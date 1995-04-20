Candlesticks MTF 4

"Candlesticks MTF 4" информационный индикатор, который отображает "Японские свечи". Индикатор анализирует и определяет время открытия и закрытия свечей из более старших таймфреймов.

Для индикатора "Candlesticks MTF 4" разработан алгоритм, корректирующий несоответствие времени открытия и закрытия свечи с большего таймфрейма. Например, если время открытия свечa на недельном таймфрейме приходится на 1-е число месяца, а на меньшем таймфрейме эта дата приходится на Субботу, то без данного алгоритма время открытия этой свечи будет включать в себя свечи предыдущего дня (Пятницу). Работа данного алгоритма помогает правильно определить цены "High" и "Low", необходимые для корректной работы индикатора "Фракталов" с большего таймфрейма — например, когда "High" и "Low" являются первыми или вторыми. Алгоритм также помогает в правильном расчете "Скользящих средних" с более высоких таймфреймов — например, на текущем таймфрейме для правильного определения первого и последнего бара (свечa) при расчете "линейной интерполяции", необходимой для построения кривой скользящей средней.

Индикатор также хорошо применим в классическом техническом анализе, так как он показывает "Бычьи" и "Медвежьи" свечи, а также свечи "Доджи" и "Молот" разными цветами.

- Для свечей "Доджи" и их разновидностей индикатор предлагает возможность выбрать допуск на размер тела свечи в размере 10% от общей длины свечи.

- Для свечей "Молот" и их разновидностей индикатор предлагает возможность выбрать допуск на размер тела свечи в размере 33% от общей длины свечи и размещению в верхней или нижней 1/3 свечи.

В последние годы этот допуск на размер тела свечей "Доджи" и "Молот" упоминается всё реже, но он всё же существует в практике определения этих свечей.

Индикатор также включает в себя таймер, показывающий время до закрытия последней свечи.

Когда индикатор используется для сравнения котировок, предоставляемых разными брокерами — иногда различия удивительные.

Примечание:
Таймер обратного отсчета отключен в тестере стратегий!!!


Настройки индикатора:

Show Multi Time Frame from - Мультитаймфрейм, на котором рассчитывается индикатор. По умолчанию индикатор работает с данными с таймфрейма D1.
Candles History - Количество свечей, на которых работает индикатор из мультитаймфрейма D1.

Секция "Candlesticks Settings"
Fill the Candle bodies - Заполняет или нет тела свечей.
Body line width - Вы можете выбрать толщину линии тела свечи и теней.
Color of Bullish candles - Цвет фона для бычьих свечей.
Color of Bearish candles - Цвет фона для медвежьих свечей.

Секция ""Doji" and "Hammer" Settings"
Fill the "Doji" and "Hammer" bodies - Заполняет или нет тела "Доджи" и "Молота".
Color of "Doji" candles - Цвет фона для свечей "Доджи".
Percent calculations of "Doji" - Допуск по размеру тела свечей "Доджи".
Color of Bullish "Hammer" candles - Цвет фона для бычьих свечей "Молот".
Color of Bearish "Hammer" candles - Цвет фона для медвежьих свечей "Молот".
Percent calculations of "Hammer" - Допуск по размеру тела свечей "Молот".

Секция "Candle Countdown Timer Settings"
Show time until formation of Candle "0" - Показывает или нет таймер свечи "0".
Timer color - Цвет фона для текста таймера. 
Text size - Размер текста для таймера. 
Points in 1 Pip - Предлагает вам выбрать количество Пунктов в 1 Пип.
Timer text distance from Bid price - Вы можете выбрать расстояние от текста до цены "Bid".

