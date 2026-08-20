Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 133
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Может дату рождения не ввёл?.
Сервисдеск стал чат ботом.
Заходим внизу страницы в "Контакты и обращения". Там создаём новую заявку и в появившемся окне делаем так:
Заходим внизу страницы в "Контакты и обращения". Там создаём новую заявку и в появившемся окне делаем так:
Спасибо! Попробую.
....
Ага сделал так и отправил запрос. Спасибо вам Артем за совет!
Есть ясность как делать вывод с минимальными потерями на карты РФ?
Есть. На карту Белоруссии
Есть.
Вопрос. Обслуживание $ карты - 100$ в год, а РФ-рублевой (в РБ) - 3000 рублей за всё время пользования.
Стоит ли открывать $ карту или можно открыть просто рубль карту и перевод с MQL придёт с конвертацией по Банку?
Вопрос. Обслуживание $ карты - 100$ в год, а РФ-рублевой (в РБ) - 3000 рублей за всё время пользования.
Стоит ли открывать $ карту или можно открыть просто рубль карту и перевод с MQL придёт с конвертацией по Банку?
рублёвых карт Visa нет..
Добрый день!
Вчера только узнал, что в вебмани можно обменять с другим участником вебмани. :))
Быстро и оперативно делают обмен.
Вчера обменял с участником из Европы.
Потом позвонили что я не нажал кнопку- "получил" :))
Очень доволен.
Раньше делал обмен через бестчанге там почти 20-25% терялось при обмене.
Малые радости составляют наше счастье :))
Иэхэй чуохай! :)) - выкрики радости