Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 55

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Stanislav Korotky #:

А как там менять на рубли, если кошельков рублевых больше нет?

Через обменники, но там курс очень не выгодный. Либо через собственную биржу вебмани.
 
Народ а кто подскажет, могу ли я выводить на другой вебмани, например своей жены? Ситуация такая, что давно еще я удалил аккаунт на вебмани, когда он скатился в помойку, но теперь когда начались траблы с палтежками, решил зарегать кошелек и когда начал проходить вериф, меня вебмани послали, сказали, что мол удалил аккаунт и вали на всегда.
 
Anton Zverev #:
Народ а кто подскажет, могу ли я выводить на другой вебмани, например своей жены? Ситуация такая, что давно еще я удалил аккаунт на вебмани, когда он скатился в помойку, но теперь когда начались траблы с палтежками, решил зарегать кошелек и когда начал проходить вериф, меня вебмани послали, сказали, что мол удалил аккаунт и вали на всегда.

Можно хоть на биде, и зарегистрировать можно на другой номер телефона и другую почту. Хотя, я не знаю как с аттестатами высокого уровня…

 
Скажите а как покупать индикаторы? если нет wmz paypal и тд.
 
gibgib4 #:
Скажите а как покупать индикаторы? если нет wmz paypal и тд.

Webmoney(wmz) еще вчера работал.

Вы уверены что через WebMoney сегодня уже нельзя ввести деньги?

 
Denis Nikolaev #:

Webmoney(wmz) еще вчера работал.

Вы уверены что через WebMoney сегодня уже нельзя ввести деньги?

Вывели на  WebMoney, а от-туда как на карту вывести российского банка?

И каковы комиссии за весь круг?

 
Denis Nikolaev #:

Webmoney(wmz) еще вчера работал.

Вы уверены что через WebMoney сегодня уже нельзя ввести деньги?

он спросил про покупать а не про выводить

 
Artyom Trishkin #:

Вывели на  WebMoney, а от-туда как на карту вывести российского банка?

И каковы комиссии за весь круг?

на самом деле курс через биржу Вебмани как и на рынке. я вы водил по 65 за доллар когда доллар был 65 на бирже. 

 
если напрямую выводить с Вебмани то там курс будет на процентов 12-15 ниже чем если через биржу Вебмани выводить
 
инструкция такая:

переходите по ссылке : https://exchanger.web.money/asp/wmlist.asp

и там выбираете предложивших свои заявки пользователи на обмен ваших долларов на их рубли..


как видно стрелочка указывает на предложения пользователей сколько они готовы отдать вам в рублях и по какому курсу..
вы выбираете такую заявку.. пользователь переводит вам деньги на карту .. вы подтверждаете.. и он получает свои доллары)

в поле написано сколько долларов им нужно и по какому курсу они готовы вам обменять... пример по стрелочке 0.78 долларов нужно по курсу 64.10.. и итоговая сумма в рублях... если вам нужно обменять 100 долларов то вы конечно смотрите кому нужно 100 долларов или примерно такая сумма.
Автоматический обмен WebMoney
  • exchanger.web.money
Сервис Exchanger предназначен для автоматического p2p-обмена титульных знаков WebMoney между участниками системы WebMoney Transfer
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