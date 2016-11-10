MetaEditor build 1463 - страница 7
Да, теперь идея понятна.
Давно уже просят и мы сделаем дополнительный главный отчет, который сливает не только ордера со сделками, но и клирингованные сделки(вот где ужас).
Надо только с духом собраться.
Вот это отличная новость.
Мне как и fxsaber'у тоже через историю ордеров и сделок тяжело понять, что происходило. Выкручиваюсь через логирование: какая позиция была, потом какой ордер, сделка, потом опять какая позиция осталась и т.д. У Вас кстати через визуализацию тестера вкладка "Операции" более понятно этот порядок показывает.
В Папке \Logs Навигатора не отображаются .log файлы (меню 'Показывать все файлы' - отжато). В то время как в папке \Files отображаются файлы с контекстным расширением (например .txt)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Таймер работает для индикаторов созданных для вызова через iCustom?
fxsaber, 2016.11.05 21:53
Если ОС 32-х битная(W7) при запуске любого скрипта или советника выходит ошибка
2016.11.06 12:36:07.998 test invalid EX5 file (533)
Индикаторы выводятся нормально(встроенные).
И подсветка синтаксиса пропала:
Хотя, в настройках MetaEditor-а цвета указаны по-умолчанию.
О системе: Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, UAC, AMD FX-8300 Eight-Core Processor , RAM: 5857 / 8190 Mb, HDD: 34209 / 114370 Mb, GMT+02:00
Да, есть проблема именно на AMD процессорах (на интелах все ок). В понедельник с утра выпустим апдейт.
Извините, пожалуйста. Недосмотрели и к счастью это тестовая бета для обкатки на нашем демо.
В качестве решения поставьте официальный билд поверх беты. Все данные будут сохранены.
У меня вообще терминал вылетает с ошибкой при каждом запуске
Windows 7х64 но сам терминал 32битный
Используйте исключительно 64 битные версии, пожалуйста.
32 битные можно использовать только в случае жестких завязок на 32 битные библиотеки в DLL.