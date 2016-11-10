MetaEditor build 1463 - страница 15
ArrayPrint - аналогично.
Вот пример https://www.mql5.com/ru/forum/160673/page2#comment_3827986
Это ничем не отличается от того, что сам написал выше.
ArrayPrint все же гораздо больше входных параметров имеет. Интересует последний параметр flags.
В общем что касается зависания тестера. Мне удалось выявить несколько функций, приводящих к этому. Самая частая - Comment.
Вот попробуйте запустить в тестере такой индикатор:
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[])
{
Comment("OnCalculate");
return rates_total;
}
Скорость только не максимальную, чтобы тестирование занимало некоторое время, в процессе чего происходит зависание. Правда не всегда - я так и не понял, от чего зависит, то ли от движений мышкой, то ли ещё от чего. В общем можно протестить несколько раз, зависнуть должно.
При трёх скоростях тестирования:
В общем точнее предоставьте доказательства, что есть по Вашему "Зависание тестера".
Добавлено: и точнее опишите ситуацию: версия, билд, сервер, символ, таймфрейм, режим тестирования...
Добавлено: блин, завис таки мой редактор и тестер. Режим генерации тиков - "Все тики" был.
А что такое вот здесь:
?
Действительно:
//| Indicator_Test.mq5 |
//| Copyright 2012, CompanyName |
//| http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_plots 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total, // размер массива price[]
const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове
const int begin, // откуда начинаются значимые данные
const double& price[] // массив для расчета
)
{
Comment("OnCalculate");
return (rates_total);
}
Тестирование на максимальной скорости, режим генерации тиков "Все тики" - тестер зависает. Зависает означает следующее:
Если закомментировать строку вывода комментария - всё тестируется.
У меня оно не зависит ни от скорости, ни от режима, ни от таймфрейма. Зависнуть может в любом случае.
Кстати в моей программе к зависанию приводили также некоторые другие функии, например ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_BARS). Но изолированный пример с ними воспроизвести не удаётся. Впрочем, думаю, и Comment достаточно.
Это что такое?
HistoryCenter delete old files from C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\bases\FxPro-ECN\history\GBPUSD, last access time 2016.04.12 10:37
HistoryCenter delete old files from C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\bases\FxPro-ECN\history\USDCHF, last access time 2016.04.12 10:37
HistoryCenter delete old files from C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\bases\FxPro-ECN\history\USDJPY, last access time 2016.04.12 10:37
Прошу изменить MqlTick на
{
datetime time; // Время последнего обновления цен
double bid; // Текущая цена Bid
double ask; // Текущая цена Ask
double last; // Текущая цена последней сделки (Last)
ulong volume; // Объем для текущей цены Last
datetime_msc time_msc; // Время последнего обновления цен в миллисекундах
uint flags // Флаги тиков
};