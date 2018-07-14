Автоматическая смена аккаунта для доступа к MT4/MT5
Был где-то скрипт, я точно помню.
Использует внешние DLL, эмулирует "ручную" смену аккаунта.
Вот, нашел. Если переработать (другие идентификаторы поставить) - то и для МТ5 можно сделать по тому же принципу.
- голосов: 21
- 2015.12.23
- Sergey Lukin
- www.mql5.com
Был где-то скрипт, я точно помню.
Использует внешние DLL, эмулирует "ручную" смену аккаунта.
Вот, нашел. Если переработать (другие идентификаторы поставить) - то и для МТ5 можно сделать по тому же принципу.
Спасибо, сейчас попробую протестировать.
Сделал рабочий вариант для MT4, может кому пригодится
//+------------------------------------------------------------------+ //| mql4-auth-example.mq4 | //| Copyright 2015, Sergey Lukin | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict #include <mql4-auth.mqh> void OnStart() { //--- удаление всех созданных объектов bool DelAllObjects=true; if(DelAllObjects==true) { int obj_total=ObjectsTotal(); PrintFormat("Всего%d объектов",obj_total); for(int i=obj_total-1;i>=0;i--) { string name=ObjectName(i); PrintFormat("Объект%d:%s",i,name); ObjectDelete(name); } } int arrName[2]= //Заполняем массив логинами { 111, 222, }; string arrPass[2]= //Заполняем массив паролями { "qwerty", "qwerty2", }; int Razriv=0; int Raznica=20; for(int i=0; i<2; i++)//i равно числу аккаунтов { Print("arrName=",arrName[i],"arrPass=",arrPass[i]); if(auth((string)arrName[i],arrPass[i],"RoboForex-FixCent"))//указываем последним значением брокера/сервер, но можно так же создать массив { Print("1 Hooray, I found the login dialog, inserted credentials, now wait until MT4 connects :)"); Sleep(2000); Razriv=Razriv+Raznica; info(Razriv); } else { Print("1 Sorry, I could not even find the Login dialog... Is your MT4 older than v880 or something?"); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //|Функция запроса вывода информации на экран | //+------------------------------------------------------------------+ int info(int x) { double Balance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); double Eguity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); long Name=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN); double Proc=0.0; if(Balance>0 && Eguity>0) Proc=Eguity/Balance*100; Label((string)x,//Название 0, //Окно 30, //X x, //Y "Name:"+(string)Name+" Balance="+DoubleToString(Balance,2)+" Eguity="+DoubleToString(Eguity,2)+" %="+DoubleToString(Proc,2), 10,//Размер шрифта Yellow,//Цвет шрифта CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER ); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //|Функция вывода информации на экран | //+------------------------------------------------------------------+ void Label(string _name,int _window,int _x,int _y,string _text,int _font,color _color,int corner,int anchor) { ObjectDelete(0,_name); ObjectCreate(0,_name,OBJ_LABEL,_window,0,0); ObjectSetInteger(0,_name,OBJPROP_CORNER,corner); ObjectSetInteger(0,_name,OBJPROP_XDISTANCE,_x); ObjectSetInteger(0,_name,OBJPROP_YDISTANCE,_y); ObjectSetText(_name,_text,_font,"Arial",_color); ObjectSetInteger(0,_name,OBJPROP_ANCHOR,anchor); } //+------------------------------------------------------------------+
Конечно информация в виде объектов на экране не есть замечательно, поэтому, может кто поможет сделать вывод информации в табличном виде? Я с таблицами совсем не работал :(
Пропал мой пост.
Вопрос в том, как управлять звуком в MT4/MT5, а именно отключать и включать бряканье при разрыве связи?
Пропал мой пост.
Вопрос в том, как управлять звуком в MT4/MT5, а именно отключать и включать бряканье при разрыве связи?
В настройках есть отключение
В настройках есть отключение
Да, конечно есть, поэтому я и спросил, как им управлять! Разрыв связи - важная информация, но когда просто надо промониторить свои счета и происходит бряконье 60 раз (зависит от счетов), то это раздражает.
Двойной щелчок мыши на колокольчике - включение/выключение звука для нужного события.
Удивлен, я пишу, что не хочу каждый раз перед проверкой аккаунтов входить в это меню, но при этом считаю полезной информацию о разрыве связи, а Вы опять демонстрируете то, чего я делать не хочу.
Нужно автоматизировать процесс включения/выключения звука.
Удивлен, я пишу, что не хочу каждый раз перед проверкой аккаунтов входить в это меню, но при этом считаю полезной информацию о разрыве связи, а Вы опять демонстрируете то, чего я делать не хочу.
Нужно автоматизировать процесс включения/выключения звука.
Для начала нужно определить критерии, по которым программа сможет изменять включение/отключение звука. Ведь не может же она знать, нужно Вам сейчас отключение или включение звука. Будут критерии, станет возможна и автоматизация. А то в том описании, которое Вы даете, прослеживается только один критерий: "хочу".
Для начала нужно определить критерии, по которым программа сможет изменять включение/отключение звука. Ведь не может же она знать, нужно Вам сейчас отключение или включение звука. Будут критерии, станет возможна и автоматизация. А то в том описании, которое Вы даете, прослеживается только один критерий: "хочу".
Какой Вам ещё критерий? Не понимаю. Я сам пропишу включение/выключение, мне нужно знать, как это сделать. А так - выключать в начале исполнения скрипта и включать в конце перед окончанием работы скрипта.
Какой Вам ещё критерий? Не понимаю. Я сам пропишу включение/выключение, мне нужно знать, как это сделать. А так - выключать в начале исполнения скрипта и включать в конце перед окончанием работы скрипта.
Я не понимаю, какая разница, где именно настраивать: в указанном меню или в меню той программы, которая это будет делать? Ведь все равно требуется действие от человека. В чем тогда автоматизация?
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Интересует вопрос организации автоматической смены аккаунта для доступа к разным торговым счетам. Смена должна происходить через заданный интервал.
К сожалению на портале решения точного не нашел (плохо искал?), есть такое решение https://www.mql5.com/ru/code/10447 , но оно подходит в случае, если пароль сохранен в терминале, а у меня ситуация такая, что могут меняться сервера, пароли и логины.
Как их вводить? Есть у кого какие идеи?