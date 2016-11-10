MetaEditor build 1463 - страница 5
Предлагаю сделать возможность настройки отображаемых вкладок на нижней панели. Сейчас там стало уже слишком много вкладок, большинство из которые только мешаются под рукой, отвлекают внимание. Допустим вкладка "Компания" - ну кому она нужна? 1% пользователей, не больше.
Лично я например из этих 13 вкладок пользуюсь только 7. Остальные с удовольствием бы скрыл, либо сдвинул к другому краю экрана, чтоб не мешались. Это облегчит концентрацию внимания, а значит и производительность. А на их место перенёс бы одну из панелей инструментов, если она не вмещается в верхнем ряду. Итог - рационально используем полезную площадь экрана и ничего лишнего. Предлагаю подумать над этим.
И ещё рационализаторское предложение. Почему бы в окошке тестера не сдвинуть Progress Bar и кнопку "Старт" чуть ниже, туда где располагаются вкладки. Место позволяет в принципе. Это сэкономит полезную площадь экрана. Плюс ещё удобство: наблюдать за состоянием прогресса можно будет из любой вкладки, а не только в "Настройках". Равно как и запускать/останавливать тестирование.
Обратите внимание на изменения в окне Experts:
Почему-то на выложенном вами скриншоте шрифт был более удобочитаем, нежели то, что я вижу у себя в терминале:
Всё какое-то слишком мелкое и сплюснутое. Высоту букв надо увеличить бы.
Windows 8.1, разрешение 1920x1200, масштаб 125%
Укажите, пожалуйста, больше характеристик: модель, размер экрана и разрешение монитора; настройки масштаба в операционной системе.
Добавил информацию в Ваш пост.
Кстати, вот при масштабе 100% и мониторе 15.6" 16:9 HD (1366x768) LED Backlight:
Каждый раз вызываю HistorySelect на полную. Формирующаяся история после вызова будет только расширяться или же возможны ситуации, когда после какого-то вызова HistorySelect данные исторической таблицы не просто дополняться, но и местами изменятся?
В тестере, очевидно, только расширяется, без изменений ранее полученных данных. А на реале?