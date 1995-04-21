MultiSymbol and TF Chart Integrated

"MultiSymbol & TF Chart Integrated" 指标旨在快速提供全面的市场视图，允许您在单个图表上监控多达60个货币对（多模式）或在所有时间框架中查看您交易的货币对（简单模式）。

主要优点:

全面监控: 允许在单个图表上一目了然地实时监控所有所需的货币对。

节省时间: 避免了在图表之间切换的需要，实时查看每个货币对的行为。

趋势分析: 非常适合趋势交易者，允许您查看更高的时间框架以在做出决策前确认趋势。

极端定制化: 根据您的具体需求调整指标的每个方面。

极端定制化:

高度可配置的指标参数:

符号和时间框架:

允许配置多达60个不同的符号。

每个符号可以有自己的时间框架（例如，M1，M5，M15，M30，H1，H4，D1，W1，MN1）。

显示模式:

简单模式: 配置具有特定时间框架的单个图表。

配置具有特定时间框架的单个图表。 多模式: 配置具有不同符号和时间框架的多个图表。

颜色配置:

可定制的看涨和看跌蜡烛颜色。

蜡烛灯芯的颜色。

价格刻度的颜色。

缩放和定位:

基于价格范围和ATR的图表自动缩放。

使用像素参数定位图表。

图表布局的行数和列数。

列与列之间的间距和行与行之间的间距。

图表窗口中的初始位置（X，Y）。

图表的像素大小（宽度和高度）。

字体配置:

标题和标签的字体名称和大小。

标题的字体颜色。

条形图配置:

每个图表上显示的条形图数量。

条形图之间的像素距离。

"MultiSymbol & TF Chart Integrated" 指标是任何寻求最大化时间的交易者必备的工具，可以快速查看所有所需的货币对，并根据策略交易最合适的货币对。其高度定制性和易用性使其成为所有级别交易者的理想选择。

使用指南根据您的具体需求调整参数：

指标外部参数的详细说明:

简单模式

Heading_SingleMode: ## 简单模式参数 ##

描述: 简单模式参数的标题（单个图表）。

Comment_TimeFrame: - MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,等 -

描述: 指示有效时间框架的评论。

TimeFrame: H4

描述: 定义简单模式下图表的时间框架。您可以使用MN1（月度），W1（周），D1（每日），H4（4小时）等值。

Comment_Corner: - TopLeft=0,TR=1,BL=2,BR=3 -

描述: 解释图表在窗口中位置的值的评论。

Corner: 1

描述: 定义图表将在窗口中放置的角落。可能的值：0（左上角），1（右上角），2（左下角），3（右下角）。

多模式

Heading_ChartParam: ## 图表参数 ##

描述: 多模式参数的标题（多个图表）。

MultiMode: true

描述: 启用（true）或禁用（false）多模式。

CandleMode: false

描述: 定义是否显示蜡烛（true）或条形图（false）。

BarsToDisplay: 18

描述: 每个图表上显示的条形图或蜡烛数量。

AutoScale: true

描述: 启用（true）或禁用（false）基于价格范围和ATR（平均真实范围）的图表自动缩放。

ATRBars: 20

描述: 用于计算ATR的条形图数量。

ATRPixelsY: 30

描述: 分配给ATR进行缩放的垂直像素数。

颜色配置

WickColor: DimGray

描述: 蜡烛灯芯的颜色。

BullBarColor: Green

描述: 看涨蜡烛或条形图的颜色。

BearBarColor: FireBrick

描述: 看跌蜡烛或条形图的颜色。

ScaleColor: DimGray

描述: 价格刻度的颜色。

定位

Comment_Positioning: - 定位（以像素为单位） -

描述: 表示以下参数用于像素定位的评论。

WindowNumber: 0

描述: 将显示图表的窗口编号。通常，0是主窗口。

CornerX: 40

描述: 图表的初始X位置（以像素为单位）。

CornerY: 120

描述: 图表的初始Y位置（以像素为单位）。

Width: 120

描述: 图表的宽度（以像素为单位）。

Height: 120

描述: 图表的高度（以像素为单位）。

字体配置

HeadingFontName: Verdana

描述: 用于标题和标签的字体名称。

HeadingFontSize: 9

描述: 标题和标签的字体大小。

HeadingFontColor: DimGray

描述: 标题的字体颜色。

多模式配置

Heading_MultiMode: ## 多模式参数 ##

描述: 多模式特定参数的标题。

Columns: 3

描述: 图表的列数。

Rows: 3

描述: 图表的行数。

SpacingColumns: 20

描述: 图表列之间的像素间距。

SpacingRows: 5

描述: 图表行之间的像素间距。

符号和时间框架（共60个）

Symbol01: EURUSD

描述: 第一个图表的符号。您可以配置多达60个不同的符号。

TimeFrame01: H1

描述: 第一个图表的时间框架。每个符号可以有自己的时间框架。

这些参数重复到Symbol60和TimeFrame60，默认情况下为空，每个交易者可以根据自己的需要进行配置。

"MultiSymbol & TF Chart Integrated" 指标高度可配置，允许交易者在单个图表上完全自定义显示多个符号和时间框架，促进技术分析并提高决策效率。