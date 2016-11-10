MetaEditor build 1463 - страница 6

Новый комментарий
 

Не знаю уместно ли предлагать дополнить меню «Сервис" командой "Корректор"
Типа автоматическая замена устаревших конструкций на идеологически верные.

Реализация автоматической коррекции кода, на мой взгляд, позволила бы упростить и уменьшить затраты разработчиков приложений при внесение изменений как в свои или заимствованные решения, так и позволит "причесать" сам язык, упростить имплементацию новых констукций.

К примеру, функции DoubleToStr, TimeToStr, StrToDouble, StrToInteger, StrToTime присутствуют в четверке по инерции. Однообразие нарушает отсутствие IntegerToStr()... 😶.

константы Digital -> _Digital и другие... 

 
Mikhail Dovbakh:

Не знаю уместно ли предлагать дополнить меню «Сервис" командой "Корректор"
Типа автоматическая замена устаревших конструкций на идеологически верные.

Реализация автоматической коррекции кода, на мой взгляд, позволила бы упростить и уменьшить затраты разработчиков приложений при внесение изменений как в свои или заимствованные решения, так и позволит "причесать" сам язык, упростить имплементацию новых констукций.

К примеру, функции DoubleToStr, TimeToStr, StrToDouble, StrToInteger, StrToTime присутствуют в четверке по инерции. Однообразие нарушает отсутствие IntegerToStr()... 😶.

константы Digital -> _Digital и другие... 

Эффект будет прямо противоположным - армия сидящих на пятой точке и постоянно плачущих и что-то требующих для платформы, развитие которой остановлено, только увеличится. Такой "корректор" будет только способствовать атрофированию головного мозга. 
 
Mikhail Dovbakh:

Не знаю уместно ли предлагать дополнить меню «Сервис" командой "Корректор"
Типа автоматическая замена устаревших конструкций на идеологически верные.

Реализация автоматической коррекции кода, на мой взгляд, позволила бы упростить и уменьшить затраты разработчиков приложений при внесение изменений как в свои или заимствованные решения, так и позволит "причесать" сам язык, упростить имплементацию новых констукций.

К примеру, функции DoubleToStr, TimeToStr, StrToDouble, StrToInteger, StrToTime присутствуют в четверке по инерции. Однообразие нарушает отсутствие IntegerToStr()... 😶.

константы Digital -> _Digital и другие... 

Это можно сделать одним движением уже сейчас. Изучите тему существующих конвертеров.
 
fxsaber:

Каждый раз вызываю HistorySelect на полную. Формирующаяся история после вызова будет только расширяться или же возможны ситуации, когда после какого-то вызова HistorySelect данные исторической таблицы не просто дополняться, но и местами изменятся?

В тестере, очевидно, только расширяется, без изменений ранее полученных данных. А на реале? 

Измениться история сделок может в результате коррекции администраторами. Например, исправление спайков, отмены ошибочных сделок или финансовых операций.

В реальности лучше в 99% случаев использовать свой кеш, полностью обновляя его раз в сутки/сессию/клиринг и дописывая новое. Это если ваша работа построена на тяжелом и постоянном пересчете истории сделок.

 
Renat Fatkhullin:

В реальности лучше в 99% случаев использовать свой кеш, полностью обновляя его раз в сутки/сессию/клиринг и дописывая новое. Это если ваша работа построена на тяжелом и постоянном пересчете истории сделок.

Как раз об этом речь! Работа с историей без кэширования в MT5 может не уступать скорости работы с историей в MT4? Ведь в MT4 на каждом тике делается внутренним образом HistorySelect или там другое архитектурное решение?

 

С радостью бы кэшировал, но Вы говорите про отсутствие гарантии - 99%. Если  админ брокера может внести изменения, то может ли он добавить строчку в прошлое? Т.е. понятно, что изменить результат какой-то сделки из-за спайки он может и это не изменит количество строк в таблице истории (SelectByPos для одного и того же Pos будет всегда возвращать одну и ту же строку из истории). А вот может ли админ ДОБАВИТЬ строку в прошлую историю (SelectByPos сдвинется)?

 

Для тестера ВСЕГДА надо делать кэширование истории. Там гарантия. Для реала, похоже, не получится.

 

Раз теперь в открытых вкладках, в MetaEditor'e видно наличие изменений файла в сравнении с Хранилищем, то нельзя ли правое меню по работе с Хранилищем "прикрутить" к правому клику по вкладке файла? Что-то вроде этого:

Хранилище по правому клику на вкладке 

 
Alexey Navoykov:

И ещё рационализаторское предложение.  Почему бы в окошке тестера не сдвинуть Progress Bar и кнопку "Старт" чуть ниже, туда где располагаются вкладки. Место позволяет в принципе.  Это сэкономит полезную площадь экрана. Плюс ещё удобство: наблюдать за состоянием прогресса можно будет из любой вкладки, а не только в "Настройках".  Равно как и запускать/останавливать тестирование.

Renat Fatkhullin:
Да, интересное решение. Подумаем над реализацией
Интерфейс тестера стратегий.
Предложения, MetaTrader 5 Client, Закрыта, Начата: 2010.09.23 12:55, #23639

Описание проблемы

Интерфейс тестера стратегий крайне неудобный. Приходится постоянно прыгать по вкладкам.

Для повышения удобства работы с тестером предлагаю, уже говорил об этом, кнопки управления "Старт/Отмена" вынести в область окна, которая видна независимо от того, какая вкладка активна в данный момент. Таким образом можно будет запустить/остановить тестирование в любой момент без необходимости перебирать вкладки.

Кроме того, окно с логами тоже имеет смысл показывать отдельно постоянно, что бы иметь возможность непрерывного контроля, опять же, не прыгая по вкладкам тестера. 

Support Team 2016.02.09 06:54

Статус: Открыта  Закрыта 

 
Andrey Dik:
Интерфейс тестера стратегий.
Предложения, MetaTrader 5 Client, Закрыта, Начата: 2010.09.23 12:55, #23639

...

Support Team 2016.02.09 06:54

Статус: Открыта  Закрыта 

Да уж... ))  Надеюсь теперь всё же дело сдвинется с места.

 

Кстати в былые времена я своими руками делал подобную штуку для четвёрки: 

 




Как видно, кнопки две отдельные:  Старт/Пауза и Стоп.  Так удобнее, нежели общая кнопка Старт/Стоп (которую можно случайно нажать 2 раза подряд) и Пауза, находящаяся совсем в другом месте.

Хорошо бы, чтоб разработчики взяли эту идею на вооружение. 

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как найти число заработанных пунктов у позиции из истории её сделок/ордеров

fxsaber, 2016.11.01 17:11

История некоторых платформ полноценней MT5 - среди свойств сделки есть requested price.
В некоторых случаях в истории MT нет данных о цене, по которой был запрос на совершение сделки.
 

Освежите память, пожалуйста, записи о срабатывании Stop Loss

2016.11.05 17:48:35.514 2016.06.02 16:06:31   stop loss triggered #6 buy 0.50 EURUSD 1.12120 sl: 1.11820 tp: 1.12320 [#7 sell 0.50 EURUSD at 1.11820]

раньше были в "Журнале" тестера? 

12345678910111213...16
Новый комментарий