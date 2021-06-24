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Индикаторы

RSI Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2047
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) отрисованный в виде цветной гистограммы:

RSI Histogram

Рис. 1. RSI Histogram


    Change Timeframe All Charts Change Timeframe All Charts

    Скрипт меняет таймфрейм всем графикам

    iRSI rule Full iRSI rule Full

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционал

    CCI Color N Bars CCI Color N Bars

    Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) показывающий цветом перелом тенденции

    CCI Color N Bars EA CCI Color N Bars EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'CCI Color N Bars'