Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 23
У меня меркантильный вопрос: подскажите, всегда ли нужно вначале согласовывать текст статьи, а потом ее писать, для получения вознаграждения?
Или же статьи отосланные на проверку без согласования тоже вознаграждаются? А то написал статью на вдохновении )) , отправил на проверку, а теперь гадаю, востребована она будет или нет.
а как быстро статья проверяется? Отправил на проверку 15 августа, до сих пор никакого ответа или какого либо изменения статуса на отправленное.
Т.е. Вы хотите брать работу у заказчика, и давать ее другим исполнителям? в одном сервисе? Барыга?
Доброго времени суток,хотела спросить правда ли что за опросы платят деньги на етом сайте,естли не трудно отпишитесь,за рание спасибо
Нет,не правда
Какими тегами нужно оформлять заглавия глав и подпункты, чтобы получить вот такую структуру:
