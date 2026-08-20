Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 62
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Был ответ от сервисдеск. Ничего с той поры не поменялось:
Понятно, спасибо.
Я так понял что картой МИР нельзя пополнить MQL....пробую пробую платёж не проходит...
Пытаюсь вывести на Webmoney. Получаю сообщение о ремонтных работах.
Деньги со счета MQL списываются, а через несколько минут возвращаются. Очевидно, что Webmoney их не принимает. Аккаунт на Webmoney исправен, платить с него получается, персональный аттестат.
Коллеги, кто-нибудь сегодня смог вывести?
Пытаюсь вывести на Webmoney. Получаю сообщение о ремонтных работах.
Деньги со счета MQL списываются, а через несколько минут возвращаются. Очевидно, что Webmoney их не принимает. Аккаунт на Webmoney исправен, платить с него получается, персональный аттестат.
Коллеги, кто-нибудь сегодня смог вывести?
В сервисдеск напишите. Потом поделитесь тут ответом. Многих интересует.
вывод на вебмани работает, только что вывел
Я попробовал ещё раз. Не работает. Надеюсь, что проблема только у меня. Жду, что скажет Сервисдеск.
Webmoney обошёл все санкции путём внедрения внутренней биржи, все средства переводятся между участниками.
Было бы неплохо сделать такую биржу на mql5.com. Или хотя бы добавить возможность перевода денег между участниками. Например, кто-то хочет вывести, а кто-то пополнить. Аналогичная P2P биржа есть на Binance.
Пытаюсь вывести на Webmoney. Получаю сообщение о ремонтных работах.По системе личных сообщений от MQL получил следующее:
Деньги со счета MQL списываются, а через несколько минут возвращаются. Очевидно, что Webmoney их не принимает. Аккаунт на Webmoney исправен, платить с него получается, персональный аттестат.
Коллеги, кто-нибудь сегодня смог вывести?
Как обещал, делюсь результатами разбирательства.
Проблема не разрешилась.
Проблема касается только жителей ЛНР, ДНР и Крыма (которые имели неосторожность при регистрации в Webmoney указать свою прописку на этих территориях). Проблему создает платежный провайдер, через который деньги от MQL попадают на наши кошельки в Webmoney. Он присоединился к санкциям и перевел людей, проживающих на указанных территориях в 3 сорт, которых теперь обслуживать не будет, и перечислять деньги на кошельки этих людей не позволит никаким сервисам. Кто этот провайдер - выяснить не удалось. В переписке служба поддержки Webmoney открещивается от санкций, утверждая, что ограничений для людей они не вводили, и во всём виноват платежный провайдер. Учитывая, что в Webmoney хорошо владеют ограничениями этого провайдера, напрочь отказываются называть его, и тем более - отказываются рекомендовать другие аналогичные сервисы, стало понятно, что этот провайдер аффилирован с Webmoney (прокладка).
Возможные варианты решения проблемы для жителей этих несчастных регионов:
1. Переехать в другой, более счастливый регион, получить там прописку, и обновить информацию о прописке в Центре Аттестации Webmoney. После проверки этой информации службой Webmoney, платежный провайдер снимет ограничение.
2. Выводить деньги на чужой WM-кошелёк, зарегистрированный на пока что счастливой территории. MQL это допускает.
3. Ждать когда мировое мракобесие разрешится, люди поумнеют и перестанут делить друг друга на сорта по территориальному признаку.
Как обещал, делюсь результатами разбирательства.
Проблема не разрешилась.
Проблема касается только жителей ЛНР, ДНР и Крыма (которые имели неосторожность при регистрации в Webmoney указать свою прописку на этих территориях). Проблему создает платежный провайдер, через который деньги от MQL попадают на наши кошельки в Webmoney. Он присоединился к санкциям и перевел людей, проживающих на указанных территориях в 3 сорт, которых теперь обслуживать не будет, и перечислять деньги на кошельки этих людей не позволит никаким сервисам. Кто этот провайдер - выяснить не удалось. В переписке служба поддержки Webmoney открещивается от санкций, утверждая, что ограничений для людей они не вводили, и во всём виноват платежный провайдер. Учитывая, что в Webmoney хорошо владеют ограничениями этого провайдера, напрочь отказываются называть его, и тем более - отказываются рекомендовать другие аналогичные сервисы, стало понятно, что этот провайдер аффилирован с Webmoney (прокладка).
Возможные варианты решения проблемы для жителей этих несчастных регионов:
1. Переехать в другой, более счастливый регион, получить там прописку, и обновить информацию о прописке в Центре Аттестации Webmoney. После проверки этой информации службой Webmoney, платежный провайдер снимет ограничение.
2. Выводить деньги на чужой WM-кошелёк, зарегистрированный на пока что счастливой территории. MQL это допускает.
3. Ждать когда мировое мракобесие разрешится, люди поумнеют и перестанут делить друг друга на сорта по территориальному признаку.
Да уж... Надеюсь, компания MQ найдёт для Вас решение по выводу на WM или добавится какой-то другой способ вывода.