SimSim Arrow Stochastic

SimSim Arrow Stochastic это стандартный "Stochastic Oscillator" индикатор, но стрелочной версии.


Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр Delta.
Delta  = 0 - 100  Deviations as of the 50 value. Изменение уровня 50 индикатора, Возможны плюс и минус.

Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 50 +- Delta.
Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически.
Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор.
Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты "CONTROL DEAL".
Симбиоз между индикатором и этой утилитой позволяет не только увидеть сигнал, но и осуществить сделку в его соответствии. 
Если вы стремитесь эффективно работать с этими сигналами, скачайте бесплатную утилиту: SimSim Control Deal.


Сигналы индикаторов серии "SimSim ARROW" пленяют трейдеров своей очевидностью и наглядностью, что делает их более привлекательными по сравнению с советниками. Визуальная ясность индикатора проявляется в момент появления стрелки — вот и момент для открытия сделки! В отличие от этого, при использовании советников события разворачиваются зачастую в завуалированной манере, и трейдеру далеко не всегда ясно, почему была инициирована та или иная операция, поскольку многое остается скрытым за кулисами алгоритмов. В этих индикаторах все прозрачно и доступно! Вы можете применять указанные индикаторы как по отдельности, так и в комбинации, что открывает новые горизонты для анализа. Параметры индикаторов предлагают разнообразие загрузок, и их возможности безграничны. Никакие ограничения не встанут на пути к вашему успеху, ведь вы можете одновременно использовать сотни индикаторов, создавая уникальные стратегии и сочетания, позволяющие достичь максимальной эффективности в торговле.


Параметры индикатора только для работы с "CONTROL DEAL"
    • Selection of parameters for opening transactions:  Выбор параметров открытия сделок:
    • Not Deals, Deals BUY and SELL, Deals BUY Only, Deals SELL Only
    • Starting bar for calculating the indicator for opening trade. Номер стартового бара для открытия сделки по умолчанию = 1. 
    • List of Time Frames for the indicator operation.(60,H4,D1...). Список тайм-фреймов по сигналам с которых будут открыты сделки.


      Полный список индикаторов серии "SimSim ARROW".

      1. SimSim ARROW CCI
      2. SimSim ARROW ADX
      3. SimSim ARROW BEAR
      4. SimSim ARROW BULLS
      5. SimSim ARROW 2MA
      6. SimSim ARROW MACD
      7. SimSim ARROW RSI
      8. SimSim ARROW Stochastic
      9. SimSim ARROW Momentum
      10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
      11. SimSim ARROW Simple Signal
      12. SimSim ARROW Ichimoku


