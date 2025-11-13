Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 29
Не усложняйте. План - это просто условная HTML разметка, все равно ее вручную приходится по много раз перекраивать. О восстребованности статьи заранее никто знать не может. Согласование скорее формальный процесс, отсеивающий не дотягивающие работы или явно рекламные прокломации. Для начинающих писателей согласование - это скорее изучение стандартов того, как нужно приподносить информацию.
DSP - тема нужная и восстребованая. Обязательно пишите. Оформление делайте как здесь: https://www.mql5.com/ru/articles/1699, не ошибетесь. + Примерный план, если можно опубликуйте, хотелось бы поучаствовать.
Начал писать, вот план первой части о цифровых фильтрах. Примеры кода в план не входят, так как многое разрабатываю на лету, заранее трудно все жестко спланировать. Но примеров будет много + делаю индикатор на основе материала. Кстати, вопрос, сейчас получилась смесь английских и русских названий и аббревиатур. Думаю, это неправильно. Какие лучше использовать? Например, в учебниках для студентов пишут ЦОС (цифровая обработка сингалов), в статьях для специалистов пишут DSP (digital signal processing). Если все по английски, как перевести название фильтра из п.16 ? :)
Желательно, конечно, согласовывать план с администрацией перед тем как писать. Чтобы не делать лишней работы.
Решил вторично ответить насчет заявленных тем. Сейчас приведу пример крайне интересной темы, в которой я неплохо разбираюсь и которую зарубят на корню на 99%, если я предложу ее для написания статьи.
Это не так. Наоборот мы приветствуем и стимулируем написание статей про интеграции с другими системами аналитики.
Сейчас это очень мощный пакет, который включает в себя библиотеки по работе с мультизадачностью, параллелизмом, математическими функциями и методами DSP. Естественно, используются все новейшие расширения последних версий процессоров от Intel. В пакет также входят компиляторы С++ и Фортран, также оптимизированные под родные процессоры. Скорость работы фантастическая, последний компилятор С++ от Microsoft рвет в несколько раз.
Вы подменили понятие "спец библиотека в бинарном виде" и "компилятор". Компилятор от Intel давно никого не рвет уже лет 5 минимум.
А вот его специализированная платная мат библиотека конечно же очень эффективна в DSP. Но никакого отношения к компилятору она не имеет. Работает как на чистом MSVC компиляторе, так и на прицепленном Intel компиляторе.
Но для нас, трейдеров, изюминка даже не в скорости. Библиотека содержит огромный математический функционал, которого даже близко нет в MQL4/5 и стандартных библиотеках С++. Например, реализация вейвлет преобразования, которая позволяет сделать фильтр с уменьшенной задержкой. Сейчас этот пакет библиотек называется Intel Parallel Studio XE 2015
Мы работаем над увеличением объема библиотек как в виде MQL4/MQL5 кода, так и в нативном коде (тяжелые автоматические мультипотоковые математические расчеты - это запланировано в будущем).
Посмотрите в раздел библиотек https://www.mql5.com/ru/code/mt5/libraries, пожалуйста. Например, недавно выпустили портированную библиотеку FuzzyNet - библиотека для работы с нечеткой логикой в дополнение к ALGLIB - библиотека численного анализа.
Готовим порт Accord.Net (Нечёткая логика, Генетические алгоритмы, Нейронные сети, Методы мамашиного обучения, Статистика, Математический модуль, Обработка аудио, видео, картинок).
Я бы с огромным удовольствием написал об этом пакете, но он напрямую конкурирует с основным постулатом MQ, что теперь MQL5 настолько быстр, что костыли в виде сторонних DLL больше не нужны. При этом, видимо, предполагается, что всю математику трейдеры легко напишут и сами ))
Постулат верен и не лимитирует трейдеров использовать DLL для своих расчетов. Он используется в контексте "отличное и правильное решение для безопасности программ, размещаемых в Маркете", а не в виде глобальной максимы. При этом, возможностей языка (который продолжает развитие) столько, что можно писать системы любой сложности.
Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь трейдерам и разработчикам. Включая самостоятельное портирование хорошо зарекомендовавших себя библиотек.
То, что приветствуете статьи по интеграции - это радует.
А какой же тогда компилятор рвет? Я имею в виду, конечно, компиляторы для x86/x64. Если напишу статью по IPP, обязательно сделаю тесты с новыми версиями компиляторов, как делал раньше.
Да, последние полтора года меня развитие MQ откровенно радует. Уже одно то, что калеку MQL4 вылечили, для меня дорогого стоит ))
Кстати, зашел на сайт Intel и узнал, что библиотека IPP теперь выделена из Intel Parallel Studio и доступна бесплатно без премиум поддержки.
Никакой компилятор уже не рвет.
Все основные игроки научились уже за 20 лет писать С++ компиляторы и вышли на один технологический уровень.
Если не использовать новые наборы инструкций и векторизацию, то да, все йогурты давно одинаковы. А если использовать, то интеловцы выжимают из своих процесоров и на своем компиляторе в полтора-два раза больше, чем товарищи со стороны. Что и неудивительно, они все особенности и секреты проца знают. Вы же сами гоняли несколько лет назад мой тест, а это обычный расчет числа PI.
После отсылки статьи:
Я ожидал, что будет надпись: (представлена на проверку).
