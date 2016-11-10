MetaEditor build 1463 - страница 2

fxsaber:

Пробовал с разных точек

 

не закачивается обновление. 

  1. Замечено, что обновление отдаётся не всем сразу - существует очередь то-ли по IP, то-ли по номерам торговых демо счетов.
 
#include <MT4Orders.mqh>

#define MAGIC 12345

void OnStart()
{
  OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.5, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), 0, 0, 0, "Hello", MAGIC);
}

Колонка ID не работает

 

 
Проблема осталась

fxsaber, 2016.10.22 18:40

Очень много времени потратил на локализацию. Советник

class CHARTOBJECT
{
public:
  const string Name;
  const long Chart;

  int GetSubWindow( void ) const
  {
    const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();
    
    const int Res = ObjectFind(this.Chart, this.Name);
    
    Print((string)(GetMicrosecondCount() - StartTime) + " mcs.");

    return(Res);
  }

  CHARTOBJECT( const ENUM_OBJECT object_type, const long chart_id = 0  ) :
               Name((string)MathRand()), Chart(chart_id)
  {
    ObjectCreate(this.Chart, this.Name, object_type, 0, 0, 0);
  }

  ~CHARTOBJECT( void )
  {
    if (this.GetSubWindow() != -1)
      ObjectDelete(this.Chart, this.Name);
  }
  
  long GetProperty( const ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER Property, const int Modifier = 0 ) const
  {
    return(ObjectGetInteger(this.Chart, this.Name, Property, Modifier));
  }
};

CHARTOBJECT Chart(OBJ_CHART);
CHARTOBJECT* Bitmap;

void OnInit()
{
  Bitmap = new CHARTOBJECT(OBJ_BITMAP_LABEL, Chart.GetProperty(OBJPROP_CHART_ID));
}

void OnDeinit( const int Reason )
{
  Bitmap.GetSubWindow();
  
  delete Bitmap;
}

После того, как его удалите с чарта, будет вывод в лог

2016.10.22 19:35:51.362 Test9 (AUDCAD,M1)       Abnormal termination
2016.10.22 19:35:48.351 Test9 (AUDCAD,M1)       3005619 mcs.

Три секунды он удалялся и вылетел. Воспроизводится только в релиз-варианте. При дебаге все нормально.

Просьба подтвердить у себя. В режиме скрипта воспроизвести не получилось. Только советник. 


 
Актуально
 
fxsaber:


Колонка ID не работает

Это Magic в тултипе, а не биржевой/шлюзовой ID.
 
Renat Fatkhullin:
Это Magic в тултипе, а не биржевой/шлюзовой ID.
Не понял термина. Добавьте колонку мэджиков, пожалуйста.
 
Vladimir Karputov:
  1. Замечено, что обновление отдаётся не всем сразу - существует очередь то-ли по IP, то-ли по номерам торговых демо счетов.
Да, есть очередь и контроль объема отдачи, чтобы не навредить серверу.
 
fxsaber:
#include <MT4Orders.mqh>

#define MAGIC 12345

void OnStart()
{
  OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.5, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), 0, 0, 0, "Hello", MAGIC);
}

Колонка ID не работает

 

Это немного не тот ID: 

  • ID — the order ID in an external trading system.
 
Vladimir Karputov:

Это немного не тот ID: 

  • ID — the order ID in an external trading system.
Понял, Спасибо!
 
fxsaber:
Не понял термина.

Если вы про 12345 в тултипе/подсказке, то это Magic.

Если про пустое поле поле ID, то оно заполняется при исполнении через внешний шлюз и используется для сопоставления сделки с внешней системой. В вашем случае этого нет.

