegentrendsystemen

✔ Normalisierte Ausgabe für präzise Impulsauswertung

✔Volle EA-Integration über offene Puffer

Rechtliche Informationen

Copyright © 2024-2025,Sabina Fik

Lizenz: PROPRIETARY - alle Rechte vorbehalten.

Unerlaubtes Kopieren, Verändern oder Verbreiten ist strengstens verboten.

Zusammenfassung

Acceleration Bias ist ein professionelles Tool zur Analyse von Preisbeschleunigung und Impuls-Asymmetrie.

Mit seinem präzisen mathematischen Kern, der flexiblen Konfiguration und der fortschrittlichen Visualisierung passt es perfekt in moderne Marktanalysesysteme und algorithmische Handelslösungen.