Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 57
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хорошая идея, только можете сделать вывод реальных денег? Чтобы так сказать увидеть на примере
вы шутите?) там нет демо счетов чтобы выводить демо деньги).
а через три дня запишу написал поскольку на сайте заморожены на 3 дня ещё (вспоминаем про стандартные 7 дней)
там через контрагента
вы ему wmz, а он вам рубли на указанную вами карту
если контрагент в сети, то процесс проходит довольно быстро
главное проверьте, пришли ли деньги на вашу карту
только после этого подтверждайте
А если карта не моя, а, например, жены? Это в принципе возможно?
вы шутите?) там нет демо счетов чтобы выводить демо деньги).
а через три дня запишу написал поскольку на сайте заморожены на 3 дня ещё (вспоминаем про стандартные 7 дней)
я не про демо. просто одно дело на пальцах объяснить, другое дело вывести средства
хорошо, напишу подробно
Вчера через WebMoney можно было ввести деньги на сайт mql5.com.
Вы уверены, что сегодня через WebMoney нельзя ввести деньги на сайт mql5.com?
Сами пробовали и получили ошибку?
если вы формулируете противоположными терминами ) имея в ввиду совершенно другое чем написано по смыслу.
то это уже ваши ошибки , а не читающих)
давайте не засорять ветку = МИР :)
я не про демо. просто одно дело на пальцах объяснить, другое дело вывести средства
так а я про что написал) записать конкретно вывод средств наглядно чтобы всем было понятно как это работает.)
поэтому ожидайте видео)
так а я про что написал) записать конкретно вывод средств наглядно чтобы всем было понятно как это работает.)
поэтому ожидайте видео)
ок, ждемс )
да, но обязательно удостоверьтесь, что деньги пришли на карту жены
Хорошо, спасибо. Ещё вопрос: раньше были привязаны карты Qiwi и ЯндексДеньги к кошельку WebMoney и на них выводил. Вывод был быстрым. Теперь этих карт уже нету. Осталась ли там такая возможность? Очень давно не работал с WebMoney.
а это надежно? Ну, в смысле, не кинет тот человек, которому уйдет перевод? Если не будет подтверждения, то деньги вернуться назад, или типа просто ему минус в карму?
На перевод у него есть сутки, если перевод не пришел - пишите админу через форму там же. WMZ вернут макс в течение дня. Скамеры там есть: ждут сутки, если курс пошёл в невыгодную сторону - не делают перевод бо выгодней вернуть WMZ. Избегать стоит предложений с нулевым рейтингом которые предлагают явно завышенный курс, и вот таких с оранжевым рейтингом
Оранжевый = знач у многих в чёрном списке. Но обычно перевод приходит минут через 15 макс после сделки
Хорошо, спасибо. Ещё вопрос: раньше были привязаны карты Qiwi и ЯндексДеньги к кошельку WebMoney и на них выводил. Вывод был быстрым. Теперь этих карт уже нету. Осталась ли там такая возможность? Очень давно не работал с WebMoney.
Яндекса (Юмани) точно нет
На перевод у него есть сутки, если перевод не пришел - пишите админу через форму там же. WMZ вернут макс в течение дня. Скамеры там есть: ждут сутки, если курс пошёл в невыгодную сторону - не делают перевод бо выгодней вернуть WMZ. Избегать стоит предложений с нулевым рейтингом которые предлагают явно завышенный курс, и вот таких с оранжевым рейтингом
Оранжевый = знач у многих в чёрном списке. Но обычно перевод приходит минут через 15 макс после сделки
Выводите в выходные когда курс неизменный)))