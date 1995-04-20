SimSim Arrow Ichimoku
- Индикаторы
- Aleksandr Tyunev
- Версия: 1.0
- Активации: 9
SimSim Arrow Ichimoku это стандартный "Ichimoku Kinko Hyo" индикатор, но стрелочной версии.
Индикатор формирует сигналы 1 и 2.
- Линия Kijun-sen пересекает линию цены.
- Линия Kijun-sen пересекает линию Tenkan-sen
Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.
Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.
Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты "CONTROL DEAL".
Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии.
Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal MT5.
Параметры индикатора только для работы с "CONTROL DEAL"
- Selection of parameters for opening transactions: Выбор параметров открытия сделок:
- Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only
- Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1.
- List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.
Полный список индикаторов серии "SimSim ARROW".
- SimSim ARROW CCI
- SimSim ARROW ADX
- SimSim ARROW BEAR
- SimSim ARROW BULLS
- SimSim ARROW 2MA
- SimSim ARROW MACD
- SimSim ARROW RSI
- SimSim ARROW Stochastic
- SimSim ARROW Momentum
- SimSim ARROW KijunSen Plus MA
- SimSim ARROW Simple Signal
- SimSim ARROW Ichimoku