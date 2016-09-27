А нужно ли анализировать бары/свечи на таймфрейме?
Привычное представление котировок - это котировки свернутые по определённым временным промежуткам (таймфреймам) с основными показателями OHLC (Open, High, Low, Close). И не секрет, что на каждом таймфрейме представление графика будет разное или даже разительно различаться.
Так стоит ли анализировать свечи/бары? А может нужно рассматривать вот такой график:
То есть это абсолютно чистый график. Только цена. Никаких графических построений - ни баров, ни свечей нет.
да легко..вход минимальным лотом в любую сторону и при профите>X закрыть позу до след.дня, при просадке по нему>Y начинать усредняться и достигнув 0 или профукав Z уйти с рынка на неделю..так можно даже вообще без графика :) чисто по таймеру и алертам
Видимо вы теоретик, на практике же, ваш метод будет провальным, усреднение приведет к сливу депозита, рано или поздно, не говоря о подводных камнях которые создает ваш "брокер" !!!
Я хотел сказать, что цены идут ценовым потоком. Этот поток может быть примерно таким (это по сути вырезка из тикового графика):
А вот когда этот поток сворачивается в таймфреймы - то получаются совершенно разные виды/фигуры (всё только от фантазии зависит) на разных таймфреймах. Но сворачивание данных в таймфреймы что-то убивает в данных. Что-то очень важное.
Владимир !
Вы в SUBJ сказали - "А может нужно рассматривать вот такой график" показав чистый лист, разве что с текущими Bid/Ask.. А что вы при этом имели ввиду, то известно только вашим ручным тараканам :-)
Так что и будем обсуждать чистый лист..без следов инсектопоидов
Да со свечами все очень просто. С точки зрения DSP это проведение дискретизации сигнала без подавления ВЧ составляющей, что и приводит к абсурдным результатам. К примеру, для свечного графика на М1 частота дискретизации будет 1/60 Гц. И в сигнале, из которого мы будем строить свечи, не должно быть ВЧ компонентов с частотами выше половины частоты дискретизации, то есть 1/60/2 Гц.
Фильтрации, естественно, не делается, поэтому OHLC - филькина грамота.
Шаблоны для МТ5
Karputov Vladimir, 2016.04.21 11:33
Шаблон "Bid Ask Last and Trade.tpl", который отображает только цены Bid, Ask, Last и торговые уровни. Фон белый. Бары и свечи не отображаются.
Вид графика:
Настройка цветов в шаблоне:
То есть это абсолютно чистый график. Только цена. Никаких графических построений - ни баров, ни свечей нет.