Описание

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_ARROW - ищет моменты на баре #1, когда бар открывается (выше линии Upper и RSI в зоне перекупленности; ниже линии Lower и RSI в зоне перепроданности). Параметры для Bollinger Bands и RSI настраиваемые (для RSI даже настраиваемые уровни). Также можно отдельно для Up и Down сигналов выбрать свой символ. Плюс для обоих сигналов настраивается отступ.





Рис. 1. Индикатор BB RSI Signal и два индикатора (BB и RSI) Добавленные вручную для наглядности