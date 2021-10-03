Может стоит причесать?
Такое впечатление что тема была создана в 2012 году . посмотрел, нет, 2016 год.
Спасибо за оперативное реагирование, Владислав.
И в прям, в 2016 году уже либо глаз замылен, или лучше переводить самому...
Но в фрилансе не иссякает поток заявок на перевод на "другой язык", значит старая кодабаза востребована, а чем заполнена до краев кодобаза сейчас я еще не знаю.
Наверное с далекого 2010 много изменилось, но я как бы о разумной стандартизации языка говорил и тут общая концепция, наверное, наверняка не пострадает.
А отличий в языке быть не должно. Да - торговое окружение, разные системы учета меняют торговые функции, но почему по разному нужно инициировать буфера,
графические объекты, сцеплять строки или преобразовывать типы?
Не знаю, но мне показалось это странным. в 2016 году.
Если сообщество посчитает мои вопросы странными, а тему «нафталинной» - ничего страшного, буду знать .
А было бы вообще замечательно, если бы к штатному Стилизатору добавить еще и....
можно добавить свои стили, вот это было бы хорошо.
у меня вот штатное форматирование кода вызывает внутренний диссонанс и полное неприятие.
Спасибо Максим,
но я говорил не о стилизаторе кода на форуме, а о возможностях MetaEditor.
ArrayMaximum
Ищет максимальный элемент в первом измерении многомерного числового массива.
int ArrayMaximum(
Параметры
array[]
[in] Числовой массив, в котором производится поиск.
start=0
[in] Начальный индекс для поиска.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество элементов для поиска. По умолчанию, ищет во всем массиве (count=WHOLE_ARRAY).
ArrayMaximum
Ищет в одномерном числовом массиве максимальный элемент.
int ArrayMaximum(
жесть.
Угу, полна перлов типа "скрипт, открывающий подряд три одинаковых ордера на покупку". Почему-то этот маразм особенно запомнился.
Вариантов два:
- Любой код имеет право на жизнь.
- Нужна конкретная ссылка - для определения достоверности сказанного.
Логически продолжу
3. Любой пост имеет право на жизнь. Превратим форум в помойку!
В следующий раз, как встречу такие перлы в КБ, пришлю ссылку обязательно. А так не было нужды сохранять.
А в чем проблема-то написать "обертку", унифицирующую все действия ?
Завтра выйдет еще одна платформа - под нее не надо будет переписывать логику программ, достаточно переписать обертки.
На мой взгляд, идеалом был бы код, который бы работал вобще на всех биржевых платформах, и при появлении новой - просто надо было бы написать класс-адаптер (или набор таких классов), которые бы позволили легко перенести все имеющиеся наработки на новую платформу.
Мне кажется, что подобные "причесывания" не имеют особого смысла.
Я могу заблуждаться, но диалекты МQL5/4 не всегда объяснимы различиями в платформах.
MQL4 все же отличается от Пятерки..
И не только работой с торговыми функциями.
Возьмем простую функцию сцепления строк
StringConcatenate
Возвращает строку, сформированную в результате конкатенации преобразованных в тип string параметров.
string StringConcatenate(
void argument1, // первый параметр любого простого типа
void argument2, // второй параметр любого простого типа
... // следующий параметр любого простого типа
);
Параметры
argumentN
[in] Любые значения, разделенные запятыми. От 2 до 63 параметров любого простого типа.
Возвращаемое значение
Строка, сформированная в результате конкатенации преобразованных в тип string параметров. Параметры преобразуются в строки по тем же правилам, что и в функциях Print() и Comment().
Примечание
Параметры могут иметь любой тип. Количество параметров не может быть меньше 2 и не может превышать 64.
Пример:
string text;
text=StringConcatenate("Account free margin is ", AccountFreeMargin(), " Current time is ", TimeToStr(TimeCurrent()));
// text="Account free margin is " + AccountFreeMargin() + " Current time is " + TimeToStr(TimeCurrent())
Print(text);
Но в пятерке так нельзя, потому как
StringConcatenate
Формирует строку из переданных параметров и возвращает размер сформированной строки. Параметры могут иметь любой тип. Количество параметров не может быть меньше 2 и не может превышать 64.
int StringConcatenate(
string& string_var, // строка для формирования
void argument1 // первый параметр любого простого типа
void argument2 // второй параметр любого простого типа
... // следующий параметр любого простого типа
);
Параметры
string_var
[out] Строка, которая будет сформирована в результате конкатенации.
argumentN
[in] Любые значения, разделенные запятыми. От 2 до 63 параметров любого простого типа.
Возвращаемое значение
Возвращает длину строки, сформированной путем конкатенации преобразованных в тип string параметров. Параметры преобразуются в строки по тем же правилам, что и в функциях Print() и Comment().
Смотри также
A чего стоят любезно предлагаемые для автоподстановки функции DoubleToStr, TimeToStr, StrToDouble, StrToInteger, StrToTime
Однообразие нарушает отсутствие IntegerToStr()... 😶
Я как бы отдаю отчет, что существует огромное количество кода, использующего эти функции, но было бы правильным хотя бы не предлагать эти функции.
А было бы вообще замечательно, если бы к штатному Стилизатору добавить еще и Корректора - возможность заменить функции, которых нет в стандарте общего языка и никогда там не будет.
Тогда и переход на пятерку будет для многих кодеров и их продуктов легче.
А если еще помечтать, то разработчикам МТ5 стоило бы сделать конвертор МТ4 кода. Ну на первых порах для индикаторов.
Какой бы гигантский шаг по заполнению кодебазы был бы сделан!
😉