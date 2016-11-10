MetaEditor build 1463 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пробовал с разных точек
не закачивается обновление.
#define MAGIC 12345
void OnStart()
{
OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.5, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), 0, 0, 0, "Hello", MAGIC);
}
Колонка ID не работает
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2016.10.22 18:40
Очень много времени потратил на локализацию. Советник
{
public:
const string Name;
const long Chart;
int GetSubWindow( void ) const
{
const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();
const int Res = ObjectFind(this.Chart, this.Name);
Print((string)(GetMicrosecondCount() - StartTime) + " mcs.");
return(Res);
}
CHARTOBJECT( const ENUM_OBJECT object_type, const long chart_id = 0 ) :
Name((string)MathRand()), Chart(chart_id)
{
ObjectCreate(this.Chart, this.Name, object_type, 0, 0, 0);
}
~CHARTOBJECT( void )
{
if (this.GetSubWindow() != -1)
ObjectDelete(this.Chart, this.Name);
}
long GetProperty( const ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER Property, const int Modifier = 0 ) const
{
return(ObjectGetInteger(this.Chart, this.Name, Property, Modifier));
}
};
CHARTOBJECT Chart(OBJ_CHART);
CHARTOBJECT* Bitmap;
void OnInit()
{
Bitmap = new CHARTOBJECT(OBJ_BITMAP_LABEL, Chart.GetProperty(OBJPROP_CHART_ID));
}
void OnDeinit( const int Reason )
{
Bitmap.GetSubWindow();
delete Bitmap;
}
После того, как его удалите с чарта, будет вывод в лог
2016.10.22 19:35:48.351 Test9 (AUDCAD,M1) 3005619 mcs.
Три секунды он удалялся и вылетел. Воспроизводится только в релиз-варианте. При дебаге все нормально.
Просьба подтвердить у себя. В режиме скрипта воспроизвести не получилось. Только советник.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2016.08.03 22:16HistoryOrderGetInteger(OrderTicket, ORDER_TIME_DONE_MSC) - возвращает ноль в тестере!
Колонка ID не работает
Это Magic в тултипе, а не биржевой/шлюзовой ID.
#define MAGIC 12345
void OnStart()
{
OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.5, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), 0, 0, 0, "Hello", MAGIC);
}
Колонка ID не работает
Это немного не тот ID:
Это немного не тот ID:
Не понял термина.
Если вы про 12345 в тултипе/подсказке, то это Magic.
Если про пустое поле поле ID, то оно заполняется при исполнении через внешний шлюз и используется для сопоставления сделки с внешней системой. В вашем случае этого нет.