У меня меркантильный вопрос: подскажите, всегда ли нужно вначале согласовывать текст статьи,  а потом ее писать, для получения вознаграждения?

Или же статьи отосланные на проверку без согласования тоже вознаграждаются? А то написал статью на вдохновении )) , отправил на проверку, а теперь гадаю, востребована она будет или нет. 

 
Salavat:

Администраций рекомендует отправлять ей план статьи на проверку, да бы не было потрачено время в пустую
 

а как быстро статья проверяется?  Отправил на проверку 15 августа, до сих пор никакого ответа или какого либо изменения статуса на отправленное. 

 
Было до трех недель приходилось ждать первого ответа.
 
Vladon:
Т.е. Вы хотите брать работу у заказчика, и давать ее другим исполнителям? в одном сервисе? Барыга? 
Это называется аутсорсинг )))
 
Доброго времени суток,хотела спросить правда ли что за опросы платят деньги на етом сайте,естли не трудно отпишитесь,за рание спасибо
 
Mashylka:
Доброго времени суток,хотела спросить правда ли что за опросы платят деньги на етом сайте,естли не трудно отпишитесь,за рание спасибо
Нет,не правда,здесь платят за статьи по алготрейдингу,
 
server:
Нет,не правда
Большое спасибо.
 

Какими тегами нужно оформлять заглавия глав и подпункты, чтобы получить вот такую структуру:

Структура 

 
barabashkakvn:

Какими тегами нужно оформлять заглавия глав и подпункты, чтобы получить вот такую структуру:

Используйте стандартные опции: Заголовок (Ctrl+2) для главных пунктов и Жирный (Ctrl+B) для подпунктов.
