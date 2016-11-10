MetaEditor build 1463 - страница 6
Не знаю уместно ли предлагать дополнить меню «Сервис" командой "Корректор".
Типа автоматическая замена устаревших конструкций на идеологически верные.
Реализация автоматической коррекции кода, на мой взгляд, позволила бы упростить и уменьшить затраты разработчиков приложений при внесение изменений как в свои или заимствованные решения, так и позволит "причесать" сам язык, упростить имплементацию новых констукций.
К примеру, функции DoubleToStr, TimeToStr, StrToDouble, StrToInteger, StrToTime присутствуют в четверке по инерции. Однообразие нарушает отсутствие IntegerToStr()... 😶.
константы Digital -> _Digital и другие...
Каждый раз вызываю HistorySelect на полную. Формирующаяся история после вызова будет только расширяться или же возможны ситуации, когда после какого-то вызова HistorySelect данные исторической таблицы не просто дополняться, но и местами изменятся?
В тестере, очевидно, только расширяется, без изменений ранее полученных данных. А на реале?
Измениться история сделок может в результате коррекции администраторами. Например, исправление спайков, отмены ошибочных сделок или финансовых операций.
В реальности лучше в 99% случаев использовать свой кеш, полностью обновляя его раз в сутки/сессию/клиринг и дописывая новое. Это если ваша работа построена на тяжелом и постоянном пересчете истории сделок.
В реальности лучше в 99% случаев использовать свой кеш, полностью обновляя его раз в сутки/сессию/клиринг и дописывая новое. Это если ваша работа построена на тяжелом и постоянном пересчете истории сделок.
Как раз об этом речь! Работа с историей без кэширования в MT5 может не уступать скорости работы с историей в MT4? Ведь в MT4 на каждом тике делается внутренним образом HistorySelect или там другое архитектурное решение?
С радостью бы кэшировал, но Вы говорите про отсутствие гарантии - 99%. Если админ брокера может внести изменения, то может ли он добавить строчку в прошлое? Т.е. понятно, что изменить результат какой-то сделки из-за спайки он может и это не изменит количество строк в таблице истории (SelectByPos для одного и того же Pos будет всегда возвращать одну и ту же строку из истории). А вот может ли админ ДОБАВИТЬ строку в прошлую историю (SelectByPos сдвинется)?
Для тестера ВСЕГДА надо делать кэширование истории. Там гарантия. Для реала, похоже, не получится.
Раз теперь в открытых вкладках, в MetaEditor'e видно наличие изменений файла в сравнении с Хранилищем, то нельзя ли правое меню по работе с Хранилищем "прикрутить" к правому клику по вкладке файла? Что-то вроде этого:
И ещё рационализаторское предложение. Почему бы в окошке тестера не сдвинуть Progress Bar и кнопку "Старт" чуть ниже, туда где располагаются вкладки. Место позволяет в принципе. Это сэкономит полезную площадь экрана. Плюс ещё удобство: наблюдать за состоянием прогресса можно будет из любой вкладки, а не только в "Настройках". Равно как и запускать/останавливать тестирование.
Да, интересное решение. Подумаем над реализацией
Описание проблемы
Интерфейс тестера стратегий крайне неудобный. Приходится постоянно прыгать по вкладкам.
Для повышения удобства работы с тестером предлагаю, уже говорил об этом, кнопки управления "Старт/Отмена" вынести в область окна, которая видна независимо от того, какая вкладка активна в данный момент. Таким образом можно будет запустить/остановить тестирование в любой момент без необходимости перебирать вкладки.
Кроме того, окно с логами тоже имеет смысл показывать отдельно постоянно, что бы иметь возможность непрерывного контроля, опять же, не прыгая по вкладкам тестера.
Статус: Открыта → Закрыта
...
Статус: Открыта → Закрыта
Да уж... )) Надеюсь теперь всё же дело сдвинется с места.
Кстати в былые времена я своими руками делал подобную штуку для четвёрки:
Как видно, кнопки две отдельные: Старт/Пауза и Стоп. Так удобнее, нежели общая кнопка Старт/Стоп (которую можно случайно нажать 2 раза подряд) и Пауза, находящаяся совсем в другом месте.
Хорошо бы, чтоб разработчики взяли эту идею на вооружение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как найти число заработанных пунктов у позиции из истории её сделок/ордеров
fxsaber, 2016.11.01 17:11История некоторых платформ полноценней MT5 - среди свойств сделки есть requested price.
Освежите память, пожалуйста, записи о срабатывании Stop Loss
раньше были в "Журнале" тестера?