MetaEditor build 1463

2016.11.04 18:52:37.557 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1463 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.11.04 18:52:37.558 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 3656 / 8077 Mb, HDD: 47549 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.11.04 18:52:37.558 Terminal        C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


После обновления запустил редактор и сразу бросилось задвоение панели различий версий:

Задвоение панели 

 

Язык в редакторе (меню "Вид" - "Language") выбран Русский, но в окне "Навигатор", при клике правой кнопки мышки выскакивает меню в котором половина пунктов на английском:

калейдоскоп 

 

Добавлено:

хотя сами пункты работы с Хранилещем стали логичными и более информативными.

 
Vladimir Karputov:
После обновления запустил редактор и сразу бросилось задвоение панели различий версий:

 

Косяки в самом современном компиляторе?
 

Да, не усмотрели.

В настройках панели нажмите кнопку Сброс, пожалуйста.


Это предварительный тестовый билд, часть новых пунктов еще не переведена. Официальный релиз через неделю.
 

Обратите внимание на изменения в окне Experts:

  • вывод строк поменялся и теперь идет сверху вниз, чтобы было удобно читать
  • в колонке Сообщение шрифт моноширинный, чтобы удобнее было читать текстовых вывод, особенно колоночный
  • можно вообще отключать колонки времени и источника, чтобы оставить больше места для рабочего поля

Это пока предварительная версия. Дальше мы интегрируем поисковую строку вверху взамен отдельного окна Просмотр, чтобы можно было легко искать данные в глубину файлов предыдущих дней.

К релизу окно журнал тоже получит такие же изменения, кроме моноширинного вывода колонки Сообщение.


В MQL5 появилась команда ArrayPrint(), которая позволяет очень удобно и автоматически распечатывать массивы для анализа.

 
Renat Fatkhullin:

Дальше мы интегрируем поисковую строку вверху взамен отдельного окна Просмотр, чтобы можно было легко искать данные в глубину файлов предыдущих дней.

Это окно не показывает последние записи в журнал. Оно выводит только то, что в *.log файлах. А туда последние события журнала пишутся ДАЛЕКО не сразу.
Поделитесь, пожалуйста, 32 битным эдитором кто-нибудь.. Я столкнулся с проблемой, что визуальная панель в мт5 сильно тормозит при перемещении, тогда как абсолютно такая же в мт4 работает шустро, не могу понять в чем причина. Мб из-за компилятора.

При установке с ключом \32 из cmd все равно ставится 64 бит версия 

 
fxsaber:
Это окно не показывает последние записи в журнал. Оно выводит только то, что в *.log файлах. А туда последние события журнала пишутся ДАЛЕКО не сразу.

Эту проблему заодно решим на корню.

Мы дадим плоскую модель "пиши что хочешь, проси что хочешь" логов в одной вкладке.

 
Maxim Dmitrievsky:

Поделитесь, пожалуйста, 32 битным эдитором кто-нибудь.. Я столкнулся с проблемой, что визуальная панель в мт5 сильно тормозит при перемещении, тогда как абсолютно такая же в мт4 работает шустро, не могу понять в чем причина. Мб из-за компилятора.

При установке с ключом \32 из cmd все равно ставится 64 бит версия 

Это от компилятора не зависит.

Можете написать нам в сервисдеск и приложить два файла ex4 и ex5 для проверки?

Renat Fatkhullin:

Это от компилятора не зависит.

Можете написать нам в сервисдеск и приложить два файла ex4 и ex5 для проверки?

хорошо, сделаю
 

Пробовал с разных точек

 

не закачивается обновление. 

ЗЫ С Московской получилось. 

