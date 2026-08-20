Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 133

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Uladzimir Izerski #:

Может дату рождения не ввёл?.

Да, сначала забыл ввести, потом второй раз ввел. И "заморозился".
 
Сервисдеск стал чат ботом. 
Невозможно писать письмо.
Чат бот пишет - на вебмани можешь снимать. И всё.
 
Alexander Ivanov #:
Сервисдеск стал чат ботом. 
Невозможно писать письмо.
Чат бот пишет - на вебмани можешь снимать. И всё.

Заходим внизу страницы в "Контакты и обращения". Там создаём новую заявку и в появившемся окне делаем так:


 
Спас
Artyom Trishkin #:

Заходим внизу страницы в "Контакты и обращения". Там создаём новую заявку и в появившемся окне делаем так:


Спасибо! Попробую.

....

Ага сделал так и отправил запрос. Спасибо вам Артем за совет!

 
Есть ясность как делать вывод с минимальными потерями на карты РФ?
 
Vladimir Felbush #:
Есть ясность как делать вывод с минимальными потерями на карты РФ?

Есть. На карту Белоруссии

 
Evgeniy Zhdan #:

Есть.

Вопрос. Обслуживание $ карты - 100$ в год, а РФ-рублевой (в РБ) - 3000 рублей за всё время пользования.

Стоит ли открывать $ карту или можно открыть просто рубль карту и перевод с MQL придёт с конвертацией по Банку?

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вопрос. Обслуживание $ карты - 100$ в год, а РФ-рублевой (в РБ) - 3000 рублей за всё время пользования.

Стоит ли открывать $ карту или можно открыть просто рубль карту и перевод с MQL придёт с конвертацией по Банку?

рублёвых карт Visa нет.. 

 
Интересно, а можно вывод Web Money сделать не в WMZ, а в WMT? Там какие-то технические проблемы? А то  WMZ сильно дешевле чем доллар, а обмен происходит 1 в 1. То есть соглашаясь вывести 100$ в WMZ тут же теряем около 12р за каждый доллар. А  WMT по курсу такой же как доллар и потери не будет. 
 

Добрый день!

Вчера только узнал, что в вебмани можно обменять с другим участником вебмани. :))

Быстро и оперативно делают обмен.

Вчера обменял с участником из Европы.

Потом позвонили что я не нажал кнопку- "получил" :))

Очень доволен.

Раньше делал обмен через бестчанге там почти 20-25% терялось при обмене.

Малые радости составляют наше счастье :))

Иэхэй чуохай! :))   - выкрики радости

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