Если через ChartIndicatorAdd добавить индикатор на OBJ_CHART, то в индикаторе ChartID() будет возвращать номер основного чарта, а не значение OBJPROP_CHART_ID-свойства OBJ_CHART-объекта.
 

Предлагаю сделать возможность настройки отображаемых вкладок на нижней панели.  Сейчас там стало уже слишком много вкладок, большинство из которые только мешаются под рукой, отвлекают внимание.  Допустим вкладка "Компания" - ну кому она нужна?  1% пользователей, не больше.

Лично я например из этих 13 вкладок пользуюсь только 7. Остальные с удовольствием бы скрыл, либо сдвинул к другому краю экрана, чтоб не мешались.  Это облегчит концентрацию внимания, а значит и производительность.  А на их место перенёс бы одну из панелей инструментов, если она не вмещается в верхнем ряду.  Итог - рационально используем полезную площадь экрана и ничего лишнего.  Предлагаю подумать над этим.

 

И ещё рационализаторское предложение.  Почему бы в окошке тестера не сдвинуть Progress Bar и кнопку "Старт" чуть ниже, туда где располагаются вкладки. Место позволяет в принципе.  Это сэкономит полезную площадь экрана. Плюс ещё удобство: наблюдать за состоянием прогресса можно будет из любой вкладки, а не только в "Настройках".  Равно как и запускать/останавливать тестирование.


 
Renat Fatkhullin:

Обратите внимание на изменения в окне Experts:

  • в колонке Сообщение шрифт моноширинный, чтобы удобнее было читать текстовых вывод, особенно колоночный

Почему-то на выложенном вами скриншоте шрифт был более удобочитаем, нежели то, что я вижу у себя в терминале:


 Всё какое-то слишком мелкое и сплюснутое. Высоту букв надо увеличить бы.

 

Windows 8.1, разрешение 1920x1200, масштаб 125%

 
Alexey Navoykov:

Укажите, пожалуйста, больше характеристик: модель, размер экрана и разрешение монитора; настройки масштаба в операционной системе.
 
Windows 8.1, разрешение 1920x1200, масштаб 125%
 
Добавил информацию в Ваш пост.

Кстати, вот при масштабе 100% и мониторе 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight:

15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight 

 
Да, интересное решение. Подумаем над реализацией
 
Исправим, не проверили в таком режиме
 
Renat Fatkhullin:

Каждый раз вызываю HistorySelect на полную. Формирующаяся история после вызова будет только расширяться или же возможны ситуации, когда после какого-то вызова HistorySelect данные исторической таблицы не просто дополняться, но и местами изменятся?

В тестере, очевидно, только расширяется, без изменений ранее полученных данных. А на реале? 