      Рекомендуем также
      Noize Absorption Index MT4
      Ekaterina Saltykova
      5 (1)
      Индикаторы
      Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
      EZZ Zig Zag MT4
      Paulo Rocha
      5 (1)
      Индикаторы
      EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
      Forex Gump
      Andrey Kozak
      2.4 (5)
      Индикаторы
      Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
      Trend Oscillator mw
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
      SimSim Arrow Momentum
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
      Master 360 Circle Chart With Arrows
      Francesco Rubeo
      5 (1)
      Индикаторы
      Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
      Two Pairs Square Hedge Meter
      Mohamed yehia Osman
      Индикаторы
      TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
      SMC Venom Model BPR
      Ivan Butko
      Индикаторы
      Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
      Daily Candle Predictor
      Oleg Rodin
      5 (11)
      Индикаторы
      Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
      HMA Trend Professional MT4
      Pavel Zamoshnikov
      4.57 (7)
      Индикаторы
      Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4) , с возможностью статистического анализа. HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных; Постро
      MTF Stochastic
      Sergey Deev
      Индикаторы
      Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
      Super Reversal Pattern
      Parfait Mujinga Ndalika
      Индикаторы
      Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
      RSI Speed mp
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
      Th3Eng PipFinite signals
      Ahmed Farag
      5 (3)
      Индикаторы
      The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
      Gold Titan King Scalper
      Dodong Christian Arnon
      Индикаторы
      Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
      Meta Sniper
      Samir Tabarcia
      Эксперты
      Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
      Stratos Pali
      Michela Russo
      5 (4)
      Индикаторы
      Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
      Infinity Trend Pro
      Yaroslav Varankin
      1 (1)
      Индикаторы
      Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
      Royal Dutch Skunk
      Sayan Vandenhout
      Эксперты
      ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
      Dynamic Flow Oscillator mw
      DMITRII GRIDASOV
      Индикаторы
      "Dynamic Flow Oscillator" — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Flow Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Индикатор использует данные о цене и объёме для определения зон перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в зонах перепроданности/пер
      Quantum Heiken Ashi PRO MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.33 (6)
      Индикаторы
      Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
      Owl smart levels
      Sergey Ermolov
      4.24 (37)
      Индикаторы
      Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
      Fibonacci Expansion and Retracement Pro
      Jianyuan Huang
      Индикаторы
      Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
      Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
      Boris Armenteros
      5 (1)
      Индикаторы
      Индикатор "Two Moving Average Crossover" для MetaTrader 4 (MT4 - это инструмент технического анализа, который отображает две скользящие средние и уведомляет, когда скользящие средние пересекают друг друга. Индикатор рассчитывает и строит график двух скользящих средних, одна из которых быстрее, а другая медленнее. Когда более быстрая скользящая средняя пересекается выше более медленной скользящей средней, это считается бычьим сигналом, указывающим на потенциальный разворот тренда или начало новог
      Magical Arrow
      Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
      Индикаторы
      Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
      Nirvana prop controler MT4
      Aiireza Arjmandi Nezhad
      Индикаторы
      Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
      VR Cub
      Vladimir Pastushak
      Индикаторы
      VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
      ZhiBiCCI MT4
      Qiuyang Zheng
      Индикаторы
      Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
      Color Stochastic TRI
      Huu Tri Nguyen
      Индикаторы
      Color Stochastic – Smarter Stochastic Cross with DCA Insights Overview Color Stochastic  is an enhanced and visually optimized version of the classic Stochastic Oscillator. It not only shows market momentum, but also identifies intelligent entry points using a DCA (Dollar Cost Averaging) strategy. With clear color-coded arrows for buy/sell signals based on stochastic crossovers at extreme levels, traders can make timely decisions with confidence. Key Features ️ Classic Stochastic with
      Point61 Indicator
      Evgeniy Machok
      5 (1)
      Индикаторы
      Индикатор Point61 - результат многолетнего наблюдения за поведением цены валютных пар и металлов. Не секрет, что в моменты неопределенности трейдеры ищут возможные уровни поддержки и сопротивления - точки, где цена должна остановить движение. В этих точках возможны 2 сценария: 1. Разворот (коррекция) в обратную сторону; 2. Пробой для продолжения движения. Очень часто эти точки используются для установки стоп-ордеров - ТейкПрофит или СтопЛосс. И важно определять эти точки для максимизации прибыли
      С этим продуктом покупают
      Gann Made Easy
      Oleg Rodin
      4.83 (150)
      Индикаторы
      Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
      Scalper Inside PRO
      Alexey Minkov
      4.74 (69)
      Индикаторы
      Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
      M1 Sniper
      Oleg Rodin
      4.89 (18)
      Индикаторы
      M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
      Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
      Bernhard Schweigert
      4.79 (101)
      Индикаторы
      В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
      FX Power MT4 NG
      Daniel Stein
      4.95 (20)
      Индикаторы
      FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
      Currency Strength Exotics
      Bernhard Schweigert
      4.88 (33)
      Индикаторы
      В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
      Smc Blast Signal
      Mohit Dhariwal
      5 (2)
      Индикаторы
      CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
      Advanced Supply Demand
      Bernhard Schweigert
      4.91 (296)
      Индикаторы
      Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
      Currency Strength Wizard
      Oleg Rodin
      4.84 (55)
      Индикаторы
      Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
      Trend indicator AI
