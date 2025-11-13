Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 34
Нашел черновик вашей статье Простой эксперт для сложных стратегий (Рабочий вариант) Для согласования тематики статьи с модератором
Она не была отправлена на проверку, поэтому её никто даже не увидел. Сожалею
Как не была отправлена?
Ну ладно. Вряд ли сейчас я ее буду писать.
Простой эксперт для сложных стратегий (Рабочий вариант) Для согласования тематики статьи с модератором.
Yuriy Asaulenko | 7 сентября, 2015
//---------------------------------------------------------
Ну ладно.
Лучше приложить скриншет, чем копипастить.
Так наглядней будет
Посмотрел испорию версий по ней - похоже, вы надали отправить на проверку и тут же продолжили править её. И версия автоматически снова стала черновиком
Да, отправил, и продолжил писать дальше. Не ждать же. Так и было. Кто-бы мог подумать, там же каждый вариант черновика отдельно сохраняется. И там и нет запрета на обновление. И в личке статус ее не изменился.
Кстати, реально ли сделать, чтобы пользователь мог удалять ненужные черновики?
Ну если Вы продолжили писать дальше ту же статью, как ее проверять? Каждый раз как Вы дернули статью с проверки на правку, ее нужно снова отправлять на проверку. Я так думаю, что постоянное дерганье не ускорит проверку.
Сохранение всех черновиков иногда очень полезно.
На проверку отправляется конкретный черновик с конкретным намбером. Они ведь охраняются отдельно. Как видите на картинке, флажок стоит только у одного черновика.
Кроме того сайт прямо это не запрещает и даже предполагает эту функцию - "Следите за обновлениями в версиях вашей статьи." Т.е., обновления предполагаются. Да и статус черновика -Отправлен на проверку - не изменился.
Речь не о сохранении версий черновиков, а удалении уже ненужных. Я там их наклепал море, т.к. не мог понять как сохранить ту-же копию не создавая новый черновик.
Почему бы перед написанием своей статьи не прочитать специально для авторов опубликованную https://www.mql5.com/ru/articles/408
Проверка модератором
Итак, текст написан, снабжен интересными иллюстрациями, а сама статья уже выглядит вполне презентабельной. Отправьте ее на проверку модератору. Для этого нажмите кнопку Отправить на проверку. Модератор обязательно будет оповещен об этом по SMS, а ваша статья не останется без внимания.
Честно слово, читал. :)
ЗЫ По статистике Майкрософт, русские читают быстрее всех, т.к. на вкладке "Пользовательское соглашение" быстрее других нажимают кнопку "Согласен".
.....
ЗЫ По статистике Майкрософт, русские читают быстрее всех, т.к. на вкладке "Пользовательское соглашение" быстрее других нажимают кнопку "Согласен".