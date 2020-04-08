Acceleration Bias v4
- Indikatoren
- Sabina Fik
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Acceleration Bias ist ein modernes Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um Veränderungen in der Preisbeschleunigung zu messen und die Impulsasymmetrie mit Hilfe eines robusten mathematischen Modells zu visualisieren.
Dieser Indikator ist für Händler gedacht, die mit Marktvolatilität, Impulsphasen und Preisbewegungsstrukturen arbeiten, sowie für diejenigen, die algorithmische, regelbasierte analytische Unterstützung benötigen.
Zweck und Kernkonzept
Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die nur Geschwindigkeitsänderungen (erste Ableitung) analysieren, wertet Acceleration Bias diezweite Ableitung des Preises aus - die Preisbeschleunigung.
Der Algorithmus bestimmt, ob der interne Impuls an Stärke gewinnt oder sich verlangsamt, analysiert die Dominanz positiver oder negativer Beschleunigungen innerhalb eines ausgewählten Bereichs und berechnet einen normalisierten Ausgang, der alsAcceleration Bias Koeffizient bekannt ist.
Dies macht es möglich,:
-
Übergänge zwischen Beschleunigungs- und Verlangsamungsphasen eines Trends zu erkennen;
-
die interne Stärke eines Preisimpulses zu bewerten;
-
frühe dynamische Verschiebungen zu erkennen, bevor traditionelle Indikatoren reagieren;
-
eine Asymmetrie in der Bewegungsstruktur aufzuzeigen.
Algorithmische Grundlage
Das Herzstück des Indikators ist die folgende Funktion:
-
Zerlegung des ausgewählten Segments in Geschwindigkeitselemente,
-
Berechnung der sequentiellen Geschwindigkeitsänderungen (Beschleunigungen),
-
Zählung der positiven und negativen Beschleunigungswerte,
-
Normalisierung des Ungleichgewichts der Beschleunigung über die Länge der Stichprobe.
Die resultierende Ausgabe reicht von-1 bis +1:
näher an +1 → Dominanz positiver Beschleunigungen;
näher an -1 → Dominanz negativer Beschleunigungen.
Dies ermöglicht einen detaillierten Einblick in das interne Marktimpulsverhalten.
Visuelle Darstellung
Acceleration Bias verwendet7 Puffer und zeichnet6 visuelle Komponenten in einem separaten Indikatorfenster:
-
🔵 Kaufpfeil - zeigt positive Beschleunigungsbedingungen an
-
🔴 Verkaufspfeil - zeigt negative Beschleunigungsbedingungen an
-
🔵 Nullpfeil - zeigt neutrale Zonen an
-
🔵 Linie Blau - positive Impulslinie
-
🔴 Linie Rot - negative Impulslinie
-
🟢 E xpert Line (Grün) - eine universelle Linie, die für Expert Advisors angezeigt wird
Das visuelle System kombiniert Pfeile, zweifarbige Linien und eine glatte analytische Kurve, um eine präzise Interpretation des Beschleunigungsverhaltens zu ermöglichen.
Konfigurierbare Parameter
Der Indikator verfügt über eine Vielzahl von Eingaben zur Feinabstimmung:
Datenquelle
-
VectorData - Auswahl des Preisvektors (Close, High, Low, etc.)
Stichprobenlänge und -darstellung
-
Length - Tiefe der Beschleunigungsanalyse
-
AvgBars - Glättungsgrad
-
Repräsentation - Modell der Datendarstellung
-
Index - Auswahl des Datenindexes
Erweiterte Optionen
-
ForwardOn - vorwärtsverschobene Analyse
-
Umkehrung - Signalumkehrung
-
LimitHistory - maximale historische Tiefe
-
SignalOn - Aktivieren/Deaktivieren der Signaldarstellung
-
MinLevel - Schwellenwert für die Mindestamplitude
-
IndexSignal - Quellenindex für die Signalerzeugung
Mit diesen Einstellungen kann Acceleration Bias in praktisch jeden analytischen oder algorithmischen Rahmen integriert werden.
Geeignete Anwendungsfälle
Acceleration Bias ist effektiv für:
-
impulsgetriebene Märkte (Forex, Krypto, Metalle, Indizes)
-
Intraday- und Swing-Trading-Methoden
-
Algorithmische Handelssysteme und EAs, die den dedizierten Puffer nutzen
-
Rauschfilterung und Impulsstrukturbestätigung
-
Analysemodule für mehrere Indikatoren
Die wichtigsten Vorteile
-
✔Einzigartiges beschleunigungsbasiertes Analysemodell
-
✔Klare und strukturierte Interpretation
-
✔Universelle Kompatibilität mit Trend- und Gegentrendsystemen
-
✔Normalisierte Ausgabe für präzise Impulsauswertung
-
✔Volle EA-Integration über offene Puffer
Rechtliche Informationen
Copyright © 2024-2025,Sabina Fik
Lizenz: PROPRIETARY - alle Rechte vorbehalten.
Unerlaubtes Kopieren, Verändern oder Verbreiten ist strengstens verboten.
Zusammenfassung
Acceleration Bias ist ein professionelles Tool zur Analyse von Preisbeschleunigung und Impuls-Asymmetrie.
Mit seinem präzisen mathematischen Kern, der flexiblen Konfiguration und der fortschrittlichen Visualisierung passt es perfekt in moderne Marktanalysesysteme und algorithmische Handelslösungen.