Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 29

Vasiliy Sokolov:

Не усложняйте. План - это просто условная HTML разметка, все равно ее вручную приходится по много раз перекраивать. О восстребованности статьи заранее никто знать не может. Согласование скорее формальный процесс, отсеивающий не дотягивающие работы или явно рекламные прокломации. Для начинающих писателей согласование - это скорее изучение стандартов того, как нужно приподносить информацию.

DSP - тема нужная и восстребованая. Обязательно пишите.  Оформление делайте как здесь: https://www.mql5.com/ru/articles/1699, не ошибетесь. + Примерный план, если можно опубликуйте, хотелось бы поучаствовать.

Начал писать, вот план первой части о цифровых фильтрах. Примеры кода в план не входят, так как многое разрабатываю на лету, заранее трудно все жестко спланировать. Но примеров будет много + делаю индикатор на основе материала. Кстати, вопрос, сейчас получилась смесь английских и русских названий и аббревиатур. Думаю, это неправильно. Какие лучше использовать? Например, в учебниках для студентов пишут ЦОС (цифровая обработка сингалов), в статьях для специалистов пишут DSP (digital signal processing). Если все по английски, как перевести название фильтра из п.16 ? :)

  1. Что такое цифровая обработка сигналов (ЦОС), области применения
  2. Как ЦОС может улучшить анализ котировок
  3. Переходим на тиковые данные
  4. Зачем нужна квантизация тиковых данных. Пример квантизации с использованием таймера
  5. Для чего нужны цифровые фильтры. Характеристики цифровых фильтров
  6. Два типа фильтров - КИХ и БИХ
  7. Почему Moving Average являются цифровыми фильтрами
  8. Как устроен фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Анализ кода Simple MA, как КИХ фильтра.
  9. Расчет коэффициентов КИХ.
  10. Как устроен фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ). Анализ кода Exponential MA, как БИХ фильтра.
  11. Расчет коэффициентов БИХ.
  12. Достоинства и недостатки использования КИХ и БИХ фильтров в индикаторах и экспертах
  13. Универсальный класс КИХ фильтра
  14. Оконные КИХ фильтры. Типы окон и характеристики фильтров на их основе: Kaiser, Hamming, Gaussian, Chebuchev.
  15. Как получить коэффициенты окна и использовать их в Универсальном классе КИХ фильтра
Alexey Volchanskiy:

Начал писать, вот план первой части о цифровых фильтрах.

Да, и еще. Я обещал провести вебинар по теме фильтров. Тема в силе, проведу вот по этому плану.  Просили рассказать про фильтр Гаусса, я его включил в список (Gaussian). Так что корректируйте, дополняйте.. Если на форуме есть Вася Пупкин - право на торговое имя из п.16 за ним ))
 
Alexey Volchanskiy:

Начал писать, вот план первой части о цифровых фильтрах.

Желательно, конечно, согласовывать план с администрацией перед тем как писать. Чтобы не делать лишней работы.
 
Alexander Fedosov:
Желательно, конечно, согласовывать план с администрацией перед тем как писать. Чтобы не делать лишней работы.
Разумеется, я это сделаю. Я пока только начал, так что ничего страшного.  Просто тут просили выложить на предмет дополнений.
 
Alexey Volchanskiy:

Решил вторично ответить насчет заявленных тем. Сейчас приведу пример крайне интересной темы, в которой я неплохо разбираюсь и которую зарубят на корню на 99%, если я предложу ее для написания статьи.

Это не так. Наоборот мы приветствуем и стимулируем написание статей про интеграции с другими системами аналитики.

Сейчас это очень мощный пакет, который включает в себя библиотеки по работе с мультизадачностью, параллелизмом, математическими функциями и методами DSP. Естественно, используются все новейшие расширения последних версий процессоров от Intel. В пакет также входят компиляторы С++ и Фортран, также оптимизированные под родные процессоры. Скорость работы фантастическая, последний компилятор С++ от Microsoft рвет в несколько раз.

Вы подменили понятие "спец библиотека в бинарном виде" и "компилятор". Компилятор от Intel давно никого не рвет уже лет 5 минимум.

А вот его специализированная платная мат библиотека конечно же очень эффективна в DSP. Но никакого отношения к компилятору она не имеет. Работает как на чистом MSVC компиляторе, так и на прицепленном Intel компиляторе.