      Ramil Minniakhmetov
      5 (75)
      Индикаторы
      Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
      SMC Easy Signal
      Mohamed Hassan
      4.73 (15)
      Индикаторы
      3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
      Dynamic Forex28 Navigator
      Bernhard Schweigert
      4.43 (7)
      Индикаторы
      Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
      GOLD Impulse with Alert
      Bernhard Schweigert
      4.64 (11)
      Индикаторы
      Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
      Trending Volatility System
      Vitalyi Belyh
      5 (3)
      Индикаторы
      Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
      Supply and Demand Dashboard PRO
      Bernhard Schweigert
      4.8 (20)
      Индикаторы
      В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      Индикаторы
      RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
      Meravith
      Ivan Stefanov
      5 (1)
      Индикаторы
      Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
      PRO Renko System
      Oleg Rodin
      5 (29)
      Индикаторы
      PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
      FX Volume
      Daniel Stein
      4.62 (37)
      Индикаторы
      FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
      Day Trader Master
      Oleg Rodin
      5 (15)
      Индикаторы
      Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
      Smart Trend Trading System
      Issam Kassas
      Индикаторы
      Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
      PZ Lopez Trend MT4
      PZ TRADING SLU
      Индикаторы
      Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
      WaveTheoryFully automatic calculation
      Kaijun Wang
      5 (3)
      Индикаторы
      Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
      Advanced Currency Strength28 Indicator
      Bernhard Schweigert
      4.91 (657)
      Индикаторы
      В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
      Auto Optimized Bollinger Bands
      Davit Beridze
      5 (3)
      Индикаторы
      Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
      TrendLine PRO MT4
      Evgenii Aksenov
      4.83 (167)
      Индикаторы
      Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
      Auto Optimized MFI
      Davit Beridze
      5 (1)
      Индикаторы
      Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
      Matrix Arrow Indicator MT4
      Juvenille Emperor Limited
      5 (3)
      Индикаторы
      Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
      Buy Sell Arrow Swing MT4
      Sahib Ul Ahsan
      Индикаторы
      Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
      Italo Arrows Indicator
      Italo Santana Gomes
      5 (2)
      Индикаторы
      BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
      Другие продукты этого автора
      SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита функционирует с горизонтальными линиями: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Эти линии, имеющие строго фиксированные наименования, самостоятельно рисует трейдер на любом графике в своем терминале. Существуют возможности для создания всех линий одновременно или выбора любой из четырех. Назначение линий становится очевидным при взгляде на их названия. Линии Prof1 и Prof2 обозначают уровни Take Profit по сделке, но представлены в визуальной форме, что позволяет трейдеру легче воспринимать инф
      SimSim Control Deal MT5
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW". Версия для MetaTrader 4 Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии "SimSim ARROW" . Каждый из этих индикаторов наделён параметром:       " Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only. " В случае, если этот параметр установлен на значение: " Buy and Sell или Buy only или  Sell only ", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки. Параме
      FREE
      SimSim Control Deal
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита открывает сделки по сигналам индикаторов серии "SimSim ARROW". Версия для MetaTrader 5 Утилита функционирует исключительно в тандеме с индикаторами серии " SimSim ARROW " . Каждый из этих индикаторов наделён параметром: " Deals: No Deals, Buy and Sell, Buy only, Sell only. " В случае, если этот параметр установлен на значение: " Buy and Sell или Buy only или  Sell only ", через глобальные переменные сигналы индикаторов направляются утилите, что позволяет ей открывать сделки. Сделки о
      FREE
      SimSim Expert Assistant
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      "SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
      FREE
      SimSim arrow open up or down
      Aleksandr Tyunev
      5 (1)
      Индикаторы
      Индикатор просчитывает и суммирует данные от 23-ти стандартных индикаторов. Какие стандартные индикаторы использовать, трейдер выбирает сам. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала. Положительные значения сигнала говорят о возможной покупке, отрицательные о продаже.  В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. Индикатор может быть хорошим дополнением к вашей стратегии торговли.   Индикатор перерисовывается только на
      SimSim Histogram open up or down
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Индикатор просчитывает и суммирует данные от 25-ти стандартных индикаторов. Какие стандартные индикаторы использовать, трейдер определяет сам. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала, и красим гистограмму по цветам: покупка, продажа или нейтральное значение. В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. Индикатор может быть хорошим дополнением к вашей стратегии торговли.   СНАЧАЛА ТЕСТ на ТРИАЛ - ПОТОМ АРЕНДА или ПОКУ
      SimSim Tournament Currency Strength Table
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это мультивалютный индикатор, он показывает относительную силу валюты и 28-ми основных валютных пар. Подобных индикаторов на маркет много, но пусть будет ещё один. Данный индикатор, показывает все 28 валютных пар в виде турнирной таблицы.  Весовые коэффициенты.  Зачем они? Каждый трейдер предпочитает работать с определенным тайм-фрейм, который для него основной, и сигналы от него наиболее важны. Примеры установки весовых коэффициентов.                M1   M5   M15  M30  H1   H4   D1   W1 
      SimSim Histogram and Arrow UpDown
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Индикатор просчитывает и суммирует данные от 25-и стандартных индикаторов. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала. Во входных параметрах указываем минимальный уровень сигнала. Этот уровень отображается в виде гистограммы (основной индикатор ) и стрелки индикатора (второй индикатор). Положительные значения сигнала говорят о возможной покупке, отрицательные о продаже.  В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. И основно
      SimSim Waves Indicator
