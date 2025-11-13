Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 27

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:
Судя по дате последних ответов от MQ в этой статье, тема мертвая? Зачем тогда ее сегодня подняли из гроба? Статьи реально еще нужны?
Нужны. Более того, в этом направлении ведется активная работа и развитие. Посмотрите как выглядели статьи несколько лет назад, и как сейчас. Возросли требования к оформлению, модерация стала более серьезной, прибавили и авторы. В общем, в этом направлении все хорошо.  
 
Alexey Volchanskiy:
Статьи реально еще нужны?

См аттач

1

 
Vasiliy Sokolov:
Нужны. Более того, в этом направлении ведется активная работа и развитие. Посмотрите как выглядели статьи несколько лет назад, и как сейчас. Возросли требования к оформлению, модерация стала более серьезной, прибавили и авторы. В общем, в этом направлении все хорошо.  

Я рад, что тема востребована. Но остается злободневный вопрос, на который, как я заметил, так и не дали ответа - востребованность темы будущей статьи. К примеру, меня интересует тема цифровой обработки сигналов применительно к трейдингу. Я составляю план и что дальше? К кому обращаться за одобрением будущей статьи?

И еще один момент. Год тому назад я начал писать статью, в процессе работы решил поменять план. И тут выяснилось, что это невозможно, план уже жестко прошит в матрицу! Как обстоят дела с этим вопросом на сегодняшний день?

 
Alexey Volchanskiy:

...

И еще один момент. Год тому назад я начал писать статью, в процессе работы решил поменять план. И тут выяснилось, что это невозможно, план уже жестко прошит в матрицу! Как обстоят дела с этим вопросом на сегодняшний день?

План формируется автоматически, по мере написания статьи.
 
Alexander Puzanov:
См аттач
Где этот аттач?
 
Alexey Volchanskiy:
Где этот аттач?
Кто-то спёр. Прикрепил туда же повторно
 
Karputov Vladimir:
План формируется автоматически, по мере написания статьи.
Прошел год, подробностей точно уже не помню, но были проблемы с корректировкой плана. Возможно, надо было обратится к модератору.
 
Alexey Volchanskiy:
Прошел год, подробностей точно уже не помню, но были проблемы с корректировкой плана. Возможно, надо было обратится к модератору.
Просто напишите статью и отправьте её на проверку. Редакторы подкорректируют либо подскажут, какие изменения нужно внести.
 
Alexey Volchanskiy:

И еще один момент. Год тому назад я начал писать статью, в процессе работы решил поменять план. И тут выяснилось, что это невозможно, план уже жестко прошит в матрицу! Как обстоят дела с этим вопросом на сегодняшний день?

Никогда план статей не был жесткий. План -- это список пунктов, который в процессе написания расширяется и доуточняется самим автором. 

И в сервисе Статьи нет и не было никогда функционала, который жестко регламентирует план при создании черновика статьи.

То что при создании черновика статьи -- план предлагается обозначить, так этот этап можно просто пройти без задания пунктов плана. 

Как пояснял сам Рош -- план нужно утвердить,чтобы потом не оказалось, что вы писали статью, а она сервису не нужна.

Но никто вам не мешает писать статью без начального плана.

1...202122232425262728293031323334...144
Новый комментарий