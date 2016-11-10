MetaEditor build 1463 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
после получения нового билда все советники слетели с графиков.
Билд последний от 4 ноября 1455
Win 7 64x
перегрузил еще раз теперь терминалы не запускаются :-),
MetaTrader завершил свою работу
перед этим всплыло окно - MetaEditor завершил работу
Пожалуйста, указывайте сразу больше деталей: билд, разрядность терминала, тип, разрядность операционной системы (эти данные можно взять из вкладки "Журнал" терминала - после перезагрузки терминала первые три строки).
2016.11.06 19:05:05.735 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, RDP, AMD Phenom II X4 955 Processor, RAM: 10625 / 12287 Mb, HDD: 840124 / 953866 Mb, GMT+03:00
2016.11.06 19:05:05.733 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1463 started (MetaQuotes Software Corp.)
перекомпилировал в последнем Едиторе - та же песня, советники не загружаются на график.
хотя на втором компьютере все ок
2016.11.06 18:04:04.336 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz, RAM: 21490 / 32684 Mb, HDD: 594755 / 1907721 Mb, GMT+02:00
2016.11.06 18:04:04.336 Terminal MetaTrader 5 - RoboForex x64 build 1463 started (ROBOFOREX LP)
1 - первый компьютер - чисто для терминалов, там только закрытый код - но компилированный вручную и скопированный на новый билд
2 - второй компьютер, на всех терминалах открытый код, т.е. перед запуском терминал перекомпилирует своих экспретов
даже стандартные эксперты не идут
2016.11.06 19:12:16.754 ExpertMACD invalid EX5 file (533)
скопировал открытый код эксперт, перегрузил терминал, получил это:
открываю MetaEditor - компилирую, компилятор слетает.
Да, есть проблема именно на AMD процессорах (на интелах все ок). В понедельник с утра выпустим апдейт.
Извините, пожалуйста. Недосмотрели и к счастью это тестовая бета для обкатки на нашем демо.
В качестве решения поставьте официальный билд поверх беты. Все данные будут сохранены.
Renat Fatkhullin, есть ли в планах ввести void и указатели для фундаментальных типов, typedef и типизацию class для шаблонов как в С++ ?
Ничего из опасных ссылок не будет однозначно.
Шаблоны мы постепенно расширяем. Но без фанатизма - навороченность конструкций языка для нас не является целью.
Ничего из опасных ссылок не будет однозначно.
Шаблоны мы постепенно расширяем. Но без фанатизма - навороченность конструкций языка для нас не является целью.
Это хорошо, что шаблоны расширяются, а какие были введены расширения в этом году, где можно почитать про это? Ну и все же typedef и типизация class для шаблонов хотелось бы увидеть, без них некоторые вещи выглядят грубовато.