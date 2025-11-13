Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 34

Rashid Umarov:

Нашел черновик вашей статье Простой эксперт для сложных стратегий (Рабочий вариант) Для согласования тематики статьи с модератором

Она не была отправлена на проверку, поэтому её никто даже не увидел. Сожалею

Как не была отправлена?


Ну ладно. Вряд ли сейчас я ее буду писать.

 
Yuriy Asaulenko:

Как не была отправлена?

Статья отправлена на проверку модератору.

Если ваша статья нас заинтересует, в ближайшее время с вами обязательно свяжется модератор. С ним вы можете обсудить исправление возможных ошибок и неточностей в статье. Следите за обновлениями в версиях вашей статьи. Когда модератор примет статью на рассмотрение, она перейдет в статус Проверяется.

Простой эксперт для сложных стратегий (Рабочий вариант) Для согласования тематики статьи с модератором.

Yuriy Asaulenko | 7 сентября, 2015

Ну ладно.

Лучше приложить скриншет, чем копипастить.

Так наглядней будет 

 
Yuriy Asaulenko:

Как не была отправлена?

Статья отправлена на проверку модератору.


Посмотрел испорию версий по ней - похоже, вы надали отправить на проверку и тут же продолжили править её. И версия автоматически снова стала черновиком
 
Yaroslav Vakarchuk:

Лучше приложить скриншет, чем копипастить.

Так наглядней будет 

Исправил
 
Rashid Umarov:
Посмотрел испорию версий по ней - похоже, вы надали отправить на проверку и тут же продолжили править её. И версия автоматически снова стала черновиком

Да, отправил, и продолжил писать дальше. Не ждать же. Так и было. Кто-бы мог подумать, там же каждый вариант черновика отдельно сохраняется. И там и нет запрета на обновление. И  в личке статус ее не изменился.

Кстати, реально ли сделать, чтобы пользователь мог удалять ненужные черновики?

 
Yuriy Asaulenko:

Да, отправил, и продолжил писать дальше. Не ждать же. Так и было. Кто-бы мог подумать, там же каждый вариант черновика отдельно сохраняется. И там и нет запрета на обновление. И  в личке статус ее не изменился.

Кстати, реально ли сделать, чтобы пользователь мог удалять ненужные черновики?

Ну если Вы продолжили писать дальше ту же статью, как ее проверять? Каждый раз как Вы дернули статью с проверки на правку, ее нужно снова отправлять на проверку. Я так думаю, что постоянное дерганье не ускорит проверку.

Сохранение всех черновиков иногда очень полезно.

 
Vladimir Perervenko:

Ну если Вы продолжили писать дальше ту же статью, как ее проверять? Каждый раз как Вы дернули статью с проверки на правку, ее нужно снова отправлять на проверку. Я так думаю, что постоянное дерганье не ускорит проверку.

Сохранение всех черновиков иногда очень полезно.

На проверку отправляется конкретный черновик с конкретным намбером. Они ведь охраняются отдельно. Как видите на картинке, флажок стоит только у одного черновика.

Кроме того сайт прямо это не запрещает и даже предполагает эту функцию - "Следите за обновлениями в версиях вашей статьи." Т.е., обновления предполагаются. Да и статус черновика -Отправлен на проверку  - не изменился.

Речь не о сохранении версий черновиков, а удалении уже ненужных. Я там их наклепал море, т.к. не мог понять как сохранить ту-же копию не создавая новый черновик.

 
Yuriy Asaulenko:

Речь не о сохранении версий черновиков, а удалении уже ненужных. Я там их наклепал море, т.к. не мог понять как сохранить ту-же копию не создавая новый черновик.

Rashid Umarov:

Почему бы перед написанием своей статьи не прочитать специально для авторов опубликованную   https://www.mql5.com/ru/articles/408

Честно слово, читал. :)

ЗЫ По статистике Майкрософт, русские читают быстрее всех, т.к. на вкладке "Пользовательское соглашение" быстрее других нажимают кнопку "Согласен".

 
Yuriy Asaulenko:

.....

ЗЫ По статистике Майкрософт, русские читают быстрее всех, т.к. на вкладке "Пользовательское соглашение" быстрее других нажимают кнопку "Согласен".

Это потому, что они его просто не читают :)
