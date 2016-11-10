MetaEditor build 1463 - страница 3

fxsaber:
Проблема осталась

Проверим, спасибо.
 

fxsaber, 2016.11.04 18:55

Смотрю историю тестера через сконверченный MT4-скрипт 2006 года. Он показывает все так же удобно, как MT4.

А иначе результаты тестера смотреть/анализировать невозможно! Точно так же смотрю историю торгов (уже не тестера).

Сделайте, пожалуйста, MT4-вариант представления истории торгов. MT5-представление из-за своей непонятности отпугивает многих, кто хочет перейти. Я бы выкинул бы MT5, если бы не нашел такое кривое, но все же решение представления истории. 

 
//   Определение TP и SL закрытых позиций - на данный момент (build 1368) MQL5 этого делать не умеет
А это то, что умеет MT4, но не умеет MT5. Почему? - загадка.
 
Пишите техничнее, пожалуйста. Хотя бы со скришотами.

Иначе просто непонятно, что конкретно вы имеете в виду короткими фразами или ссылками на некие скрипты или прошлое.

 
Renat Fatkhullin:

Пишите техничнее, пожалуйста. Хотя бы со скришотами.

Вот моя история в MT5-представлении

Я отлично разбираюсь, что такое сделки, позиция, ордер. Пишу сложные кренделя на чистом MQL5. Но вот это представлении истории не перевариваю совсем. Голова кругом. На элементарные вопросы ответить себе не могу, над которыми в MT4 даже не задумывался.

Поэтому сконвертил скрипт 2006 года, и он ТУ ЖЕ историю показывает вот так

Ну все, как на ладони. Понятно, читается элементарно! Сразу ясно, кто, где, когда и насколько. Видны все связи и т.д. 

 
Тогда опишите подробнее что это в вашем представлении =)    (с)"Я отлично разбираюсь, что такое сделки, позиция, ордер"
 
Так где вопрос то?
 
Vladimir Karputov:
Так где вопрос то?
Это ответ Ренату.
 
Vitaly Muzichenko:
Тогда опишите подробнее что это в вашем представлении =)    (с)"Я отлично разбираюсь, что такое сделки, позиция, ордер"

Давайте Вы посмотрите скрипт SlipPage, чтобы понять уровень моего владения терминами и чистым MQL5. Это как раз та работа, которая невозможна на MT4 и крайне сложна для реализации через СБ. 

Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
 
fxsaber:
Это ответ Ренату.
Пожалуйста, соберите всё в один пост: текст, описание, вопрос. Не жалейте чернила и бумагу.
