Gold SDmax EA 4
- Эксперты
- Sergei Linskii
- Версия: 2.25
- Активации: 5
Gold SDmax EA – это отличный советник для Meta Trader 4. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.
|Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE
My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax
Рекомендации:
- Брокер – RoboForex, Weltrade, WorldForex или другой, после успешной оптимизации
- Тип аккаунта – PRO/ECN c хеджированием
- Таймфрейм – М30
- Символ - XAUUSD (Gold)
- Начальный депозит - от 5000
- Кредитное плечо – от 1:100
- Режим торговли – рекомендую VPS (24/7) = приемлемый ping 0-30 ms
- Период оптимизации и тестирования – 12-60 месяцев
- Рекомендуемая периодичность для оптимизации – каждые 3-6 месяцев
Преимущества:
- Советник не использует индикаторы, не использует внешние ресурсы, не зависим от фундаментального анализа и/или новостей.
- Советник торгует практически одинаково как в тестере стратегий, так и на демо и реальном счетах.
- Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.).
- Советник можно использовать для средне-долгосрочных инвестиций, а также для разгона депозита.
- Устанавливать советник для торговли можно на график любого таймфрейма. Ключевые параметры доступны для изменения в настройках советника, чтобы каждый трейдер мог легко оптимизировать и настроить советник под своего брокера, тип счета и депозит. На графике также отображается информационная панель статистики рабочих параметров советника.
ВНИМАНИЕ:
- Советник имеет встроенные Magic для всех своих ордеров. Нельзя использовать советник на разных активах одного и того же торгового терминала.
- Перед покупкой советника, убедитесь, что вы имеете соответствующие опыт и компьютер для оптимизации и тестирования советника.
|WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Не верьте в сказку, что какой-то советник будет торговать одинаково на любом типе счета и у любого брокера. Это ЛОЖЬ, так как у каждого брокера разные поставщики котировок, точность котирования 4(2) знака или 5(3) знака, типы исполнения ордеров и т.д.
- Перед установкой советника на реальный счет, необходимо оптимизировать и протестировать советник именно на том брокере, типе счета и депозите, на котором будет торговать советник.
💥 Профит от торговли этим советником зависит от того, на какие риски вы готовы пойти...!!!
💥 VPS для торговли советниками >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824
💥 Брокер для торговли советниками >>> https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=kcgh
Версия Gold SDmax EA для MetaTrader 5
Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!