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Индикатор.  "Индикаторные Волны ". Используя 23-и стандартных индикатора и авторский алгоритм, рассчитываются уровни покупок (от 0 до +100) и продаж (от 0 до -100). Далее используя рассчитанные уровни, "Индикатор Волны" рисует волну с 21 средними скользящими. Номер волны равен периоду усреднения, рассчитанных уровней. Волны 1 - 7       быстрые скользящие средние  Волны с 8 -14   средние скользящие средние Волны с 15-21   медленные скользящие средние Глядя на фигуры, которые рисует ин
      SimSim Trading Arrow
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
      SimSim Trading Line
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
      SimSim Trading Histogram
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
      SimSim Trading Simple Signal
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
      SimSim Line KijunSen Plus MA
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      Очень простой но эффективный индикатор.  A very simple but effective indicator. В основе линия KijunSen индикатора Ichimoku и построенная средняя МА на этой линии. Сигнал на покупку или продажу: это точка пересечения двух линий!!!  Сам часто использую  линию KijunSen индикатора Ichimoku для торговли, если цена ВЫШЕ рассматриваю только ПОКУПКИ, если НИЖЕ только ПРОДАЖИ. А после усреднения линии KijunSen и формирования лини KijunSen МА, появились точки пересечения двух линий, которые можно интер
      SimSim Arrow CCI
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow CCI это стандартный "Commodity Channel Index" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня ноль +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете
      SimSim Arrow RSI
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow RSI это стандартный "Relative Strength Index" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 50 value. Изменение уровня 50 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 50 +-  Delta.Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы может
      SimSim Arrow BEARPower
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow BEAR это стандартный "Bears Power" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает нулевую линию +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использоват
      SimSim Arrow BULLSPower
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow BULLS это стандартный "Bulls Power" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает нулевую линию +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использоват
      SimSim Arrow MACD
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow MACD это стандартный "Moving Averages Convergence/Divergence" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the Zero value. Изменение уровня нуля индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует стрелочные сигналы 1 или 2: Линия Main_line пересекает нулевой уровень   +- Delta Линия Signal_line пересекает нулевой уровень +- Delta Включите
      SimSim Arrow Momentum
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA это авторский стрелочной индикатор. Версия исходного индикатора с линиями KijuSen и МА. Версия для MetaTrader 5 Индикатор формирует сигнал, когда линия Kijun-sen пересекает линию МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты
      SimSim Arrow 2MA
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow 2MA это 2 стандартных MA индикатора. Точка пересечения стрелочной сигнал на сделку. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикаторов аналогичны стандартным MA индикаторам, один медленный МА второй быстрый МА. В точке пересечения возникает сигнал на сделку. Индикаторы формирует сигнал, когда линия быстрой МА пересекает линию медленной МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назн
      SimSim Arrow ADX
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow ADX это стандартный "Average Directional Movement Index" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты   " CONTROL DEAL " . Симбиоз между инди
      SimSim Arrow Simple Signal
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Simple Signal это авторский стрелочный индикатор.  Версия для MetaTrader 5 Это очень простой индикатор, он имеет только один параметр, период для расчета индикатора.      Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утилиты   " CONTROL DEAL " . Симбио
      SimSim Active Take and StopLoss Lines
      Aleksandr Tyunev
      Утилиты
      Утилита функционирует с горизонтальными линиями:   Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Эти линии, имеющие строго фиксированные наименования, самостоятельно рисует трейдер на любом графике в своем терминале. Существуют возможности для создания всех линий одновременно или выбора любой из четырех. Назначение линий становится очевидным при взгляде на их названия. Линии   Prof1   и   Prof2   обозначают уровни   Take Profit   по сделке, но представлены в визуальной форме, что позволяет трейдеру легче восприн
      SimSim Arrow Ichimoku
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow Ichimoku это стандартный " Ichimoku Kinko Hyo " индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Индикатор формирует сигналы 1 и 2. Линия Kijun-sen пересекает линию цены. Линия Kijun-sen пересекает линию Tenkan-sen Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком
      SimSim Arrow 2MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow 2MA это 2 стандартных MA индикатора. Точка пересечения стрелочной сигнал на сделку. Версия для MetaTrader 4 Параметры индикаторов аналогичны стандартным MA индикаторам, один медленный МА второй быстрый МА. В точке пересечения возникает сигнал на сделку. Индикаторы формирует сигнал, когда линия быстрой МА пересекает линию медленной МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назна
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      SimSim Arrow KijunSen Plus MA это авторский стрелочной индикатор. Версия исходного индикатора с линиями KijuSen и МА. Версия Arrow для MetaTrader 4 Индикатор формирует сигнал, когда линия Kijun-sen пересекает линию МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утил
      SimSim Trading Simple Signal MT5
      Aleksandr Tyunev
      Индикаторы
      MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
      SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
      Aleksandr Tyunev
      5 (1)
      Индикаторы
      Очень простой но эффективный индикатор.  В основе лежит линия KijunSen индикатора Ichimoku, на которой построена скользящая средняя МА. Сигналы на покупку или продажу возникают в моменты пересечения этих двух линий. Я часто использую линию KijunSen индикатора для своей торговли: когда цена находится ВЫШЕ этой линии, я сосредотачиваюсь исключительно на ПОКУПКАХ, в то время как при её положении НИЖЕ — на ПРОДАЖАХ. Кроме того, после усреднения линии KijunSen и создания скользящей средней KijunSe
      Фильтр:
      Нет отзывов
      Ответ на отзыв