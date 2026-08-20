Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 66
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Крипта, как платёжное средство запрещён в ряде стран, присутствующих на сайте. Да и будущее туманно у крипты. Это же МММ чистой воды, майнинг уже окупаемость упала, вон карты вагонами б/у продают
Так не храните её. Вывел, продал за фиат и всё. Переводить куда то, сейчас нет конкурентов крипте.
Крипта, как платёжное средство запрещён в ряде стран, присутствующих на сайте. Да и будущее туманно у крипты. Это же МММ чистой воды, майнинг уже окупаемость упала, вон карты вагонами б/у продают
Есть страны, где запрещено всё. Я тоже очень "счастлив", так как родился и живу в такой стране. Но к крипте доступ есть (забыли запретить).
Поэтому как бы там не было туманно с МММ, майнингом и окупаемостью, я и мои соотечественники ЗА КРИПТУ.
Смотрю, перевод на банковский счет есть, правда с комиссией 30$, но все же вариант.
Или он не будет работать из за свифта?
Тинькофф однозначно сказал, что банковский перевод через SWIFT у них сейчас не работает. Можно еще попробовать в ГазпромБанк, они вроде не под санкциями.
Вот эта информация актуальна?
По крайней мере у меня не получается вывести на UnionPay или МИР
Тинькофф однозначно сказал, что банковский перевод через SWIFT у них сейчас не работает. Можно еще попробовать в ГазпромБанк, они вроде не под санкциями.
Вот эта информация актуальна?
По крайней мере у меня не получается вывести на UnionPay или МИР
Тинькофф однозначно сказал, что банковский перевод через SWIFT у них сейчас не работает.
Да, по таким переводам ограничений нет — ни от Тинькофф, ни со стороны законодательства. За входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах с 16 июня действует комиссия. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Стоит учесть, что со стороны банка за границей тоже может быть комиссия.
Когда он такое сказал?
Да, по таким переводам ограничений нет — ни от Тинькофф, ни со стороны законодательства. За входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах с 16 июня действует комиссия. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Стоит учесть, что со стороны банка за границей тоже может быть комиссия.
Это как понимать? Если переводить ровно 200 фантиков, то ничего не получишь?
Это как понимать? Если переводить ровно 200 фантиков, то ничего не получишь?
Когда он такое сказал?
Да, по таким переводам ограничений нет — ни от Тинькофф, ни со стороны законодательства. За входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах с 16 июня действует комиссия. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Стоит учесть, что со стороны банка за границей тоже может быть комиссия.
мне вот так вот сегодня ответили
мне вот так вот сегодня ответили