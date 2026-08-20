Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 57

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Nikolay Ivanov #:

 хорошая идея, только можете сделать вывод реальных денег? Чтобы так сказать увидеть на примере 

вы шутите?) там нет демо счетов чтобы выводить демо деньги).
а через три дня запишу написал поскольку на сайте заморожены на 3 дня ещё (вспоминаем про стандартные 7 дней)

 
Denis Nikolaev #:

там через контрагента 

вы ему wmz, а он вам рубли на указанную вами карту

если контрагент в сети, то процесс проходит довольно быстро

главное проверьте, пришли ли деньги на вашу карту

только после этого подтверждайте

А если карта не моя, а, например, жены? Это в принципе возможно?

 
Pavel Malyshko #:

вы шутите?) там нет демо счетов чтобы выводить демо деньги).
а через три дня запишу написал поскольку на сайте заморожены на 3 дня ещё (вспоминаем про стандартные 7 дней)

я не про демо. просто  одно дело на пальцах объяснить, другое дело вывести средства

 
Denis Nikolaev #:

хорошо, напишу подробно

Вчера через WebMoney можно было ввести деньги на сайт mql5.com.

Вы уверены, что сегодня через WebMoney нельзя ввести деньги на сайт mql5.com?

Сами пробовали и получили ошибку?

если вы формулируете противоположными терминами  ) имея в ввиду совершенно другое чем написано по смыслу.
то это уже ваши ошибки , а не читающих)

давайте не засорять ветку = МИР :)

 
Nikolay Ivanov #:

я не про демо. просто  одно дело на пальцах объяснить, другое дело вывести средства

так а я про что написал) записать конкретно вывод средств наглядно чтобы всем было понятно как это работает.)

поэтому ожидайте видео)

 
Pavel Malyshko #:

так а я про что написал) записать конкретно вывод средств наглядно чтобы всем было понятно как это работает.)

поэтому ожидайте видео)

 ок, ждемс )

 
Denis Nikolaev #:

да, но обязательно удостоверьтесь, что деньги пришли на карту жены

Хорошо, спасибо. Ещё вопрос: раньше были привязаны карты Qiwi и ЯндексДеньги к кошельку WebMoney и на них выводил. Вывод был быстрым. Теперь этих карт уже нету. Осталась ли там такая возможность? Очень давно не работал с WebMoney.

 
Nikolay Ivanov #:

а это надежно? Ну, в смысле, не кинет тот человек, которому уйдет перевод? Если не будет подтверждения, то деньги вернуться назад, или типа просто ему минус в карму? 


На перевод у него есть сутки, если перевод не пришел - пишите админу через форму там же. WMZ вернут макс в течение дня. Скамеры там есть: ждут сутки, если курс пошёл в невыгодную сторону - не делают перевод бо выгодней вернуть WMZ. Избегать стоит предложений  с нулевым рейтингом которые предлагают явно завышенный курс, и вот таких с оранжевым рейтингом

Оранжевый = знач у многих в чёрном списке. Но обычно перевод приходит минут через 15 макс после сделки

 
Artyom Trishkin #:

Хорошо, спасибо. Ещё вопрос: раньше были привязаны карты Qiwi и ЯндексДеньги к кошельку WebMoney и на них выводил. Вывод был быстрым. Теперь этих карт уже нету. Осталась ли там такая возможность? Очень давно не работал с WebMoney.

Яндекса (Юмани) точно нет 

 
Alexander Puzanov #:


На перевод у него есть сутки, если перевод не пришел - пишите админу через форму там же. WMZ вернут макс в течение дня. Скамеры там есть: ждут сутки, если курс пошёл в невыгодную сторону - не делают перевод бо выгодней вернуть WMZ. Избегать стоит предложений  с нулевым рейтингом которые предлагают явно завышенный курс, и вот таких с оранжевым рейтингом

Оранжевый = знач у многих в чёрном списке. Но обычно перевод приходит минут через 15 макс после сделки

Выводите в выходные когда курс неизменный)))




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