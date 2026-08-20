Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 59
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Куда будут рубли переведены? Где это указывать? Как долго?
Авторизуетесь на сайте платёжной системы. Там жмёте вывести.
Выбираете "Банковская карта on-line"
Вводите номер карты и нажимаете оплатить.
Комиссия 2.5% + 40 руб. Вывели моментально по курсу 64.5 в четверг (12.05.2022). Всё очень просто и без танцев с бубном. Напрямую на карту было конечно удобнее и курс лучше. ((
Авторизуетесь на сайте платёжной системы. Там жмёте вывести.
Выбираете "Банковская карта on-line"
Вводите номер карты и нажимаете оплатить.
Комиссия 2.5% + 40 руб. Вывели моментально по курсу 64.5 в четверг (12.05.2022). Всё очень просто и без танцев с бубном. Напрямую на карту было конечно удобнее и курс лучше. ((
Спасибо
Но WM не оптимален для покупателей. 50% (если не больше) не будут заморачиваться. Нужно возвращать МИР
Пока платежные провайдеры не снимут ограничения для России, то насчёт вывода так: "... в данный момент только на вебмани. Других вариантов пока нет ...". Это из Сервисдеск.
Пока платежные провайдеры не снимут ограничения для России, то насчёт вывода так: "... в данный момент только на вебмани. Других вариантов пока нет ...". Это из Сервисдеск.
Тогда бы рассмотрели возможность дополнительно вывод на NETELLER и Scrill. Многое брокеры не принимают WebMoney
Тогда бы рассмотрели возможность дополнительно вывод на NETELLER и Scrill. Многое брокеры не принимают WebMoney
Я уточнить хочу, вы отсюда выводите, затем зачисляете на счёт в дц и там их спускаете? Просто я не понимаю зачем иначе сетовать на то, что многие не принимают ваши фантики…
Я уточнить хочу, вы отсюда выводите, затем зачисляете на счёт в дц и там их спускаете? Просто я не понимаю зачем иначе сетовать на то, что многие не принимают ваши фантики…
Почему сразу "спускаете"? Более пяти лет успешной торговли. Можно зарабатывать как на продаже советников, так и на самой торговле. Просто раньше можно было перевести деньги с кошелька на WebMoney , а оттуда брокеру. А теперь не все брокеры принимают как вы говорите "фантики"...
Почему сразу "спускаете"? Более пяти лет успешной торговли. Можно зарабатывать как на продаже советников, так и на самой торговле. Просто раньше можно было перевести деньги с кошелька на WebMoney , а оттуда брокеру. А теперь не все брокеры принимают как вы говорите "фантики"...
Я не заострял внимание на способе ваших поступлений здесь, она меня не интересует. Просто хотел уточнить, если торговля успешна, то зачем на счёт ещё зачислять деньги? Вам не кажется, что в результате успешной торговли все нормальные люди выводят со счёта? А вы ещё зачисляете…
Авторизуетесь на сайте платёжной системы. Там жмёте вывести.
Выбираете "Банковская карта on-line"
Вводите номер карты и нажимаете оплатить.
Комиссия 2.5% + 40 руб. Вывели моментально по курсу 64.5 в четверг (12.05.2022). Всё очень просто и без танцев с бубном. Напрямую на карту было конечно удобнее и курс лучше. ((
Странно... У меня совсем иная картинка:
А как попасть туда, что Вы показали?
Прошу прощения - оч давно не заходил в WM
Странно... У меня совсем иная картинка:
А как попасть туда, что Вы показали?
Прошу прощения - оч давно не заходил в WM
нажать сюда
после появятся способы вывода