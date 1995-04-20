SimSim Arrow Ichimoku

Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты " CONTROL DEAL ". Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии. Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal MT5 .

Сигналы индикаторов серии "SimSim ARROW" пленяют трейдеров своей очевидностью и наглядностью, что делает их более привлекательными по сравнению с советниками. Визуальная ясность индикатора проявляется в момент появления стрелки — вот и момент для открытия сделки! В отличие от этого, при использовании советников события разворачиваются зачастую в завуалированной манере, и трейдеру далеко не всегда ясно, почему была инициирована та или иная операция, поскольку многое остается скрытым за кулисами алгоритмов.

В этих индикаторах все прозрачно и доступно! Вы можете применять указанные индикаторы как по отдельности, так и в комбинации, что открывает новые горизонты для анализа. Параметры индикаторов предлагают разнообразие загрузок, и их возможности безграничны. Никакие ограничения не встанут на пути к вашему успеху, ведь вы можете одновременно использовать сотни индикаторов, создавая уникальные стратегии и сочетания, позволяющие достичь максимальной эффективности в торговле.