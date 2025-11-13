Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 27
Судя по дате последних ответов от MQ в этой статье, тема мертвая? Зачем тогда ее сегодня подняли из гроба? Статьи реально еще нужны?
Статьи реально еще нужны?
См аттач
Нужны. Более того, в этом направлении ведется активная работа и развитие. Посмотрите как выглядели статьи несколько лет назад, и как сейчас. Возросли требования к оформлению, модерация стала более серьезной, прибавили и авторы. В общем, в этом направлении все хорошо.
Я рад, что тема востребована. Но остается злободневный вопрос, на который, как я заметил, так и не дали ответа - востребованность темы будущей статьи. К примеру, меня интересует тема цифровой обработки сигналов применительно к трейдингу. Я составляю план и что дальше? К кому обращаться за одобрением будущей статьи?
И еще один момент. Год тому назад я начал писать статью, в процессе работы решил поменять план. И тут выяснилось, что это невозможно, план уже жестко прошит в матрицу! Как обстоят дела с этим вопросом на сегодняшний день?
...
И еще один момент. Год тому назад я начал писать статью, в процессе работы решил поменять план. И тут выяснилось, что это невозможно, план уже жестко прошит в матрицу! Как обстоят дела с этим вопросом на сегодняшний день?
См аттач
Где этот аттач?
План формируется автоматически, по мере написания статьи.
Alexey Volchanskiy
Где этот аттач?
Прошел год, подробностей точно уже не помню, но были проблемы с корректировкой плана. Возможно, надо было обратится к модератору.
И еще один момент. Год тому назад я начал писать статью, в процессе работы решил поменять план. И тут выяснилось, что это невозможно, план уже жестко прошит в матрицу! Как обстоят дела с этим вопросом на сегодняшний день?
Никогда план статей не был жесткий. План -- это список пунктов, который в процессе написания расширяется и доуточняется самим автором.
И в сервисе Статьи нет и не было никогда функционала, который жестко регламентирует план при создании черновика статьи.
То что при создании черновика статьи -- план предлагается обозначить, так этот этап можно просто пройти без задания пунктов плана.
Как пояснял сам Рош -- план нужно утвердить,чтобы потом не оказалось, что вы писали статью, а она сервису не нужна.
Но никто вам не мешает писать статью без начального плана.