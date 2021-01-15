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BB RSI Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор на базе стиля рисования DRAW_ARROW - ищет моменты на баре #1, когда бар открывается (выше линии Upper и RSI в зоне перекупленности; ниже линии Lower и RSI в зоне перепроданности). Параметры для Bollinger Bands и RSI настраиваемые (для RSI даже настраиваемые уровни). Также можно отдельно для Up и Down сигналов выбрать свой символ. Плюс для обоих сигналов настраивается отступ.
Рис. 1. Индикатор BB RSI Signal и два индикатора (BB и RSI) Добавленные вручную для наглядности
Советник-утилита: закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера в заданное времяFour MA on OBV
Четыре iMA (Moving Average, MA) рассчитанных на индикаторе iOBV (On Balance Volume, OBV)
Утилита для ручной торговли от Трендовых и Горизонтальных линии по цвету.Open Close Panel Colors
Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton.