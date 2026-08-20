Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 67
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Это не про исходящие переводы? Исходящие точно не работают, а со входящими непонятки. Из ответов не понятно, так как для входящих не надо ничего оформлять в личном кабинете.
Про Тинькофф банк -
Физ лица (включая физлица-самозанятые):
Юр лица и ИП (включая ИП-самозанятые):
По другим банкам детально не смотрел, но когда и в интернете просматриваю ленту новостей, то вверху у меня (по предмету внешнеэкономической деательности и свифту) висит реклама МТС банка (МТС - это мобильный оператор ... у меня их симка) ...
помню еще были или есть такие банки как Точка и Модульбанк - тоже рекламируют для фрилансеров в том числе для физ лиц и свифт, но я их детально не смотрел (Газпромбанк смотрел, но показалось дорого).
По другим банкам детально не смотрел, но когда и в интернете просматриваю ленту новостей, то вверху у меня (по предмету внешнеэкономической деательности и свифту) висит реклама МТС банка (МТС - это мобильный оператор ... у меня их симка) ...
помню еще были или есть такие банки как Точка и Модульбанк - тоже рекламируют для фрилансеров в том числе для физ лиц и свифт, но я их детально не смотрел (Газпромбанк смотрел, но показалось дорого).
Смотрите,
Это здесь: https://promo.qiwi.com/qiwitoday/?utm_source=web
Может стОит включить Киви в сервис MQL5.com?
Попытка отписать в сервисдеск приводит к следующему: хелпер съезжает на вопрос, помню ли я пароль от своего аккаунта. Попытка ответить ДА, приводит к тому же самому вопросу:
Смотрите,
Это здесь: https://promo.qiwi.com/qiwitoday/?utm_source=web
Может стОит включить Киви в сервис MQL5.com?
Попытка отписать в сервисдеск приводит к следующему: хелпер съезжает на вопрос, помню ли я пароль от своего аккаунта. Попытка ответить ДА, приводит к тому же самому вопросу:
Смотрите,
Это здесь: https://promo.qiwi.com/qiwitoday/?utm_source=web
Может стОит включить Киви в сервис MQL5.com?
Попытка отписать в сервисдеск приводит к следующему: хелпер съезжает на вопрос, помню ли я пароль от своего аккаунта. Попытка ответить ДА, приводит к тому же самому вопросу:
Если честно я вообще не понимаю зачем киви это написали.
Их карты также бесполезны везде, где используется зарубеж, как и все остальные рф банки.
Если честно я вообще не понимаю зачем киви это написали.
Их карты также бесполезны везде, где используется зарубеж, как и все остальные рф банки.
Написали потому, что карты были Visa. Просто уведомили о том, что на сам сервис Qiwi — санкции никак не повлияли и проблем с внутренними платежами в РФ нет.
Написали потому, что карты были Visa. Просто уведомили о том, что на сам сервис Qiwi — санкции никак не повлияли и проблем с внутренними платежами в РФ нет.
Как понять карты были виза?
Это просто кликбейт у них, дальше если у них почитать то - Прямые переводы на иностранные карты Visa и Mastercard ограничены. То есть по русски - перевод за рубеж не работает совсем как и приём.
Как понять карты были виза?
Это просто кликбейт у них, дальше если у них почитать то - Прямые переводы на иностранные карты Visa и Mastercard ограничены. То есть по русски - перевод за рубеж не работает совсем как и приём.
Потому что Visa — это американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. Следовательно были причины у пользователей карт Visa думать о том, что карты внутри страны работать не будут. Почему были?! Не факт что продолжат выпуск карт. Банки уже готовятся выпускать карты китайской системы UnionPay, карты Мир уже выпускаются.
БОЛЕЕ СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Узнавал лично только в Ренессанс Кредит. Сказали, что ограничений в связи с санкциями нет, но на практике платежи сейчас не проходят.
Банки, которые всё ещё позволяют делать SWIFT-переводы
Собрали для вас список банков, где можно перевести деньги за границу на достаточно выгодных условиях. Оказалось, их немало!
Фиксированная комиссия:
- Экспобанк: $10 — до 31.07.2022
- Приморье: $15 при переводе до $2500
- Челябинвестбанк: $40 при переводе до $2500
- Объединенный Капитал: $50
- Примсоцбанк: $55
Плавающая комиссия:
- Фора-Банк: 0.2% min $25 max $250
- Интеза: 0.2% min $30 max $300
- Меткомбанк (Каменск-Уральский): 0.2% min $20 max $200
- Дальневосточный Банк: 0.3% min $20 max $40
- Ренессанс Кредит: 0.3% min $10 max $100
- Газпромбанк: 1% min ₽1000 max ₽15000
- ЮниКредит Банк: 1% min $25 max $250
- Хоум Кредит Банк: 1% min $25 max $250
- Русский Стандарт: 1% min $50 max $1000
- Райффайзенбанк: 2% min $60 max $200
- Кредит Европа Банк: 3% min $230
Банки отсортированы по возрастанию комиссии.