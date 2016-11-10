MetaEditor build 1463
Язык в редакторе (меню "Вид" - "Language") выбран Русский, но в окне "Навигатор", при клике правой кнопки мышки выскакивает меню в котором половина пунктов на английском:
Добавлено:
хотя сами пункты работы с Хранилещем стали логичными и более информативными.
2016.11.04 18:52:37.558 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3656 / 8077 Mb, HDD: 47549 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.11.04 18:52:37.558 Terminal C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
После обновления запустил редактор и сразу бросилось задвоение панели различий версий:
Да, не усмотрели.
В настройках панели нажмите кнопку Сброс, пожалуйста.
Это предварительный тестовый билд, часть новых пунктов еще не переведена. Официальный релиз через неделю.
Обратите внимание на изменения в окне Experts:
- вывод строк поменялся и теперь идет сверху вниз, чтобы было удобно читать
- в колонке Сообщение шрифт моноширинный, чтобы удобнее было читать текстовых вывод, особенно колоночный
- можно вообще отключать колонки времени и источника, чтобы оставить больше места для рабочего поля
Это пока предварительная версия. Дальше мы интегрируем поисковую строку вверху взамен отдельного окна Просмотр, чтобы можно было легко искать данные в глубину файлов предыдущих дней.
К релизу окно журнал тоже получит такие же изменения, кроме моноширинного вывода колонки Сообщение.
В MQL5 появилась команда ArrayPrint(), которая позволяет очень удобно и автоматически распечатывать массивы для анализа.
Дальше мы интегрируем поисковую строку вверху взамен отдельного окна Просмотр, чтобы можно было легко искать данные в глубину файлов предыдущих дней.
Поделитесь, пожалуйста, 32 битным эдитором кто-нибудь.. Я столкнулся с проблемой, что визуальная панель в мт5 сильно тормозит при перемещении, тогда как абсолютно такая же в мт4 работает шустро, не могу понять в чем причина. Мб из-за компилятора.
При установке с ключом \32 из cmd все равно ставится 64 бит версия
Это окно не показывает последние записи в журнал. Оно выводит только то, что в *.log файлах. А туда последние события журнала пишутся ДАЛЕКО не сразу.
Эту проблему заодно решим на корню.
Мы дадим плоскую модель "пиши что хочешь, проси что хочешь" логов в одной вкладке.
Поделитесь, пожалуйста, 32 битным эдитором кто-нибудь.. Я столкнулся с проблемой, что визуальная панель в мт5 сильно тормозит при перемещении, тогда как абсолютно такая же в мт4 работает шустро, не могу понять в чем причина. Мб из-за компилятора.
При установке с ключом \32 из cmd все равно ставится 64 бит версия
Это от компилятора не зависит.
Можете написать нам в сервисдеск и приложить два файла ex4 и ex5 для проверки?
Это от компилятора не зависит.
Можете написать нам в сервисдеск и приложить два файла ex4 и ex5 для проверки?
Пробовал с разных точек
не закачивается обновление.
ЗЫ С Московской получилось.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
2016.11.04 18:52:37.558 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3656 / 8077 Mb, HDD: 47549 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.11.04 18:52:37.558 Terminal C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
После обновления запустил редактор и сразу бросилось задвоение панели различий версий: