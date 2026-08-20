Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 69

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Anton Zverev #:

Народ я не понимаю, объясните мне, зачем вы собираете информацию какие банки сейчас не под санкциями и так далее.

Если есть Вебмани, от туда можно куда угодно деньги обменять. Зачем платить конские комиссии по сфивту, по курсу и еще париться придут деньги или нет.

Я понимаю позицию метаквот, почему они не хотят добавлять другие платежки, потому что посути с вебмани можно кинуть деньги в любое место.


Лично я вывожу Вебмани - банковская карта. Вообще ни каких проблем нету.

Для чего нужен этот гемор с другими платежками, банковскими переводами и так далее?

Если Вы готовы платить комиссию минимум 10% при конвертации в RUB и выше - это Ваше право.

Для MQL будет очень выгодно иметь возможность ввода $ через USDT/USDC, т.к. MQL не ограничивается странами СНГ.

Многие мои пользователи уже давно просят совершить покупку через USDT, но физически у них нет такой возможности на MQL.

Большинство брокеров уже имеют возможность оперировать криптовалютой (ввод/вывод) и это особенно актуально в наши дни.

Также для остальных участников будет актуально использовать USDT для вывода средств, т.к. это также минимальные комиссии

 
Artyom Trishkin #:

И как Вам курс вебмоней? Устраивает? 49 - 52 р/долл.

Заметил, стабильно курс у вебмоней ниже банковского на 10 рублей. Если официальный курс 62, то вебмоней предлагает 52. Ну как бы такое...

Не только курс не устраивает но и комиссии. Обеими руками за вывод на Binance. Ну или свою биржу P2P сделали бы.

 
Ivan Titov #:

Не только курс не устраивает но и комиссии. Обеими руками за вывод на Binance. Ну или свою биржу P2P сделали бы.

с очень недавнего времени крипта официально "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЁЖНЫМ СРЕДСТВОМ".

Оплата криптой товаров и услуг в РФ тю-тю..так-же как в Китае..Нарушать законодательство сразу двух стран ради вашего удобства вряд-ли кто будет

 
Maxim Kuznetsov #:

с очень недавнего времени крипта официально "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЁЖНЫМ СРЕДСТВОМ".

Оплата криптой товаров и услуг в РФ тю-тю..так-же как в Китае..Нарушать законодательство сразу двух стран ради вашего удобства вряд-ли кто будет

Разве здесь обсуждается оплата товаров и услуг? Пополнять свой кошелек Binance не запрещено вроде.

 
Artyom Trishkin #:

И как Вам курс вебмоней? Устраивает? 49 - 52 р/долл.

Заметил, стабильно курс у вебмоней ниже банковского на 10 рублей. Если официальный курс 62, то вебмоней предлагает 52. Ну как бы такое...


Разница 2 рубля.

 
По сути я даже не почувствовал разницу по комсе и курсу, когда выводил с мкл на прямую, на карту и щас через вебмани. 
 
Anton Kondratev #:

Если Вы готовы платить комиссию минимум 10% при конвертации в RUB и выше - это Ваше право.

Так там конвертировать в рубли не нужно, можно сразу доллары махнуть на рубли.

[Удален]  
Anton Zverev #:
По сути я даже не почувствовал разницу по комсе и курсу, когда выводил с мкл на прямую, на карту и щас через вебмани. 
По выгодному курсу слишком низкая ликвидность, при росте суммы вывода будут долго выкупать заявку. Придётся соглашаться на невыгодный курс, если надо быстро. 
Например, мне как-то 300$ выводили аж 3 дня небольшими частями и на карты разных банков. И ситуация может ухудшаться при снижении долларообращения
 

Дело даже не в Webmoney. 

USDT = USD , криптовалюту используют огромное количество бирж, криптокошельков и пользователей 

Для MQL это будет выгодно, в реализации все очень просто и доступно. 

Для пользователей это альтернатива вывода и ввода денежных средств. 

Обороты, продажи, популярность MQL возрастет.

Взять один только Китай, каждый второй пользователь использует криптовалюту.

 
Anton Kondratev #:

Дело даже не в Webmoney. 

USDT = USD , криптовалюту используют огромное количество бирж, криптокошельков и пользователей 

Для MQL это будет выгодно, в реализации все очень просто и доступно. 

Для пользователей это альтернатива вывода и ввода денежных средств. 

Обороты, продажи, популярность MQL возрастет.

Взять один только Китай, каждый второй пользователь использует криптовалюту.

кто вам такое это сказал? в китае по большом счету использовали крипту для вывода средств за границу, согласны даже в минус майнить, это все равно было выгоднее и безопасней контрабанды

есть такое правило - майнеры не играют, слишком высокий жор электричества, а сейчас еще и как раз многолетний застой, уже чуть ли не пол kW карты потребляют, понятно каким способом достигается скоростные характеристики, и у CPU и GPU,

а там играют и днем и вечером, много раз в китае был, там куда не зайди почтовая служба или кафе, там сидят играют, независимо от возраста, кучи игровых клубов, у нас вообще забыл что такое игровой клуб, их вроде нет, отсюда складывается вопрос, кто там вообще майнит

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