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RSI Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) отрисованный в виде цветной гистограммы:
Рис. 1. RSI Histogram
Change Timeframe All Charts
Скрипт меняет таймфрейм всем графикамiRSI rule Full
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционал
CCI Color N Bars
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) показывающий цветом перелом тенденцииCCI Color N Bars EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCI Color N Bars'