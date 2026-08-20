Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 56

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Хочу забрать свои вложенные деньги, т. К не работает ваша пирамида,, как это сделать? 
 
Pavel Malyshko #:
инструкция такая:

а это надежно? Ну, в смысле, не кинет тот человек, которому уйдет перевод? Если не будет подтверждения, то деньги вернуться назад, или типа просто ему минус в карму? 

 
Светлана Нечаева #:
Хочу забрать свои вложенные деньги, т. К не работает ваша пирамида,, как это сделать? 

Светлана, кому деньги отдавали? 

 
Denis Nikolaev #:

а у меня про что написано?



купить пополнив баланс на сайте через Вебмани и вывести через Векбмани это не тоже самое_)
вывод возможно работает а ввод нет. и наоборот.
 
Nikolay Ivanov #:

а это надежно? Ну, в смысле, не кинет тот человек, которому уйдет перевод? Если не будет подтверждения, то деньги вернуться назад, или типа просто ему минус в карму? 

Во первых Вебмани страхует залогом 2% НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.. если перевод прошёл удачно страховку возвращают..

во вторых речь шла про вывод ) то есть переводить сначала вам будут рубли и только потом вы отдаёте доллары) так что вы как желающий обменять доллары на рубли ничем не рискуете)


а выбирая человека вы можете видеть его аттестат и репутацию сколько раз он вот так обменял другим пользователям.

 
Pavel Malyshko #:

Во первых Вебмани страхует залогом 2% НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.. если перевод прошёл удачно страховку возвращают..

во вторых речь шла про вывод ) то есть переводить сначала вам будут рубли и только потом вы отдаёте доллары) так что вы как желающий обменять доллары на рубли ничем не рискуете)

Куда будут рубли переведены? Где это указывать? Как долго?

 
если кому интересно я могу записать видеоинструкцию через 3 дня как это работает..

поэтому поддержите этот комментарий и я запишу. если нет и всем всё поняли. то и не буду морочиться :)
 
Pavel Malyshko #:
если кому интересно я могу записать видеоинструкцию через 3 дня как это работает..

поэтому поддержите этот комментарий и я запишу. если нет и всем всё поняли. то и не буду морочиться :)

 хорошая идея, только можете сделать вывод реальных денег? Чтобы так сказать увидеть на примере 

 
Artyom Trishkin #:

Куда будут рубли переведены? Где это указывать? Как долго?

я по СПС выбрал перевод.

и свой банк.. соответственно человек переводит вам деньги сразу как только увидит вашу заявку..как мы тут на форуме отслеживаем сообщения.

я сделал три обмена за пару часов.  там так же видно когда пользователь был последний раз в сети

 
Pavel Malyshko #:
если кому интересно я могу записать видеоинструкцию через 3 дня как это работает..

поэтому поддержите этот комментарий и я запишу. если нет и всем всё поняли. то и не буду морочиться :)

Лучше сделайте. Вообще тёмный лес пока со всем этим.

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