Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 59

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Artyom Trishkin #:

Куда будут рубли переведены? Где это указывать? Как долго?

Авторизуетесь на сайте платёжной системы. Там жмёте вывести.

Выбираете "Банковская карта on-line"

Вводите номер карты и нажимаете оплатить.

Комиссия 2.5% + 40 руб. Вывели моментально по курсу 64.5 в четверг (12.05.2022). Всё очень просто и без танцев с бубном. Напрямую на карту было конечно удобнее и курс лучше. ((

 
Andrey Kaunov #:

Авторизуетесь на сайте платёжной системы. Там жмёте вывести.

Выбираете "Банковская карта on-line"

Вводите номер карты и нажимаете оплатить.

Комиссия 2.5% + 40 руб. Вывели моментально по курсу 64.5 в четверг (12.05.2022). Всё очень просто и без танцев с бубном. Напрямую на карту было конечно удобнее и курс лучше. ((

Спасибо

 
Но WM не оптимален для покупателей. 50% (если не больше) не будут заморачиваться. Нужно возвращать МИР
 
Andrey Kaunov #:
Но WM не оптимален для покупателей. 50% (если не больше) не будут заморачиваться. Нужно возвращать МИР

Пока платежные провайдеры не снимут ограничения для России, то насчёт вывода так: "...  в данный момент только на вебмани. Других вариантов пока нет ...". Это из Сервисдеск.

 
Artyom Trishkin #:

Пока платежные провайдеры не снимут ограничения для России, то насчёт вывода так: "...  в данный момент только на вебмани. Других вариантов пока нет ...". Это из Сервисдеск.

Тогда бы рассмотрели возможность дополнительно вывод на NETELLER и Scrill. Многое брокеры не принимают WebMoney 

 
Mikhail Voropaev #:

Тогда бы рассмотрели возможность дополнительно вывод на NETELLER и Scrill. Многое брокеры не принимают WebMoney 

Я уточнить хочу, вы отсюда выводите, затем зачисляете на счёт в дц и там их спускаете? Просто я не понимаю зачем иначе сетовать на то, что многие не принимают ваши фантики…

 
Alexey Viktorov #:

Я уточнить хочу, вы отсюда выводите, затем зачисляете на счёт в дц и там их спускаете? Просто я не понимаю зачем иначе сетовать на то, что многие не принимают ваши фантики…

Почему сразу "спускаете"? Более пяти лет успешной торговли. Можно зарабатывать как на продаже советников, так и на самой торговле. Просто раньше можно было перевести деньги с кошелька на WebMoney , а оттуда брокеру. А теперь не все брокеры принимают как вы говорите "фантики"...

 
Mikhail Voropaev #:

Почему сразу "спускаете"? Более пяти лет успешной торговли. Можно зарабатывать как на продаже советников, так и на самой торговле. Просто раньше можно было перевести деньги с кошелька на WebMoney , а оттуда брокеру. А теперь не все брокеры принимают как вы говорите "фантики"...

Я не заострял внимание на способе ваших поступлений здесь, она меня не интересует. Просто хотел уточнить, если торговля успешна, то зачем на счёт ещё зачислять деньги? Вам не кажется, что в результате успешной торговли все нормальные люди выводят со счёта? А вы ещё зачисляете…

 
Andrey Kaunov #:

Авторизуетесь на сайте платёжной системы. Там жмёте вывести.

Выбираете "Банковская карта on-line"

Вводите номер карты и нажимаете оплатить.

Комиссия 2.5% + 40 руб. Вывели моментально по курсу 64.5 в четверг (12.05.2022). Всё очень просто и без танцев с бубном. Напрямую на карту было конечно удобнее и курс лучше. ((

Странно... У меня совсем иная картинка:

А как попасть туда, что Вы показали?

Прошу прощения - оч давно не заходил в WM

 
Artyom Trishkin #:

Странно... У меня совсем иная картинка:

А как попасть туда, что Вы показали?

Прошу прощения - оч давно не заходил в WM

нажать сюда

после появятся способы вывода

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