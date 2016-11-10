MetaEditor build 1463 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста, соберите всё в один пост: текст, описание, вопрос. Не жалейте чернила и бумагу.
Уважаемый, еще раз повторяю, что это ответ на вопрос Рената. Он меня попросил показать скрины - сделал это.
Уважаемый, еще раз повторяю, что это ответ на вопрос Рената. Он меня попросил показать скрины - сделал это.
Потрудитесь осознать, что на техническом форуме не просто указывают, как поступать:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor build 1463
Renat Fatkhullin, 2016.11.04 19:07
Пишите техничнее, пожалуйста. Хотя бы со скришотами.
Иначе просто непонятно, что конкретно вы имеете в виду короткими фразами или ссылками на некие скрипты или прошлое.
И ещё - название темы прочтите.
Потрудитесь осознать, что на техническом форуме не просто указывают, как поступать:
И ещё - название темы прочтите.
Вы с какой целью пытаетесь зафлудить мой технический диалог с Ренатом?
Вы абсолютно не знаете MT4-представления истории. Не знаете, насколько это удобно и прочее. А это знают здесь ВСЕ старожилы. И Ренат, конечно. Поэтому наш с ним диалог на эту тему очень даже предметный.
Вы с какой целью пытаетесь зафлудить мой технический диалог с Ренатом?
Вы абсолютно не знаете MT4-представления истории. Не знаете, насколько это удобно и прочее. А это знают здесь ВСЕ старожилы. И Ренат, конечно. Поэтому наш с ним диалог на эту тему очень даже предметный.
Вот моя история в MT5-представлении
Я отлично разбираюсь, что такое сделки, позиция, ордер. Пишу сложные кренделя на чистом MQL5. Но вот это представлении истории не перевариваю совсем. Голова кругом. На элементарные вопросы ответить себе не могу, над которыми в MT4 даже не задумывался.
Поэтому сконвертил скрипт 2006 года, и он ТУ ЖЕ историю показывает вот так
Ну все, как на ладони. Понятно, читается элементарно! Сразу ясно, кто, где, когда и насколько. Видны все связи и т.д.
Да, теперь идея понятна.
Давно уже просят и мы сделаем дополнительный главный отчет, который сливает не только ордера со сделками, но и клирингованные сделки(вот где ужас).
Надо только с духом собраться.
Да, теперь идея понятна.
Давно уже просят и мы сделаем дополнительный главный отчет, который сливает не только ордера со сделками, но и клирингованные сделки(вот где ужас).
Надо только с духом собраться.
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#include <MQL4_to_MQL5.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#ifdef __MQL5__
void OnStart( void )
{
// Report_strict.mq4
::init();
::start();
::deinit();
MessageBox("Загляните в MQL5\\Files");
return;
}
#endif // __MQL5__
// Не обращайте внимание на Warnings - скрипт написан в 2006 году...
#define i ii // избегаем часть Warnings
#include "Report_strict.mq4" // #property strict (MQL5), original - https://www.mql5.com/ru/code/8126
Т.е. просто написал MT4-функции под MT5. И все автоматом заработало. Поэтому сложно не должно быть совсем. К тому же MT4-функции помогают всем желающим с легкостью переходить на MT5.
Может, и Вам написать подобную библиотеку, чтобы люди могли переходить и читать свой код? Проблема на самом деле именно в чтении кода. На MT4-функциях под MT5 люди сразу понимают, что делает код. Эта легкость и заставляет людей на форумах даже под MultiCharts и NinjaTrader обсуждать торговые алгоритмы на MT4-ордерной языковой системе. Все сразу понимают. Это своего рода стал международный ордерный язык. И этим Вашим достижением, которым можно и нужно гордиться, наверное, целесообразно пользоваться.
С клирингом не знаком, поэтому серьезности проблемы не представляю.
ArrayPrint.
Если смотреть подсказку, то за точность вывода отвечает второй элемент:
но: тип переменной должен быть uint, а в подсказке стоит _Point, а _Point совсем не uint. Наверное имелось в виду Digits()?
но: тип переменной должен быть uint, а в подсказке стоит _Point, а _Point совсем не uint. Наверное имелось в виду Digits()?
Наверное, имелось в виду double. Чтобы можно было задавать квантование не только целой степенью десятки (Digits).
Давно назревшая необходимость
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Альтернативные реализации стандартных функций/подходов
Renat Fatkhullin, 2016.09.02 00:55
мысль понятна - функция нормализации с учетом грануляции тика.
Наверное, имелось в виду double. Чтобы можно было задавать квантование не только целой степенью десятки (Digits).
Давно назревшая необходимость
Нет. Должно быть целое цисло, не вещественное - количество цифр, которые будут выводится после запятой. Например при передаче "3" получим:
2016.11.04 21:50:56.974 ArrayPrint (EURUSD,M30) 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.111 1.112 1.112 1.112
Нет. Должно быть целое цисло, не вещественное - количество цифр, которые будут выводится после запятой. Например при передаче "3" получим:
2016.11.04 21:50:56.974 ArrayPrint (EURUSD,M30) 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.111 1.112 1.112 1.112