А нужно ли анализировать бары/свечи на таймфрейме?

Привычное представление котировок - это котировки свернутые по определённым временным промежуткам (таймфреймам) с основными показателями OHLC (Open, High, Low, Close). И не секрет, что на каждом таймфрейме представление графика будет разное или даже разительно различаться.

Так стоит ли анализировать свечи/бары? А может нужно рассматривать вот такой график:

Karputov Vladimir, 2016.04.21 11:33

Шаблон "Bid Ask Last and Trade.tpl", который отображает только цены Bid, Ask, Last и торговые уровни. Фон белый. Бары и свечи не отображаются.

Вид графика:

Вид графика. Шаблон "Bid Ask Last and Trade.tpl" 

Настройка цветов в шаблоне:

Настройка цветов в шаблоне "Bid Ask Last and Trade.tpl" 


То есть это абсолютно чистый график. Только цена. Никаких графических построений - ни баров, ни свечей нет.

 
да легко..вход минимальным лотом в любую сторону и при профите>X закрыть позу до след.дня, при просадке по нему>Y начинать усредняться и достигнув 0 или профукав Z уйти с рынка на неделю..так можно даже вообще без графика :) чисто по таймеру и алертам
 
да легко..вход минимальным лотом в любую сторону и при профите>X закрыть позу до след.дня, при просадке по нему>Y начинать усредняться и достигнув 0 или профукав Z уйти с рынка на неделю..так можно даже вообще без графика :) чисто по таймеру и алертам
Видимо вы теоретик, на практике же, ваш метод будет провальным, усреднение приведет к сливу депозита, рано или поздно, не говоря о подводных камнях которые создает ваш "брокер" !!!
 
Видимо вы теоретик, на практике же, ваш метод будет провальным, усреднение приведет к сливу депозита, рано или поздно, не говоря о подводных камнях которые создает ваш "брокер" !!!
при торговле на голом (то есть абсолютно голом - только текущая цена и без истории) графике, это единственно разумная стратегия :-)
 
Это не график вообще. С тем же успехом можно показывать какой-нибудь вертикальный ползунок. То есть нет визуальной истории котировок. Тогда уж без свечей, но чистый график бид/аск
 

Я хотел сказать, что цены идут ценовым потоком. Этот поток может быть примерно таким (это по сути вырезка из тикового графика):

Ценовой поток

А вот когда этот поток сворачивается в таймфреймы - то получаются совершенно разные виды/фигуры (всё только от фантазии зависит) на разных таймфреймах. Но сворачивание данных в таймфреймы что-то убивает в данных. Что-то очень важное. 

 
В настольный теннис можно играть в темноте , предварительно мяч натерев чесноком , другая сенсорика -другой результат - рассматриваются вакансии  для слепых ))))
 
Владимир !

Вы в SUBJ сказали - "А может нужно рассматривать вот такой график" показав чистый лист, разве что с текущими Bid/Ask.. А что вы при этом имели ввиду, то известно только вашим ручным тараканам :-)

Так что и будем обсуждать чистый лист..без следов инсектопоидов

 
Если тики делить на баевские и селовские получиться кластерная визуализация рынка , а теоретическая интерпретация VSA.  Чем бары отличаются от яп. свечей = цветом т.е. дополнительная информация , а какую дополнительную информацию можно извлечь из потока цены на графике ? 
 
Да со свечами все очень просто. С точки зрения DSP это проведение дискретизации сигнала без подавления ВЧ составляющей, что и приводит к абсурдным результатам. К примеру, для свечного графика на М1 частота дискретизации будет 1/60 Гц. И в сигнале, из которого мы будем строить свечи, не должно быть ВЧ компонентов с частотами выше половины частоты дискретизации, то есть 1/60/2 Гц.

Фильтрации, естественно, не делается, поэтому OHLC  - филькина грамота.

 
С другой стороны, при фильтрации будем иметь неизбежное запаздывание после фильтра, что для торговли непреемлимо.