Но для нас, трейдеров, изюминка даже не в скорости. Библиотека содержит огромный математический функционал, которого даже близко нет в MQL4/5 и стандартных библиотеках С++. Например, реализация вейвлет преобразования, которая позволяет сделать фильтр с уменьшенной задержкой. Сейчас этот пакет библиотек называется Intel Parallel Studio XE 2015

Мы работаем над увеличением объема библиотек как в виде MQL4/MQL5 кода, так и в нативном коде (тяжелые автоматические мультипотоковые математические расчеты - это запланировано в будущем).

Посмотрите в раздел библиотек https://www.mql5.com/ru/code/mt5/libraries, пожалуйста. Например, недавно выпустили портированную библиотеку FuzzyNet - библиотека для работы с нечеткой логикой в дополнение к ALGLIB - библиотека численного анализа.

Готовим порт Accord.Net (Нечёткая логика, Генетические алгоритмы, Нейронные сети, Методы мамашиного обучения, Статистика, Математический модуль, Обработка аудио, видео, картинок).


Я бы с огромным удовольствием написал об этом пакете, но он напрямую конкурирует с основным постулатом MQ, что теперь MQL5 настолько быстр, что костыли в виде сторонних DLL больше не нужны. При этом, видимо, предполагается, что всю математику трейдеры легко напишут и сами ))

Постулат верен и не лимитирует трейдеров использовать DLL для своих расчетов. Он используется в контексте "отличное и правильное решение для безопасности программ, размещаемых в Маркете", а не в виде глобальной максимы. При этом, возможностей языка (который продолжает развитие) столько, что можно писать системы любой сложности.

Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь трейдерам и разработчикам. Включая самостоятельное портирование хорошо зарекомендовавших себя библиотек.

Renat Fatkhullin:

Это не так. Наоборот мы приветствуем и стимулируем написание статей про интеграции с другими системами аналитики.
Компилятор от Intel давно никого не рвет уже лет 5 минимум.
Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь трейдерам и разработчикам. Включая самостоятельное портирование хорошо зарекомендовавших себя библиотек.

То, что приветствуете статьи по интеграции - это радует.

А какой же тогда компилятор рвет? Я имею в виду, конечно, компиляторы для x86/x64. Если напишу статью по IPP, обязательно сделаю тесты с новыми версиями компиляторов, как делал раньше.

Да, последние полтора года меня развитие MQ откровенно радует. Уже одно то, что калеку MQL4 вылечили, для меня дорогого стоит ))

-------------

Кстати, зашел на сайт Intel и узнал, что библиотека IPP теперь выделена из Intel Parallel Studio и доступна бесплатно без премиум поддержки.

Никакой компилятор уже не рвет.

Все основные игроки научились уже за 20 лет писать С++ компиляторы и вышли на один технологический уровень. 

 
Renat Fatkhullin:

Никакой компилятор уже не рвет.

Все основные игроки научились уже за 20 лет писать С++ компиляторы и вышли на один технологический уровень. 

Если не использовать новые наборы инструкций и векторизацию, то да, все йогурты давно одинаковы. А если использовать, то интеловцы выжимают из своих процесоров и на своем компиляторе в полтора-два раза больше, чем товарищи со стороны. Что и неудивительно, они все особенности и секреты проца знают. Вы же сами гоняли несколько лет назад мой тест, а это обычный расчет числа PI.

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <time.h>

long long num_steps = 1000000000;
double step;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    clock_t start, stop;
    double x, pi, sum=0.0;
    int i;
    step = 1./(double)num_steps;
    start = clock();
//#pragma omp parallel for private(x) reduction(+:sum)  // для включения OMP раскомментируйте эту строчку
    for (i=0; i<num_steps; i++)
    {
        x = (i + .5)*step;
        sum = sum + 4.0/(1.+ x*x);
    }
    pi = sum*step;
    stop = clock();

    printf("The value of PI is %15.12f\n",pi);
    printf("The time to calculate PI was %f seconds\n", (double)(stop - start)/1000.0 );
    return 0;
}
После отсылки статьи:

статья представлена на проверкку

Я ожидал, что будет надпись: (представлена на проверку).

 
Karputov Vladimir:

После отсылки статьи:

Я ожидал, что будет надпись: (представлена на проверку).

Черновик статьи представлен на проверку.
