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Индикаторы

BB RSI Signal - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3459
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_ARROW - ищет моменты на баре #1, когда бар открывается (выше линии Upper и RSI в зоне перекупленности; ниже линии Lower и RSI в зоне перепроданности). Параметры для Bollinger Bands и RSI настраиваемые (для RSI даже настраиваемые уровни). Также можно отдельно для Up и Down сигналов выбрать свой символ. Плюс для обоих сигналов настраивается отступ.

BB RSI Signal

Рис. 1. Индикатор BB RSI Signal и два индикатора (BB и RSI) Добавленные вручную для наглядности

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