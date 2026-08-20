Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 69
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Народ я не понимаю, объясните мне, зачем вы собираете информацию какие банки сейчас не под санкциями и так далее.
Если есть Вебмани, от туда можно куда угодно деньги обменять. Зачем платить конские комиссии по сфивту, по курсу и еще париться придут деньги или нет.
Я понимаю позицию метаквот, почему они не хотят добавлять другие платежки, потому что посути с вебмани можно кинуть деньги в любое место.
Лично я вывожу Вебмани - банковская карта. Вообще ни каких проблем нету.
Для чего нужен этот гемор с другими платежками, банковскими переводами и так далее?
Если Вы готовы платить комиссию минимум 10% при конвертации в RUB и выше - это Ваше право.
Для MQL будет очень выгодно иметь возможность ввода $ через USDT/USDC, т.к. MQL не ограничивается странами СНГ.
Многие мои пользователи уже давно просят совершить покупку через USDT, но физически у них нет такой возможности на MQL.
Большинство брокеров уже имеют возможность оперировать криптовалютой (ввод/вывод) и это особенно актуально в наши дни.
Также для остальных участников будет актуально использовать USDT для вывода средств, т.к. это также минимальные комиссии
И как Вам курс вебмоней? Устраивает? 49 - 52 р/долл.
Заметил, стабильно курс у вебмоней ниже банковского на 10 рублей. Если официальный курс 62, то вебмоней предлагает 52. Ну как бы такое...
Не только курс не устраивает но и комиссии. Обеими руками за вывод на Binance. Ну или свою биржу P2P сделали бы.
Не только курс не устраивает но и комиссии. Обеими руками за вывод на Binance. Ну или свою биржу P2P сделали бы.
с очень недавнего времени крипта официально "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЁЖНЫМ СРЕДСТВОМ".
Оплата криптой товаров и услуг в РФ тю-тю..так-же как в Китае..Нарушать законодательство сразу двух стран ради вашего удобства вряд-ли кто будет
с очень недавнего времени крипта официально "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЁЖНЫМ СРЕДСТВОМ".
Оплата криптой товаров и услуг в РФ тю-тю..так-же как в Китае..Нарушать законодательство сразу двух стран ради вашего удобства вряд-ли кто будет
Разве здесь обсуждается оплата товаров и услуг? Пополнять свой кошелек Binance не запрещено вроде.
И как Вам курс вебмоней? Устраивает? 49 - 52 р/долл.
Заметил, стабильно курс у вебмоней ниже банковского на 10 рублей. Если официальный курс 62, то вебмоней предлагает 52. Ну как бы такое...
Разница 2 рубля.
Если Вы готовы платить комиссию минимум 10% при конвертации в RUB и выше - это Ваше право.
Так там конвертировать в рубли не нужно, можно сразу доллары махнуть на рубли.
По сути я даже не почувствовал разницу по комсе и курсу, когда выводил с мкл на прямую, на карту и щас через вебмани.
Дело даже не в Webmoney.
USDT = USD , криптовалюту используют огромное количество бирж, криптокошельков и пользователей
Для MQL это будет выгодно, в реализации все очень просто и доступно.
Для пользователей это альтернатива вывода и ввода денежных средств.
Обороты, продажи, популярность MQL возрастет.
Взять один только Китай, каждый второй пользователь использует криптовалюту.
Дело даже не в Webmoney.
USDT = USD , криптовалюту используют огромное количество бирж, криптокошельков и пользователей
Для MQL это будет выгодно, в реализации все очень просто и доступно.
Для пользователей это альтернатива вывода и ввода денежных средств.
Обороты, продажи, популярность MQL возрастет.
Взять один только Китай, каждый второй пользователь использует криптовалюту.
кто вам такое это сказал? в китае по большом счету использовали крипту для вывода средств за границу, согласны даже в минус майнить, это все равно было выгоднее и безопасней контрабанды
есть такое правило - майнеры не играют, слишком высокий жор электричества, а сейчас еще и как раз многолетний застой, уже чуть ли не пол kW карты потребляют, понятно каким способом достигается скоростные характеристики, и у CPU и GPU,
а там играют и днем и вечером, много раз в китае был, там куда не зайди почтовая служба или кафе, там сидят играют, независимо от возраста, кучи игровых клубов, у нас вообще забыл что такое игровой клуб, их вроде нет, отсюда складывается вопрос, кто там вообще майнит