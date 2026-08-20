Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 63
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А на пэйпал вывод работает? Недавно вроде был как недоступен, иногда удобно туда вывести и оплачивать зарубежные сервисы.
Ты где был последние 4 месяца?
а что? 28 февраля вывод проходил, а сейчас нет. Хотя вывод с Кипра , я думал, должен будет работать.
а что? 28 февраля вывод проходил, а сейчас нет. Хотя вывод с Кипра , я думал, должен будет работать.
Как обещал, делюсь результатами разбирательства.
Проблема не разрешилась.
Проблема касается только жителей ЛНР, ДНР и Крыма (которые имели неосторожность при регистрации в Webmoney указать свою прописку на этих территориях). Проблему создает платежный провайдер, через который деньги от MQL попадают на наши кошельки в Webmoney. Он присоединился к санкциям и перевел людей, проживающих на указанных территориях в 3 сорт, которых теперь обслуживать не будет, и перечислять деньги на кошельки этих людей не позволит никаким сервисам. Кто этот провайдер - выяснить не удалось. В переписке служба поддержки Webmoney открещивается от санкций, утверждая, что ограничений для людей они не вводили, и во всём виноват платежный провайдер. Учитывая, что в Webmoney хорошо владеют ограничениями этого провайдера, напрочь отказываются называть его, и тем более - отказываются рекомендовать другие аналогичные сервисы, стало понятно, что этот провайдер аффилирован с Webmoney (прокладка).
Возможные варианты решения проблемы для жителей этих несчастных регионов:
1. Переехать в другой, более счастливый регион, получить там прописку, и обновить информацию о прописке в Центре Аттестации Webmoney. После проверки этой информации службой Webmoney, платежный провайдер снимет ограничение.
2. Выводить деньги на чужой WM-кошелёк, зарегистрированный на пока что счастливой территории. MQL это допускает.
3. Ждать когда мировое мракобесие разрешится, люди поумнеют и перестанут делить друг друга на сорта по территориальному признаку.
Та-же проблема. Ладно прослойка WebMoney, так себя повела, но и сами WebMoney проблему решать не желают, значит и они не лучше. Очень огорчает такое отношение к людям.
Надеюсь что у MQL найдётся желание решить данный вопрос. На территориях ЛДНР и Крыма проживают несколько миллионов человек. Очень жду решения данной проблемы!
Я из Севастополя. Выводил недвано с mql5 на webmoney деньги, а именно, 20 долларов на z-кошелёк. Несколько дней назад я говорил об этом тут, в этой ветке. Перечисление прошло в срок менее минуты. Ещё через минуту я перекинул деньги с вебманей на свой номер мтс - там (в мтс) самая низкая комиссия для перевода средств на банковскую карту. МТС, бывает, не сразу даёт возможность выводить средства. Бывает, что свой мобильник пополнил, а вывести можно через сутки. Но в этот раз всё прошло на ура. Через пару-тройку минут после зачисления денег на свой номер МТС я сделал перечисление оттуда на банковскую карту. Опять же, транзакция прошла за считанные секунды. Я пошёл в магазин и накупил продуктов.
Вы тут говорите, что на жителей Крыма распространяются какие-то санкции Webmoney. У меня аттестованный аккаунт в вебманях. Там знают, что я из Крыма. Операции с вебманями у меня прошли без запинки. Хотите посмотреть дату транзакции - отмотайте пару страниц этой ветки и посмотрите, когда я сделал свой прошлый пост. Деньги я переводил именно в этот день.
P.S.
Хочу ещё упомянуть, что я использовал не сервис МТС-Банк, а просто пополнил свой мобильник с вебманей. Затем зашёл в личный кабинет МТС и перевёл на банковскую карту.
P.P.S.
Во, нашёл своё сообщение. 12-го числа я вывод делал. Не так уж и давно - 12 дней назад.
Не знаю как сейчас точно по Крыму, но я живу в Луганске и вывести средства нет возможности. Хоть и сумма совсем небольшая.
Я годами работал с forex4you. В очередной день что-то толкнуло меня связаться с техподдержкой. Уж и не помню что именно. В результате они ответили, что их внутренняя политика изменилась и они больше не работают с Крымом. Я удивился и спросил, выведут ли они мои деньги со счёта? Сказали, да, выведем. Я позакрывал ордера и деньги реально получил. Причём, быстро. Затем прошло более полугода. Думаю, мол, спецоперация на Украине, Запад давит на Россию, мож поменялось у них отношение к Крыму. Но техподдержка снова ответила отказом. Увы, Крым под санкциями. Так что в ЭТОМ сервисе, Крыму не повезло. Хотя из этого ДЦ я деньги выводил тоже на вебмани. Вот такие дела.