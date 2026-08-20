Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 66

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Vitaliy Kuznetsov #:

Крипта, как платёжное средство запрещён в ряде стран, присутствующих на сайте. Да и будущее туманно у крипты. Это же МММ чистой воды, майнинг уже окупаемость упала, вон карты вагонами б/у продают

Так не храните её. Вывел, продал за фиат и всё. Переводить куда то, сейчас нет конкурентов крипте.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Крипта, как платёжное средство запрещён в ряде стран, присутствующих на сайте. Да и будущее туманно у крипты. Это же МММ чистой воды, майнинг уже окупаемость упала, вон карты вагонами б/у продают

Есть страны, где запрещено всё. Я тоже очень "счастлив", так как родился и живу в такой стране. Но к крипте доступ есть (забыли запретить).

Поэтому как бы там не было туманно с МММ, майнингом и окупаемостью, я и мои соотечественники ЗА КРИПТУ.

 
Чем больше способов, тем лучше. Поэтому и крипта и мир и unionpay это хорошо.
 
Dmitry Fedoseev #:

Смотрю, перевод на банковский счет есть, правда с комиссией 30$, но все же вариант.

Или он не будет работать из за свифта?

Тинькофф однозначно сказал, что банковский перевод через SWIFT у них сейчас не работает. Можно еще попробовать в ГазпромБанк, они вроде не  под санкциями. 


ыу4

Вот эта информация актуальна?

По крайней мере у меня не получается вывести на UnionPay или МИР


 
Evgenii Aksenov #:

Тинькофф однозначно сказал, что банковский перевод через SWIFT у них сейчас не работает. Можно еще попробовать в ГазпромБанк, они вроде не  под санкциями. 


Вот эта информация актуальна?

По крайней мере у меня не получается вывести на UnionPay или МИР


пока что мир убрали, а юнион пей ещё не добавили, палка ушла из рф, остался только вебмоней и тот не всегда работает, я бы предложил мкл создать внутреннюю биржу с конвертацией в нац валюту и вывод рублями, но видимо % пользователей с фин проблемами вывода не столь высок от общего числа
[Удален]  
Evgenii Aksenov #:

Тинькофф однозначно сказал, что банковский перевод через SWIFT у них сейчас не работает.

Когда он такое сказал?

У меня есть счет в иностранном банке. Я могу перевести оттуда валюту на свой счет в Тинькофф?

Да, по таким переводам ограничений нет — ни от Тинькофф, ни со стороны законодательства. За входящие  SWIFT-переводы  в долларах, евро и фунтах с 16 июня действует комиссия. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Стоит учесть, что со стороны банка за границей тоже может быть комиссия.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Когда он такое сказал?

У меня есть счет в иностранном банке. Я могу перевести оттуда валюту на свой счет в Тинькофф?

Да, по таким переводам ограничений нет — ни от Тинькофф, ни со стороны законодательства. За входящие  SWIFT-переводы  в долларах, евро и фунтах с 16 июня действует комиссия. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Стоит учесть, что со стороны банка за границей тоже может быть комиссия.

Это как понимать? Если переводить ровно 200 фантиков, то ничего не получишь?

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Это как понимать? Если переводить ровно 200 фантиков, то ничего не получишь?

Это уже к ним вопрос :) если отсюда можно вывести 3к зараз только, то нерентабельно. С другой стороны, через те же Вебмани на комиссиях может накапать не меньше, а то и больше.

А что, больше банков у нас нет, никто никуда не выводил?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Когда он такое сказал?

У меня есть счет в иностранном банке. Я могу перевести оттуда валюту на свой счет в Тинькофф?

Да, по таким переводам ограничений нет — ни от Тинькофф, ни со стороны законодательства. За входящие  SWIFT-переводы  в долларах, евро и фунтах с 16 июня действует комиссия. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Стоит учесть, что со стороны банка за границей тоже может быть комиссия.

мне вот так вот сегодня ответили

[Удален]  
Evgenii Aksenov #:

мне вот так вот сегодня ответили

Это не про исходящие переводы? Исходящие точно не работают, а со входящими непонятки. Из ответов не понятно, так как для входящих не надо ничего оформлять в личном кабинете.
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