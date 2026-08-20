Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 56
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инструкция такая:
а это надежно? Ну, в смысле, не кинет тот человек, которому уйдет перевод? Если не будет подтверждения, то деньги вернуться назад, или типа просто ему минус в карму?
Хочу забрать свои вложенные деньги, т. К не работает ваша пирамида,, как это сделать?
Светлана, кому деньги отдавали?
а у меня про что написано?
купить пополнив баланс на сайте через Вебмани и вывести через Векбмани это не тоже самое_)
вывод возможно работает а ввод нет. и наоборот.
а это надежно? Ну, в смысле, не кинет тот человек, которому уйдет перевод? Если не будет подтверждения, то деньги вернуться назад, или типа просто ему минус в карму?
Во первых Вебмани страхует залогом 2% НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.. если перевод прошёл удачно страховку возвращают..
во вторых речь шла про вывод ) то есть переводить сначала вам будут рубли и только потом вы отдаёте доллары) так что вы как желающий обменять доллары на рубли ничем не рискуете)
а выбирая человека вы можете видеть его аттестат и репутацию сколько раз он вот так обменял другим пользователям.
Во первых Вебмани страхует залогом 2% НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.. если перевод прошёл удачно страховку возвращают..
во вторых речь шла про вывод ) то есть переводить сначала вам будут рубли и только потом вы отдаёте доллары) так что вы как желающий обменять доллары на рубли ничем не рискуете)
Куда будут рубли переведены? Где это указывать? Как долго?
поэтому поддержите этот комментарий и я запишу. если нет и всем всё поняли. то и не буду морочиться :)
если кому интересно я могу записать видеоинструкцию через 3 дня как это работает..
поэтому поддержите этот комментарий и я запишу. если нет и всем всё поняли. то и не буду морочиться :)
хорошая идея, только можете сделать вывод реальных денег? Чтобы так сказать увидеть на примере
Куда будут рубли переведены? Где это указывать? Как долго?
я по СПС выбрал перевод.
и свой банк.. соответственно человек переводит вам деньги сразу как только увидит вашу заявку..как мы тут на форуме отслеживаем сообщения.
я сделал три обмена за пару часов. там так же видно когда пользователь был последний раз в сети
если кому интересно я могу записать видеоинструкцию через 3 дня как это работает..
поэтому поддержите этот комментарий и я запишу. если нет и всем всё поняли. то и не буду морочиться :)
Лучше сделайте. Вообще тёмный лес пока со всем этим.